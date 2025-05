Cesena-Palermo 2-1, Calò e Saric tengono vive le speranze playoff

Cesena, 4 maggio 2025 – Si torna a festeggiare al Manuzzi dopo oltre due mesi dall’ultima volta e così un Cesena tutto cuore e sostanza ha superato il Palermo dai grandi nomi. Alla fine sono arrivati i tre punti che certificano la matematica salvezza e tengono vive anche le speranze playoff .

Di Calò e l’ex Saric, è in prestito proprio dai rosanero, le due prodezze che hanno steso i siciliani rimessi momentaneamente in piedi dalla rete di Nicolò Pierozzi , dopo che Pohjanpalo si era fatto parare un rigore da un Klinsmann sempre più determinante. Pomeriggio da temperature alte al Manuzzi ma non sugli spalti. Curva mare semivuota e soprattutto orfana della parte calda del tifo bianconero rimasto fuori per solidarietà ai supporter palermitani colpiti dal provvedimento del questore che ha vietato la trasferta ai residenti in sicilia.

Un Cavalluccio che ha trovato però forza nell’ottima giornata di Saric e Calò, ben assistiti da Ceesay e con uno Shpendi finalmente vivo. Primi squilli palermitani che sono arrivati attorno al quarto d’ora con Verre poi Le Douaron in rete ma il var conferma l’ offside. Cesena ordinato nel difendere e che al 35’ trova il vantaggio: angolo di Bastoni, spizzata di Prestia e tap in di Calò ad un metro dalla porta. Palermo frastornato ma che in pieno recupero si rimette in carreggiata. Prima Le Douaron scheggia il palo di testa, poi Pohjanpalo dal dischetto si fa ipnotizzare da Klinsmann, rigore dato per un fallo di mano di Celia su colpo di testa di Verre, quindi nell’extra time concesso dopo il penalty Pierozzi insacca nella stessa porta dove il fratello aveva segnato il gol promozione lo scorso anno contro il Pescara.

Prima azione della ripresa e Cesena ancora in vantaggio: Ceesay si beve Nikolau sulla fascia , cross per Saric che si libera di Lund e segna aiutato dalla deviazione di Magnani . Rabbioso il Palermo si butta in avanti Le Douaron e Pohjanpalo sfiorano il pari, l'arrembaggio è continuo, ma il maniero bianconero resiste. Ultimo sussulto la punizione di Brunori che Klinsamnn toglie dal sette, poi è solo festa.