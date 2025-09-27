Un ottimo Cesena frena il Palermo: finisce 1-1 lo scontro fra capoliste

Cesena, 27 settembre 2025 – Un ottimo Cesena tiene a freno un altrettanto ottimo Palermo, con lo scontro fra le capoliste che finisce 1-1. Blesa, col suo secondo gol stagionale, apre la partita poco dopo la mezz’ora, i rosanero impattano poco dopo l’intervallo, con Bani che risolve una mischia sparando un bolide imprendibile sotto l’incrocio.

Nella giornata in cui il Cesena inaugura la nuova area hospitality a ridosso della tribuna, il tifo resta in silenzio per la prima parte del match. Per 15 minuti i Palermitani, per la prima mezz’ora invece la Curva Mare. E nel silenzio dell’Orogel Manuzzi, le due squadre si studiano, con due moduli praticamente speculari. Qualche spizzicata, a dir la verità, c’è, con Shpendi e Pojanpalo che ci provano da una parte e dall’altra, ma nulla che possa pungere o impensierire seriamente Klinsmann o Joronen.

Alla mezz’ora la partita cambia decisamente ritmo: le due curve si fanno sentire e le due formazioni spingono decisamente sull’acceleratore.

Prima è il Palermo a provarci, con Le Douaron che gira di testa un bel cross di Pierozzi, ma Klinsmann risponde presente, poi è Shpendi che si vede respinto il tiro da Ceccaroni, su buon assist di Berti. Ma è solo il preludio al gol, che arriva un paio di minuti dopo: Francesconi su Pojanpalo recupera palla a metà campo e, assieme a Berti, guida l’azione. Il numero 14 entra in area e viene travolto da Pierozzi: sarebbe rigore netto, se non fosse che il pallone rotola sul piede caldo di Blesa, che si fa murare il primo tiro e spedisce in rete il secondo, gonfiando il palloncino bianco sotto la Ferrovia.

Il secondo tempo inizia con un piglio decisamente diverso dal primo: prima Shpendi si divora il 2-0 ben servito da un ottimo contropiede di Ciervo (su recupero di Blesa) e poi è Pojanpalo a centrare in pieno la traversa, svettando sopra tutti e deviando una punizione di Augello.

Due minuti dopo aver colpito il montante, il Palermo pareggia: ancora Augello spinge sulla sinistra e mette in mezzo, Palumbo non ci arriva ma dietro di lui si fa trovare pronto Bani, che silura nell’angolino

Poi si apre la fiera del gol divorato: Francesconi serve Shpendi, che viene rimpallato. Poi Blesa cerca di recuperare e anticipare Joronen, ma se la allunga troppo. La sfera arriva a Ciervo che con un traversone apre per Adamo: il 17 in rovesciata mette in mezzo, col pallone che finisce di nuovo su Shpendi che si divora un altro gol.

Nel finale il Palermo spinge, sostenuto anche dai suoi rumorosissimi tifosi, ma non riesce a trovare la via del gol.

Martedì il Cesena scenderà nuovamente in campo: in calendario c’è la trasferta di Frosinone che, in caso di mancata vittoria del Modena, potrebbe essere la seconda sfida fra capoliste in tre giorni.

Il tabellino

Cesena-Palermo 1-1

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Mangraviti, Zaro, Ciofi (40’ st Piacentini); Ciervo (24’ st Guidi), Berti (24’ st Bisoli), Castagnetti (17’ st Bastoni), Francesconi, Adamo; Shpendi (17’ st Diao), Blesa. A disp.: Siano, Ferretti, Arrigoni, Celia, Amoran, Magni, Olivieri. All.: Mignani

PALERMO (3-5-2): Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Gyasi (19’ st Peda), Segre (1’ st Blin), Gomes (37’ st Vlasic), Augello; Palumbo (24’ st Giovane), Le Douaron (19’ st Brunori); Pojanpalo. A disp.: Avella, Pizzuto, Brunori, Bereszynski, Corona, Veroli. All.: Inzaghi

Arbitro: Massa di Imperia

Reti: 34’ pt Blesa, 11’ st Bani

Note: 14.423 spettatori, di cui circa 1.500 ospiti; recupero 1’ e 4’; ammoniti Zaro e Castagnetti per il Cesena, Blin per il Palermo.