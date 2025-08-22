Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Cesena
  4. Cesena, tris al Pescara per cominciare bene il campionato: all'Adriatico finisce 1-3

Cesena, tris al Pescara per cominciare bene il campionato: all'Adriatico finisce 1-3

Serie B: Blesa, Shpendi e Bisoli domani il delfino, Olzer non basta ai padroni di casa. I bianconeri dominano per tutto il match

di ENRICO MAGNANI
22 agosto 2025
Il gol di Blesa che ha aperto le marcature

Il gol di Blesa che ha aperto le marcature

XWhatsAppPrint

Cesena, 22 agosto 2025 – Dopo aver infranto il tabù in serie C nell’anno dei record, l’Adriatico di Pescara non fa più paura nemmeno in B. Il Cesena torna a casa dalla tana biancazzura dopo una prestazione maiuscola, domando i delfini per tutti i 90’, tanto che sfiorano il vantaggio già al pronti-via: Zaro devia di testa la punizione di Bastoni, ma Desplaches vola e mette in corner. Il Cesena ci crede e continua a spingere: ancora Bastoni, questa volta su Shpendi, che calcia su Desplanches. Blesa raccoglie il rimpallo e rimette in mezzo per Ciofi, che a porta vuota di ginocchio fa il suo ruolo e spazza invece che spingerla in rete. Ma in campo ci sono solo i bianconeri, che spingono con Ciervo: mette in mezzo per la testa di Shpendi, Desplaches è sempre lì.

Al quarto d’ora Blesa si divora un gol enorme, provando il colpo di tacco su cross basso di Bisoli: Oliveri ci mette il corpo. Il Cesena insiste e Ciervo la butta in mezzo, Shpendi si fa trovare pronto e serve Blesa, ma Desplanches alza nuovamente il muro. Ma Fourneau aveva appena fermato l’azione per un fuorigioco molto dubbio. Alla mezz’ora il Cesena ha una tripla occasione da urlo: prima Desplanches fa il Superman su Ciervo, poi Shpendi gli tira addosso e, sul secondo rimpallo, spara su Oliveri sulla linea. Ma è il preludio al gol, che arriva un minuto dopo con grande merito: Bastoni imbecca Berti, che taglia in mezzo per il tap-in vincente di Blesa.

Il vantaggio, però, dura appena tre minuti: Olzer semina Bastoni e dal limite scarica una fucilata in diagonale imparabile per Klinsmann. Il Pescara riesce così a capitalizzare al massimo l’unica occasione avuta nel primo tempo. Il cavalluccio però non ci sta, e Bisoli prova il destro dal limite, respinto per l’ennesima volta da Desplanches. Sul cross seguente schema e palla a Berti, che prova a mettere sulla testa di Blesa la doppietta personale. Prima dell’intervallo c’è anche lavoro per il var, con un contatto molto dubbio Shpendi-Corbo in area, ma Fourneau lascia proseguire.

Il lato B inizia in maniera opposta, col Pescara che prova subito a pungere, con Merola che, però, non trova la porta. Ma il Cesena non ci sta: Bastoni si invola sulla trequarti, serve un cioccolatino a Shpendi che, controlla, tira e, finalmente, impalla Deshplanches.

Dopo un’ora di gioco macinato a mille, il Cesena capitalizza: Frabotta la mette in mezzo, Desplanches smanaccia ma Bisoli raccoglie e insacca. Poi il ritmo cala, il Cesena tiene saldamente il volante in mano e Klinsmann, sin qui praticamente spettatore, smanaccia su Olzer che prova a salvare almeno la faccia al 94’.

Il tabellino del match

PESCARA-CESENA 1-3 PESCARA (4-3-3): Desplanches; Oliveri (42’ st Berardi), Brosco, Corbo, Letizia; Squizzato, Graziani (11’ st Meazzi), Olzer; Merola (11’ st Kraja), Di Nardo (29’ st Tonin), Sgarbi (29’ st Cangiano). A disp.: Saio, Brandes, Ferraris, Pellacani, La Barba, Giannini, Milan. All.: Vivarini. CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (40’ st Adamo), Bisoli, Berti (40’ st Arrigoni), Bastoni (30’ st Francesconi), Frabotta (30’ st Celia); Blesa (34’ st Diao), Shpendi. A disp.: Siano, Fontana, Guidi, Magni, Piacentini, Olivieri, Zamagni. All.: Mignani. Arbitro: Fourneau di Roma 1. Reti: 31’ pt Blesa, 35’ pt Olzer, 3’ st Shpendi, 18’ st Bisoli Note: 11.220, di cui 192 ospiti; prima del match si è tenuta la cerimonia iniziale del campionato ed è stato suonato l’inno nazionale della Repubblica; recupero 1’ e 4’; ammoniti Oliveri per il Pescara, Frabotta per il Cesena.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su