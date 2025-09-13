Il Cesena mette ko la Sampdoria e vola: splendida giocata di Castagnetti, raddoppio con Zaro

Cesena, 13 settembre 2025 – Un grande Cesena espugna il 'Ferraris' e condanna la Sampdoria alla terza sconfitta in altrettante gare giocate, nonostante qualche brivido nel finale. Sotto la pioggia che cade incessante sul terreno dello stadio genovese, i bianconeri di Michele Mignani ottengono la seconda vittoria su due in trasferta e raggiungono momentaneamente Modena e Frosinone in testa alla classifica. Cesena che nel primo tempo sembra essere subito in controllo della partita, anche grazie a una Sampdoria povera di idee e che si è scontrata continuamente contro il muro romagnolo. Per sbloccare il punteggio, tuttavia, è necessaria la splendida giocata alla mezz'ora di gioco del neo-acquisto Castagnetti, autore di una straordinaria punizione dalla trequarti offensiva che termina direttamente all'incrocio dei pali della porta difesa da Coucke. Al 7' minuto del secondo tempo arriva invece il raddoppio sugli sviluppi di calcio d'angolo di Zaro, che sfrutta una brutta uscita dell'estremo difensore doriano e spinge dentro un pallone facile facile dopo un tocco fortuito di Shpendi. La Sampdoria si spegne definitivamente e concede proprio al numero 9 cesenate una ghiotta occasione per il 3-0, sfortunatamente per lui sprecata dopo un grande assist di un ispiratissimo Berti. Nel recupero la Samp segna grazie al tiro deviato di Ioannou, arrivato su assist di un Pafundi entrato bene in partita, ma non riesce poi a concretizzare l'assalto finale per il pareggio. Il Cesena può così festeggiare la vittoria e l'approdo a sette punti in classifica dopo le prime tre partite.

Il tabellino

SAMPDORIA 1 CESENA 2 SAMPDORIA (4-2-3-1): Coucke, Venuti (25’ st Depaoli), Riccio, Vulikic, Ioannou; Henderson (38’ st Bellemo), Abildgaard; Conti (1’ st Cuni), Barak (25’ st Pafundi), Pedrola (7’ st Cherubini); Coda. A disp. Ghidotti, Coubis, Hadzikadunic, Giordano, Ferri, Benedetti, Narro. All.: Donati. CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (32’ st Adamo), Bisoli (32’ Francesconi), Castagnetti, Berti (39’ st Bastoni), Frabotta; Blesa, Shpendi (39’ st Diao). A disp. Siano, Amoran, Piacentini, Guidi, Magni, Celia, Arrigoni, Olivieri. All.: Mignani. Arbitro: Mariani di Aprilia. Reti: 37’ pt Castagnetti, 8’ st Zaro, 47’ st Ioannou. Note: presenti 24mila spettatori, ammoniti Vulikic, Riccio, Henderson, Shpendi, Berti, Depaoli, angoli 2 a 1 per il Cesena, recuperi 2’ pt e 7’ st.