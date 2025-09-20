Colpo grosso del Cesena a Venezia: terza vittoria in trasferta

Cesena, 20 settembre 2025 – Colpo grosso del Cesena a Venezia. In quella che sulla carta sembrava una partita proibitiva con i lagunari favoriti vista l'ambizione di tornare subito in A, sono i bianconeri a prevalere e convincere: terzo successo in altrettante trasferte e vetta in coabitazione con il Palermo, prossima avversaria al Manuzzi (in attesa della gara Mantova-Modena).

Vittoria del Cesena a Venezia, il match finisce 2-1 (foto Alive)

La partita. Le squadre si danno battaglia subito, partita intensa, equilibrata e nel primo tempo manca solo il gol perché le occasioni succose fioccano. Come quella capitata a Blesa, rasoterra ben parato da Stankovic, soprattutto su spizzata di Mangraviti Shpendi non riesce a buttarla dentro a contatto col secondo palo. Quella clamorosa capita sui piedi di un killer che di solito non sbaglia, Adorante è solo davanti a Klinsmann, da due metri manda alto su assist da destra di Yeboah.

C’è spazio per il cooling break, poi Klinsmann ancora attento su zampata di Yeboah e infine Ciervo spara alto ben servito da Blesa in mezzo all’area. La ripresa del Cesena è da squadra vera, armoniosa, determinata, cinica. Tocca a Ciervo, ex Venezia, sbloccare il risultato con una splendida e rapida azione di rimessa, sbaglia la squadra di casa in mezzo, Francesconi intercetta servendo Berti che allarga per Ciervo, botta centrale ma Stankovic non è impeccabile e la palla si insacca. Passa poco più di un quarto d’ora e il Cesena raddoppia, su corner colpisce Mangraviti, Stankovic respinge e ancora l’ex Brescia di testa la butta dentro. Sembra fatta anche perché Klinsmann para da campione su Haps fino al fallo di Mangraviti in area su Fila, lungo check e Marchetti, chiamato al monitor, decreta il penalty che Busio trasforma, spiazzando il portiere. Il match si riapre, Casas colpisce il palo, ma non succede altro se non l’espulsione di Duncan per un calcione ad Adamo.

Il tabellino

VENEZIA 1

CESENA 2 VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne (16’ st Venturi), Korac, Franjic (25’ st Sverko); Hainaut (16’ st Haps), Doumbia, Duncan, Busio, Bjarkason; Adorante (16’ st Fila), Yeboah (32’ st Casas). A disp.: Plizzari, Sagrado, Svoboda, Bohinen, Lella, Kike Perez, Campagnon. All. Stroppa. CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti (39’ st Piacentini); Ciervo (16’ st Celia), Francesconi, Castagnetti (25’ st Bisoli), Berti (39’ st Bastoni), Adamo; Blesa, Shpendi (25’ st Diao). A disp.: Siano, Fontana, Guidi, Amoran, Arrigoni, Olivieri. All. Mignani. Arbitro: Marchetti di Ostia Lido. Reti: 9’ st Ciervo, 27’ st Mangraviti, 37’ st Busio (rig.) Note: ammoniti Castagnetti, Busio Bisoli, Doumbia. Espulso Duncan. Angoli: 4 a 3. Recuperi: 2’ pt e 7’ st.