Il Cesena macina gioco, crea e spreca. Il Bari segna e vince

In Puglia i bianconeri fanno la partita dall'inizio alla fine ma sprecano tantissimo. E Ciofi si perde Gytkjaer-gol

di ENRICO MAGNANI
2 novembre 2025
Bari, 2 novembre 2025 – Il Cesena guida la partita dal 1’ al 90’, macina tantissimo gioco, crea tantissime occasioni e ne spreca altrettante. Il Bari scende in campo in modalità un tiro-un gol e vince la partita.

Eppure il cavalluccio ha subito l’occasione di passare in vantaggio: pronti-via e Francesconi va in gol. Ma prima di scaricare al centrocampista, Blesa atterra Dickmann: fallo fischiato e tutto da rifare.

Dieci minuti e altra palla gol clamorosa per il Cesena: Berti manda in porta Shpendi, ma il gemello invece di calciare prova un altro dribbling e perde il tempo del tiro (e del gol). Alla mezz'ora è ancora il Cesena a bussare dalle parti di Cerofolini: Blesa serve Shpendi, ma il portiere è reattivissimo e in spaccata manda in angolo. Il Bari prova a farsi vedere al 40', con Castrovilli che si ritrova quasi casualmente la palla tra i piedi, ma il tiro dell'ex Fiorentina è altissimo. Nel secondo tempo il Bari entra con tutto un altro piglio e, dopo appena un minuto, l'ex Antonucci chiama all'attenzione Klinsmann, che sui fa trovare pronto sul primo palo e mette in angolo. Rapido cambio di fronte ed è Francesconi, ben imbeccato da Berti, a tentare il tiro, ma spara addosso a un difensore. Il Cesena insiste, e al 17' ci prova ancora: dagli sviluppi di un angolo Ciervo serve Adamo, che prova il cross per Blesa. Il traversone è troppo alto. Due minuti dopo, da un buon fraseggio fra Adamo e Ciervo ne nasce un tiro dal limite di Berti, che di sinistro trova Cerofolini, che blocca in due tempi. Il Cesena continua a far la partita e al 25' è Ciervo che si incolla il pallone ai piedi, salta Nikolau e prova a metterla in mezzo, ma non trova nessun compagno in maglia nera a centroarea lesto a deviarla a rete, e non vede nemmeno il possibile tiro da fuori di Diao. All'80', dopo un monologo di prova e riprova bianconeri, il Bari passa: Dickmann dalla trequarti la mette in mezzo, Cerri non ci arriva ma Gytkjaer, lasciato colpevolmente solo da Ciofi, . Tutto il San Nicola esulta. Il Cesena si riversa in attacco, ma non riesce praticamente più a creare. Mette la tenda nell'area del Bari, ma una palla giocabile difficilmente arriva, e dopo solamente 4' di recupero, incassa il secondo ko esterno stagionale.

Il tabellino del match

Bari-Cesena 1-0 BARI (3-5-1-1): Cerofolini; Pucino, Meroni, Nikolaou; Dickmann, Darboe (17’ pt Verreth), Maggiore (13' st Gytkjaer), Castrovilli (33' st Cerri), Dorval; Antonucci (13' st Braunoder); Moncini (33' st Partipilo). A disp: Pissardo, Burgio, Pagano, Bellomo, Rao, Pereiro, Mavraj. All.: Fabio Caserta. CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (35' st Celia), Berti (35' st Olivieri), Castagnetti (19' st Bastoni), Francesconi, Frabotta (13' st Adamo); Shpendi (19' st Diao) , Blesa. A disp: Fontana, Ferretti, Arrigoni, Amoran, Guidi, Piacentini, Bertaccini. All.: Michele Mignani. Arbitro: Fourneau di Roma. Rete: 35' st Gytkjaer Note: spettatori 9.805, di cui 125 ospiti; recupero 3' e 4'; angoli 3-4; ammoniti Meroni per il Bari, Ciervo per il Cesena.

© Riproduzione riservata

