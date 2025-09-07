Celeste sconfitta a domicilio. Pirotecnico Renate in trasferta. E l’AlbinoLeffe deve inchinarsi
Sconfitta in casa dell’AlbinoLeffe, contro il Renate. Un risultato 2-3 che pero’ non dà la dimensione vera della partita....
Sconfitta in casa dell’AlbinoLeffe, contro il Renate. Un risultato 2-3 che pero’ non dà la dimensione vera della partita. L’AlbinoLeffe parte più coperto, con Il centrocampista Parlati ad affiancare Sarr in avanti, ma tutte le possibili tattiche vengono meno gia al 3’, quando Kolaj con una girata acrobatica trova una traiettoria imprendibile per Baldi. 0-1. Il tempo finisce così e i successivi cambi Celesti sembrano poter portare buoni frutti, ma al secondo affondo del Renate c’è lo 0-2 al 12’ con la rete di Giraldo. Al 32’ st l’AlbinoLeffe accorcia con un gol devastante di Parlati. 1-2. Neanche il tempo di poter sperare in un possibile aggancio che il cinismo del Renate colpisce: al 33’ rete di Soallutto. 1-3. Gara di fatto finita ma al 49’ la squadra di casa riapre quando l’arbitro assegna un pensalty per un fallo di Spedalieri su Sali: rigore trasformato da De Paoli,ma è troppo tardi.
ALBINOLEFFE-RENATE 2-3 (0-1). Marcatori: 3’pt Kolaj, 12’ st Ruiz Giraldo, 32’ st Parlati, 33’ st Spalluto, 49’ st De Paoli (rig) V.Al.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su