Cesena, il derby lo vince la Reggiana: al Manuzzi finisce 1-2.

Cesena, 4 ottobre 2025 – Quanto è lontano il 4 maggio: sono passati cinque mesi tondi. Un totale di 153 giorni: tanto è il tempo trascorso dall’ultima vittoria all’Orogel Manuzzi, quando Ciofi e compagni hanno avuto la meglio sul Palermo per 2-1. Lo stesso risultato con cui la Reggiana ha battuto il Cesena, in un derby in cui gli emiliani sono scesi in campo chiusi, bloccando ogni tentativo di gioco dei bianconeri e con un pressing quasi asfissiante.

Eppure è il Cesena a partire forte, col primo tiro in porta che arriva già dopo 10’. Bel fraseggio sulla destra, Blesa serve Ciervo, che risponde di tacco. L’esterno mette in mezzo per Berti, che dal limite spara alto. Un giro di lancette dopo e il Cesena si rende ancora pericoloso: Shpendi avanza palla al piede e prova il tiro, Motta para ma non trattiene. Sulla respinta però non arriva l’accorrente Blesa, col portiere che recupera e fa sua la sfera.

Ma il Cesena spinge ancora, e al quarto d’ora Adamo recupera palla nella trequarti bianconera e serve Berti, che con un lancio preciso di trenta metri serve sulla fascia Ciervo, che si accentra e, arrivato al limite, lascia partire un missile terra-aria che, complice anche la deviazione di Bozzolan, si infila alle spalle di Motta per il vantaggio. Che dura solo quattro minuti. Il numero 17 perde una rovinosa palla al limite dell’area della Reggiana, Marras recupera e si invola, arrivato dall’altra parte del campo, duetta con Girma e poi serve l’accorrente Tavsan, che segna in tap-in il più classico dei gol dell’ex.

Tre minuti dopo la Reggiana addirittura la ribalta: Girma scavalca Zaro sull’esterno e serve in mezzo per Tavsan. L’ex Cesena chiude il triangolo per l’accorrente Portanova che, lasciato troppo libero da Ciervo, segna l’1-2.

Il Cesena però non ci sta, e prova subito a raddrizzarla: Klinsmann pesca direttamente Blesa sulla trequarti, che prova la giocata al volo, ma la sfera si alza sulla traversa. I bianconeri spingono e la Reggiana chiude ogni spazio, provando a ripartire in contropiede. I padroni di casa però vogliono riaprirla e ci provano ancora con Ciervo, che dal vertice altro prova un tiro-cross che per poco non beffa Motta, che la blocca in due tempi.

Nel secondo tempo si gioca praticamente a una porta sola, con la Curva Mare a spingere forte i bianconeri. Ma la prima vera occasione è arrivata solamente all’81’, quando Diao imbecca Olivieri in fuga, con l’ex Triestina che, però, arrivato a tu per tu con Motta, sparacchia alto. Due minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il Cesena colpisce anche un palo: torre di Mangraviti dal limite che la mette in mezzo per Ciofi: il capitano la stoppa e prova il tiro, che colpisce la parte bassa del palo.

Altri due minuti e Bastoni, chiedendo un fallo, resta a terra, guarda il guardalinee e chiede gli venga concessa una punizione. Fabbri, per tutta risposta, gli sventola in faccia il rosso diretto. Al secondo dei quattro di recupero il Cesena va ancora vicinissimo al pareggio, con un colpo di testa di Zaro, ben imbeccato da Berti, che non trova lo specchio della porta. Poi Fabbri fischia tre volte, e il Manuzzi resta ancora a secco di vittorie.

Il tabellino del match

Cesena- Reggiana 1-2

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (30’ st Magni), Francesconi (9’ st Bastoni), Castagnetti (30’ st Diao), Berti, Adamo (dal 1’ st Celia); Blesa Shpendi. A disposizione: Siano, Ferretti, Amoran, Frabotta, Guidi, Arrigoni. Allenatore: M. Mignani.

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti (dal 1’ st Magnani); Marras (dal 36’ st Tripaldelli), Reinhart (dal 36’ st Mendicino), Charlys; Tavsan (dal 19’ st Bertagnoli), Portanova; Girma (dal 29’ st Novakovic). A disp.: Seculin, Saro, Vallarelli, Basili, Rover, Contè, Lambourde. All.: Dionigi. Arbitro: Fabbri di Ravenna. Reti: Ciervo (15’ pt), Tavsan (20’ pt), Portanova (24’ pt), Note: spettatori 11.703; recupero 1’ e 4’; espulso Bastoni al 43’ st; ammoniti: Bonetti, Motta, Reinhart, Ciervo, Berti.