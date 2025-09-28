Celeste reduce da due successi di fila. AlbinoLeffe col morale alto. Il Novara punta sulla difesa

ZANICA (Bergamo)

AlbinoLeffe sulle ali dell’entusiasmo alla vigilia della settima giornata del campionato di serie C. Dopo due vittorie consecutive, la Celeste affronta in casa il Novara, che invece quest’anno non ha ancora vinto, collezionando cinque pareggi e una sconfitta nelle prime sei gare. Viene però da un punto strappato a Brescia, dove era stato in vantaggio per lungo tempo, a dimostrazione di quanto la squadra piemontese sia dura e difficile da battere. Potrebbe quindi profilarsi una gara più complicata rispetto a quella con la Pro Patria. Ad oggi la difesa del Novara ha subito solo cinque gol e la fase d’attacco della Celeste latita ancora, pur avendo segnato dodici reti, soprattutto con centrocampisti e difensori. Ben cinque le assenze in casa orobica: a parte i due portieri Baldi e Facchetti, il difensore Boloca, l’esterno Giannini, e l’attaccante Sorrentino.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Di Chiara; Sottini, Potop, Baroni; Gusu, Lupinetti, Lombardi, Mandelli, Parlati; De Paoli, Sarr. All Lopez.Vasco Algisi