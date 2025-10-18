Frabotta bis e Cesena sbanca La Spezia

La Spezia, 18 ottobre 2025 – Il Cesena sbanca il Picco di La Spezia con una (Fra)botta e risposta, dimostrando di aver imparato la lezione del derby contro la Reggiana, che aveva ribaltato l’1-0 iniziale di Blesa due settimane fa. E la stessa cosa fanno i romagnoli d’oro vestiti contro i bianconeri di casa, passati inizialmente in vantaggio con l’ex Lapadula (assist di Aurelio e girata a rete sottoporta, sfruttando anche l’indecisione del pacchetto arretrato di Mignani) dopo soli 4 minuti.

Ma il Cesena non ci sta e, scosso anche dal vantaggio spezzino, inizia a macinare gioco e tiri verso la porta di Sarr: prima Berti arma il tiro di Castagnetti, poi Shpendi inventa un bellissimo assist per Blesa, che sbatte contro il palo. Al terzo tentativo è Francesconi a divorarsi il pareggio, che sparacchia nel parcheggio del Picco praticamente un rigore in movimento.

Il quarto tentativo è quello buono: al 39’ corner di Ciervo, spizzata di Ciofi per l’accorrente Frabotta che di testa in tuffo anticipa sia Shpendi che Sarr e fa pari e patta. Lo Spezia non ci sta e prova a premere, ma da un’offensiva locale nasce un contropiede ospite, con ancora Shpendi ad armare Ciervo, cross per Blesa dell’esterno anticipato dai padroni di casa.

Due giri di lancetta e Nagy atterra Francesconi: punizione per il Cesena, con Castagnetti che finta il cross in area e serve Frabotta al limite. L’ex Juve stoppa e di sinistro trova un angolino imprendibile per Sarr, che vale il vantaggio del Cesena. Nel secondo tempo Blesa si divora di nuovo un gran gol: Castagnetti apre per Frabotta, che serve lo spagnolo in mezzo. Il numero 7 però non riesce a deviare a rete e lascia di nuovo il palloncino nel calzettone. Qualche minuto dopo Shpendi ci prova dal limite, ma il pallone finisce alto sopra la traversa. Il lato B del match procede senza altre grossissime occasioni, fino al sesto dei 7 di recupero: punizione di Esposito indirizzata nel sette, Klinsmann vola e devia fuori. Subito dopo, arriva il triplice fischio che vale un’importantissima vittoria.

Il tabellino

Spezia-Cesena 1-2 SPEZIA (4-3-1-2): Sarr; Mateju, Wisniewski, Hristov, Aurelio (18’ st Beruatto); Kouda (1’ st Vignali), Nagy (38’ st Di Serio), Cassata (18’ st Candelari); Esposito; Soleri (26’ st Vlahovic), Lapadula. A disp.: Candela, Cistana, Fellipe Jack, Lorenzelli, Loria, Mascardi, Onofri. All.: D’Angelo. CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (38’ st Guidi), Berti, Castagnetti, Francesconi (28’ st Adamo), Frabotta; Blesa, Shpendi (38’ st Diao). A disp.: Amoran, Arrigoni, Bertaccini, Celia, Ferretti, Fontana, Piacentini, Tosku. All.: Mignani. Arbitro: Calzavara di Varese. Reti: 4’ pt Lapadula, 38’ pt e 46’ pt Frabotta. Note: ammoniti Francesconi, Castagnetti, Klinsmann, Mangraviti, Esposito e Mignani.