Il Cesena macina gioco, crea e spreca. Il Bari segna e vince

Bari, 2 novembre 2025 – Il Cesena guida la partita dal 1’ al 90’, macina tantissimo gioco, crea tantissime occasioni e ne spreca altrettante. Il Bari scende in campo in modalità un tiro-un gol e vince la partita.

Eppure il cavalluccio ha subito l’occasione di passare in vantaggio: pronti-via e Francesconi va in gol. Ma prima di scaricare al centrocampista, Blesa atterra Dickmann: fallo fischiato e tutto da rifare.

Dieci minuti e altra palla gol clamorosa per il Cesena: Berti manda in porta Shpendi, ma il gemello invece di calciare prova un altro dribbling e perde il tempo del tiro (e del gol). Alla mezz'ora è ancora il Cesena a bussare dalle parti di Cerofolini: Blesa serve Shpendi, ma il portiere è reattivissimo e in spaccata manda in angolo. Il Bari prova a farsi vedere al 40', con Castrovilli che si ritrova quasi casualmente la palla tra i piedi, ma il tiro dell'ex Fiorentina è altissimo. Nel secondo tempo il Bari entra con tutto un altro piglio e, dopo appena un minuto, l'ex Antonucci chiama all'attenzione Klinsmann, che sui fa trovare pronto sul primo palo e mette in angolo. Rapido cambio di fronte ed è Francesconi, ben imbeccato da Berti, a tentare il tiro, ma spara addosso a un difensore. Il Cesena insiste, e al 17' ci prova ancora: dagli sviluppi di un angolo Ciervo serve Adamo, che prova il cross per Blesa. Il traversone è troppo alto. Due minuti dopo, da un buon fraseggio fra Adamo e Ciervo ne nasce un tiro dal limite di Berti, che di sinistro trova Cerofolini, che blocca in due tempi. Il Cesena continua a far la partita e al 25' è Ciervo che si incolla il pallone ai piedi, salta Nikolau e prova a metterla in mezzo, ma non trova nessun compagno in maglia nera a centroarea lesto a deviarla a rete, e non vede nemmeno il possibile tiro da fuori di Diao. All'80', dopo un monologo di prova e riprova bianconeri, il Bari passa: Dickmann dalla trequarti la mette in mezzo, Cerri non ci arriva ma Gytkjaer, lasciato colpevolmente solo da Ciofi, sì. Tutto il San Nicola esulta. Il Cesena si riversa in attacco, ma non riesce praticamente più a creare. Mette la tenda nell'area del Bari, ma una palla giocabile difficilmente arriva, e dopo solamente 4' di recupero, incassa il secondo ko esterno stagionale.

Il tabellino del match

Bari-Cesena 1-0 BARI (3-5-1-1): Cerofolini; Pucino, Meroni, Nikolaou; Dickmann, Darboe (17’ pt Verreth), Maggiore (13' st Gytkjaer), Castrovilli (33' st Cerri), Dorval; Antonucci (13' st Braunoder); Moncini (33' st Partipilo). A disp: Pissardo, Burgio, Pagano, Bellomo, Rao, Pereiro, Mavraj. All.: Fabio Caserta. CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (35' st Celia), Berti (35' st Olivieri), Castagnetti (19' st Bastoni), Francesconi, Frabotta (13' st Adamo); Shpendi (19' st Diao) , Blesa. A disp: Fontana, Ferretti, Arrigoni, Amoran, Guidi, Piacentini, Bertaccini. All.: Michele Mignani. Arbitro: Fourneau di Roma. Rete: 35' st Gytkjaer Note: spettatori 9.805, di cui 125 ospiti; recupero 3' e 4'; angoli 3-4; ammoniti Meroni per il Bari, Ciervo per il Cesena.