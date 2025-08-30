Cesena-Entella 1-1, botta e risposta Shpendi-Franzoni

Cesena, 30 agosto 2025 – Finisce in parità il match dell’Orogel Stadium Manuzzi tra Cesena e Entella. Succede tutto nella ripresa con i padroni di casa in vantaggio su rigore, concesso per un fallo di Marconi su Mangraviti su azione d’angolo e trasformato da Shpendi, e pareggio al 90’ di Franzoni che risolve al meglio una mischia in area.

Mignani ripropone la stessa formazione che ha espugnato l’Adriatico di Pescara otto giorni fa con Klinsmann in campo nonostante le non perfette condizioni a causa di un virus intestinale che lo ha colpito a poche ore dalla gara. Primo tempo bloccato con l’Entella che chiude tutti gli spazi e romagnoli lenti nel proporre gioco.

Unica azione degna di nota un tiro di Shpendi stoppato da Parodi, dall’altra parte Zaro ferma Russo lanciato a rete mettendo la punta del piede. Nella ripresa il Cesena prova ad alzare i ritmi, ma rimedia solo calci d’angolo. Su uno di questi, al 34’, Marconi trattiene Mangraviti, l’arbitro non se ne accorge il var si. Shpendi dal dischetto non sbaglia. L’Entella si butta in avanti e allo scadere una palla vagante in area bianconera finisce nei piedi di Franzoni che da due passi non sbaglia.

Tabellino

CESENA-ENTELLA 1-1

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti, Ciervo, Bisoli, Berti (42’st Arrigoni), Bastoni (21’ st Francesconi), Frabotta (21’ st Celia); Blesa (42’ st Olivieri), Shpendi. A disposizione: Siano, Fontana, Amoran, Adamo, Guidi, Magni, Diao, Zamagni. Allenatore: M. Mignani.

VIRTUS ENTELLA: (3-4-2-1):Colombi; Parodi (42’ st Boccadomo), Tiritiello, Marconi; Mezzoni (34’ st Bariti), Karic (34’ st Dalla Vecchia), Nichetti, Di Mario; Franzoni, Guiu (34’ st Debenedetti); Russo (13’ st Fumagalli) . A disposizione: De Frate, Rinaldini, Palomba, Matteazzi, Moretti, Boccadamo, Bottaro, Portanova. Allenatore: A. Chiappella.

Arbitro: Turrini di Firenze.

Reti: Shpendi (34’st), Franzoni (45’st)

Note: spettatori presenti 10.120. Ammoniti: Frabotta, Tiritiello, Berti, Mezzoni, Marconi. Angoli: 6-1. Recuperi: 1’ e 5’.