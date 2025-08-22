Cesena, tris al Pescara per cominciare bene il campionato: all'Adriatico finisce 1-3

Cesena, 22 agosto 2025 – Dopo aver infranto il tabù in serie C nell’anno dei record, l’Adriatico di Pescara non fa più paura nemmeno in B. Il Cesena torna a casa dalla tana biancazzura dopo una prestazione maiuscola, domando i delfini per tutti i 90’, tanto che sfiorano il vantaggio già al pronti-via: Zaro devia di testa la punizione di Bastoni, ma Desplaches vola e mette in corner. Il Cesena ci crede e continua a spingere: ancora Bastoni, questa volta su Shpendi, che calcia su Desplanches. Blesa raccoglie il rimpallo e rimette in mezzo per Ciofi, che a porta vuota di ginocchio fa il suo ruolo e spazza invece che spingerla in rete. Ma in campo ci sono solo i bianconeri, che spingono con Ciervo: mette in mezzo per la testa di Shpendi, Desplaches è sempre lì.

Al quarto d’ora Blesa si divora un gol enorme, provando il colpo di tacco su cross basso di Bisoli: Oliveri ci mette il corpo. Il Cesena insiste e Ciervo la butta in mezzo, Shpendi si fa trovare pronto e serve Blesa, ma Desplanches alza nuovamente il muro. Ma Fourneau aveva appena fermato l’azione per un fuorigioco molto dubbio. Alla mezz’ora il Cesena ha una tripla occasione da urlo: prima Desplanches fa il Superman su Ciervo, poi Shpendi gli tira addosso e, sul secondo rimpallo, spara su Oliveri sulla linea. Ma è il preludio al gol, che arriva un minuto dopo con grande merito: Bastoni imbecca Berti, che taglia in mezzo per il tap-in vincente di Blesa.

Il vantaggio, però, dura appena tre minuti: Olzer semina Bastoni e dal limite scarica una fucilata in diagonale imparabile per Klinsmann. Il Pescara riesce così a capitalizzare al massimo l’unica occasione avuta nel primo tempo. Il cavalluccio però non ci sta, e Bisoli prova il destro dal limite, respinto per l’ennesima volta da Desplanches. Sul cross seguente schema e palla a Berti, che prova a mettere sulla testa di Blesa la doppietta personale. Prima dell’intervallo c’è anche lavoro per il var, con un contatto molto dubbio Shpendi-Corbo in area, ma Fourneau lascia proseguire.

Il lato B inizia in maniera opposta, col Pescara che prova subito a pungere, con Merola che, però, non trova la porta. Ma il Cesena non ci sta: Bastoni si invola sulla trequarti, serve un cioccolatino a Shpendi che, controlla, tira e, finalmente, impalla Deshplanches.

Dopo un’ora di gioco macinato a mille, il Cesena capitalizza: Frabotta la mette in mezzo, Desplanches smanaccia ma Bisoli raccoglie e insacca. Poi il ritmo cala, il Cesena tiene saldamente il volante in mano e Klinsmann, sin qui praticamente spettatore, smanaccia su Olzer che prova a salvare almeno la faccia al 94’.

Il tabellino del match

PESCARA-CESENA 1-3 PESCARA (4-3-3): Desplanches; Oliveri (42’ st Berardi), Brosco, Corbo, Letizia; Squizzato, Graziani (11’ st Meazzi), Olzer; Merola (11’ st Kraja), Di Nardo (29’ st Tonin), Sgarbi (29’ st Cangiano). A disp.: Saio, Brandes, Ferraris, Pellacani, La Barba, Giannini, Milan. All.: Vivarini. CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (40’ st Adamo), Bisoli, Berti (40’ st Arrigoni), Bastoni (30’ st Francesconi), Frabotta (30’ st Celia); Blesa (34’ st Diao), Shpendi. A disp.: Siano, Fontana, Guidi, Magni, Piacentini, Olivieri, Zamagni. All.: Mignani. Arbitro: Fourneau di Roma 1. Reti: 31’ pt Blesa, 35’ pt Olzer, 3’ st Shpendi, 18’ st Bisoli Note: 11.220, di cui 192 ospiti; prima del match si è tenuta la cerimonia iniziale del campionato ed è stato suonato l’inno nazionale della Repubblica; recupero 1’ e 4’; ammoniti Oliveri per il Pescara, Frabotta per il Cesena.