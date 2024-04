CHAMPIONS. Colpaccio Barça in casa del Psg. L’Atletico la spunta sul Borussia

Mai sottovalutare il baby Barcellona di Xavi ormai in continua rifondazione. E mai sovrastimare il Psg delle stelle. Una doppia lezione che arriva dal Parco dei Principi, dove nell’andata dei quarti di Champions ha preso forma la vittoria esterna per 3-2 dei catalani. Barça avanti con Raphinha (nella foto) al 37’, poi nella ripresa il Paris – con l’ingresso di Barcola in avanti al posto di Asensio – sembra ribaltarla coi gol di Dembelé (48’) e Vitinha (51’). Ma poi è ancora Raphinha a segnare (62’) in una gara in cui le difese hanno ballato a lungo. Mbappé, però, ha deluso, e lo stesso Dembelé ha fallito il colpo del ko cogliendo il palo. E’ Christensen a gelare il pubblico con l’inzuccata vincente su cross da calcio d’angolo.

Nell’altra andata dei quarti, gli uomini del ‘Cholo’ Simeone ancora non si smentiscono. L’Atletico, dopo aver regolato l’Inter assesta un colpo anche al Borussia. Finisce 2-1 a Madrid. Al 4’ pasticcio difensivo dei tedeschi, con De Paul che intercetta il pallone e batte Kobel. Al 32’ altro errore della difesa giallonera, con Griezmann che ringrazia per il regalo e serve a Lino l’assist del 2-0 ancora prima dell’intervallo. Nella ripresa i gli ospiti cercano di aumentare il ritmo, un forcing che costringe l’Atletico a trincerarsi nella propria metà campo a difendere il risultato, ottima base di partenza per il ritorno. I padroni di casa sfiorano il tris con Lino, poi però subiscono la rete di Haller che riapre del tutto la sfida in vista del match di ritorno. E arrivano pure due traverse per i tedeschi – prima con Bynoe-Gittens, poi con Brandt al 95’ – comunque pienamente in corsa.