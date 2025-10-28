Shpendi e Berti fanno volare il Cesena, prima vittoria al Manuzzi

Cesena, 28 ottobre 2025 – Nonostante un sostanzioso turnover rispetto a Bolzano, con Mignani che ne cambia ben 4 (Piacentini per Mangraviti, Bastoni per Castagnetti, Adamo per Ciervo e Diao per Blesa), alla fine ha avuto ragione l’allenatore bianconero, con il Cesena che per la prima volta in stagione vince all’Orogel Manuzzi, battendo 2-1 la Carrarese. Grazie sì, ai gol di Shpendi e Berti, ma anche a una grande prestazione proprio dei quattro “cambiati”.

Dopo un’iniziale fase di studio, la partita offre una fiammata bianconera con una punizione sotto la curva Mare (Ruggeri stende Berti). Bastoni va sul pallone e con uno schema serve un rasoterra a Diao alla sua destra, che avrebbe tutto il tempo di stoppare e prendere la mira, ma preferisce tirare subito, col pallone che finisce nel secondo anello della Mare. Un giro di lancette dopo un’altra fiammata bianconera, con Bastoni che vede Berti: l’azzurrino arriva fino al limite palla al piede, ma il suo tiro sfila a lato.

Attorno alla metà della prima frazione il Cesena va vicinissimo al vantaggio: fraseggio dalla destra fra Bastoni e Diao, con l’attaccante che si fa rimpallare il tiro. Sulla ribattuta si fionda Berti, ma Illanes si mette fra il numero 14 bianconero e il gol. La partita cambia al 33’: sugli sviluppi di un corner, Shpendi la spizzica di testa a centro area per Frabotta, che viene trinciato da Belloni.

Sul dischetto ci va Shpendi, che si conferma “ammazza-Carrarese”. In quattro incroci contro i toscani, il gemello è andato a segno 5 volte, confermando i gialloblù la sua vittima preferita. Nel recupero del primo tempo il Cesena va vicinissimo al raddoppio per ben due volte: prima con Diao che si fa stoppare da Bleve in uscita e, sugli sviluppi dell’angolo seguente, Piacentini atterra lo stesso portiere ospite, annullando il gol di Frabotta.

Il secondo tempo si apre col raddoppio del Cesena: Diao recupera palla e supera l’avversario con un ottimo palleggio, poi serve Berti al limite, che si gira e mette in buca d’angolo il 2-0. Ma il Cesena continua a spingere, e alla metà della ripresa va vicino al tris, con Frabotta che fa correre Shpendi nel lungo, in posizione completamente regolare: il suo tiro piega le mani di Bleve, che comunque riesce ad alzare sopra la traversa.

Nel primo tiro della partita, la Carrarese accorcia: Zaro non riesce a tamponare Melegoni, che arrivato al limite serve Finotto che, tutto solo, non può far altro che battere Klinsmann.

A 5’ dalla fine il Cesena si divora un incredibile 1-2: prima Shpendi si fa ipnotizzare su un contropiede di 50 metri, poi sulla ribattuta e sul seguente cross, Berti si fa murare il tiro. Poi la Carrarese prova l’assedio e a cercare il pareggio in ogni modo, ma il Cesena tiene e conquista la prima vittoria all’Orogel Manuzzi.

Il tabellino

Cesena-Carrarese 2-1

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini, Adamo (30’ st Guidi), Berti (41’st Arrigoni), Francesconi, Bastoni (17’ st Castagnetti), Frabotta, Diao(17’ st Blesa) Shpendi (41’ st Olivieri). A disp.: Fontana, Ferretti, Amoran, Mangraviti, Celia, Bertaccini, Ciervo. All.: Mignani.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Illanes, Ruggeri (13’ st Zanon), Imperiale; Bouah, Schiavi (34’ st Rubino), Zuelli, Melegoni, Belloni (dal 26 st Cicconi); Distefano (13 st Torregrossa), Abiuso (1’ st Finotto). A disp.: Fiorillo, Salamon, Oliana, Bozhahaj, Arena, Sekulov, Accornero. All.: A. Calabro.

Arbitro: M. Di Marco di Fiumicino. Reti: Shpendi su rigore (35’ pt), Berti (7’ st), Finotto (30’ st). Note: spettatori presenti 10.395; ammoniti Ruggeri, Adamo; angoli 5-4; recuperi 1’ e 5’.