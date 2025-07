Certosina costruzione della nuova squadra. Cittadini e Vlahovic, filo diretto con l’Atalanta

Giornata interlocutoria per ciò che riguarda gli approdi allo Spezia dell’attaccante Gabriele Artistico e del difensore Giorgio Cittadini. Il ds Stefano Melissano e l’ad Andrea Gazzoli, ieri fuori sede, stanno premendo sull’acceleratore per arrivare a concretizzare i due obiettivi prioritari. Incassati i "si" convinti di entrambi i giocatori, i dirigenti aquilotti sono impegnati a limare i dettagli con i club di appartenenza. In particolare con la Lazio si sta cercando di addivenire a un punto di incontro, dopo le diversità di vedute iniziali, riguardanti la formula del trasferimento di Artistico: da una parte Lotito che ha chiesto un prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto, dall’altro lo Spezia a sollecitare un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi.

L’intento del club aquilotto è chiaro: aggiudicarsi le prestazioni di un attaccante forte, giovane (classe 2002), di prospettiva e, al tempo stesso, dare patrimonializzazione alla società, essenziale per una redditività futura. Gettando, al tempo stesso, le basi per una continuità tecnica necessaria per vincere. Solo con gli investimenti su base pluriennale e le fidelizzazioni si può creare uno zoccolo duro di giocatori in grado di garantire una stabilizzazione nel tempo e un percorso vincente. Forte il pressing anche per Cittadini per il quale si sta lavorando su un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Sia in difesa che in attacco si stanno vagliando anche altri profili, in un’ottica di vigilanza, anche in caso di eventuali partenze.

Nel reparto arretrato, la partenza di Wisniewski resta d’attualità, anche se allo stato attuale il polacco non sta riscuotendo molto interesse sul mercato, così come in attacco potrebbero partire Colak e lo stesso Lapadula. Su quest’ultimo è forte il Bari il cui ds Magalini sta costruendo una squadra molto esperta, visto che dopo Moncini è a un passo dall’ingaggiare Dickmann e ha messo nel mirino proprio l’attaccante italo-peruviano. Lo Spezia ha aperto a una possibile cessione del bomber, molto dipenderà dalla volontà del giocatore di restare o meno, tenuto conto che il suo contratto scadrà il prossimo anno. Bari che ha sondato anche Mirko Antonucci. Melissano ha, comunque, già sondato le alternative, in particolare il 21enne attaccante Vanja Vlahovic dell’Atalanta.

In attesa di novità da Palermo per ciò che riguarda l’accettazione della richiesta dello Spezia per la cessione di Elia, Melissano resta in stand-by per il centrocampista Lorenzo Amatucci, in attesa si definisca la questione riguardante Salvatore Esposito, che ha espresso la volontà di andare a giocare in Serie A, ma per il quale né il Bologna né il Verona hanno presentato offerte. L’area tecnica continua poi a mantenere vive le priorità sulle corsie esterne, vale a dire Giacomo Quagliata (in subordine Pietro Beruatto) e Antonio Candela. Sul fronte uscite da segnalare il rinnovo del prestito con diritto di opzione di Tio Cipot al Grazer Ak in Austria.

Infine, l’ex tecnico dello Spezia Massimiliano Alvini è il nuovo allenatore del Frosinone.