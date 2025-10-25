Cesena, Shpendi in gol e Sudtirol ko

Cesena, 25 ottobre 2025 – Una vittoria con gli attributi, confermata soprattutto dai 20 minuti finali in cui il Sudtirol ha chiuso il Cesena nella propria metà campo, ma che ha visto i bianconeri stringere i denti e, grazie alla terza rete di Shpendi, conquistare la quinta vittoria esterna in stagione e il primo clean sheet del campionato. Il primo tempo parte subito forte, con il Cesena che bussa subito al pronti-via: contropiede bianconero, palla in mezzo per Blesa che di tacco libera il tiro dal limite di Shpendi, ma fa buona guardia il portiere bolzanino. Cambio di fronte ed è il Sudtirol a bussare: cross di Molina dalla destra per Merkaj che, marcato stretto da Ciofi, non riesce ad impattare il pallone.

Dopo una partenza a razzo da parte di entrambe, a cui è seguita una mezz'ora di sostanziale studio, il Sudtirol guadagna metri e angoli a raffica, e proprio da uno di questi sbuca la capoccia di Kofler, su cui fa buona guardia Klinsmann. Cambio di fronte e il Cesena passa: Shpendi allarga per Berti, che vede il movimento del gemello a tagliare e che, con una zampata, infila in buca d'angolo e batte Poluzzi per il vantaggio bianconero.

Nel secondo tempo il Sudtirol parte da vera squadra “castorizzata” e spinge sull'acceleratore, chiudendo i bianconeri per larghissima parte del lato B del match nella propria metà di campo. Parte conquistando una serie di angoli a raffica, ma prima molina inzucca Mangraviti e poi Merkaj rifila un calcione a Castagnetti.

Cambio di fronte e Shpendi va a un soffio dalla doppietta: riceve palla sul centro sinistra, entra in area e prova ad accentrarsi ma, marcato stretto, perde il tempo del tiro. Il Sudtirol spinge, e rischia di propiziare anche un autogol: cross di Casiraghi, deviazione di Castagnetti con la palla che sfila di poco sopra la traversa. Sul corner conseguente Klinsmann compie una gran prodezza su botta di Merkaj.

Attorno alla metà della seconda frazione Mignani toglie Shpendi. Vero, si gioca anche martedì, ma il Cesena perde in un colpo almeno 20 metri, e il Sudtirol inizia a sentire l'odore del sangue e guadagna campo prezioso. Francesconi ci prova dal limite in una delle poche sortite offensive del Cesena negli ultimi 20 minuti (che fa il paio con una bordata di Adamo, imbeccato da Olivieri), poi in parecchi si dimenticano del colore della maglia di Poluzzi. Mentre quella di Klinsmann si vede benissimo: come al 75’, quando ancora il pericolosissimo Merkaj, ben imbeccato da Molina, gira di testa. A lato.

Il Sudtirol spinge, e ci prova anche da fermo: Castagnetti atterra Casiraghi dal limite, sul pallone ci va proprio il figlio d'arte che viene murato dalla barriera. Sugli sviluppi della punizione ci prova anche Tronchin, murato pure lui. I bianconeri difendono in 11 e faticano anche a superare il centrocampo. Con i bolzanini praticamente in pianta stabile nell’area di Klinsmann, spingendo e provandoci in tutte le maniere, come la rovesciata di Italeng nel recupero, o il colpo di testa conseguente dello stesso attaccante, su cross dello stesso Casiraghi (ma in fuorigioco).

Dopo una sofferenza che è sembrata infinita, confermata anche dai numeri (saranno ben 14 i tiri del Sudtirol a fine match) il Cesena aspetta solo il triplice fischio, che arriva e fa tirare un sospiro di sollievo ai bianconeri.

Il tabellino

Sudtirol-Cesena 0-1

SUDTIROL (3-5-2): Poluzzi; El Kaouakibi (1’ st F. Davi), Bordon (10’ st Masiello), Kofler; Molina, Martini (1’ st Coulibaly), Tronchin, Casiraghi, S.Davi (17’ st Zedadka); Merkaj, Odogwu (33’ st Italeng). A disp: Adamonis, Mancini, Mallamo, Pecorino, Tait, Veseli, Brik. All.: Bocchini (Castori squalificato). CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (32’ st Guidi), Berti (32’ st Guidi), Castagnetti, Francesconi, Frabotta (35’ st Celia); Blesa (35’ st Diao), Shpendi (21’ st Olivieri). A disp.: Ferretti, Fontana, Arrigoni, Amoran, Piacentini, Bertaccini. All.: Mignani. Arbitro: Zanotti di Rimini. Rete: 31’ pt Shpendi. Note: recupero 1’ e 5’; spettatori 4.000 circa, di cui 600 nel settore ospiti; ammoniti Martini e Favi per il Sudtirol, Mangraviti e Olivieri per il Cesena.