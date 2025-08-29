Champions, Inter e Napoli sfidano la Premier. Juve con Real e Pogba. Atalanta, si può fare

Sorride l’Atalanta, torna a casa con un senso di pericolo scampato la Juventus, non esulta l’Inter, certamente non sarà un ritorno semplice in Europa per il Napoli. L’urna di Montecarlo ha disegnato ieri il cammino delle italiane nella nuova Champions League (oggi Europa e Conference), in attesa dei calendari di domani. Non un girone di ferro per l’Inter, ma la seconda fascia è la peggiore possibile.

Per i nerazzurri il computer UEFA non è stato benevolo, anche se i big match si giocheranno a San Siro. In prima fascia è arrivato il Liverpool, dominatore della scorsa stagione regolare e fermato solo agli ottavi dal PSG, e il Borussia, avversario ritenuto più morbido tra le big ma comunque insidioso al Westfalenstadion. Dalla seconda fascia le palline hanno riservato il peggio: l’Arsenal dell’emergente Gyökeres, già giustiziere del Real Madrid, sarà ospite a Milano, mentre l’Atletico Madrid di Simeone si affronterà al Wanda Metropolitano. Non semplice neppure l’incrocio con lo Slavia Praga, abituato a sorprendere in Europa, e con l’Ajax ad Amsterdam, storica trappola in serate di coppa. A completare il quadro ci sono Kairat Almaty, che verrà a San Siro, e l’Union Saint-Gilloise, e qui i 6 punti saranno più di una costrizione. L’Inter sa di avere davanti un calendario impegnativo, ma può affrontarlo con fiducia dopo l’ottima League Phase della scorsa stagione, chiusa con la miglior difesa e una storica solidità. Evitati Newcastle e Athletic Bilbao dalla quarta fascia, Marotta e Chivu possono guardare al futuro europeo con prudente ottimismo, puntando a una qualificazione diretta senza passare dai playoff. "Dimenticata la finale? Intanto ci siamo arrivati, dal 2019 siamo la società che ha rappresentato meglio l’Italia. Formula difficile, conta affrontare gli avversari nel momento giusto", ha detto Marotta.

Sorrisi decisi in casa Atalanta, la reazione del dg Umberto Marino (che poi dirà: "Dobbiamo pensare partita dopo partita, senza lasciarci distrarre da altre questioni. Juric darà tutto per questa competizione") è tradita dalle telecamere. Gli accoppiamenti hanno portato due superpotenze come i campioni in carica del PSG e il milionario Chelsea, inevitabili a questi livelli, ma anche avversarie più accessibili nelle altre fasce. Alla New Balance Arena arriveranno i Blues, il Bruges, lo Slavia Praga e l’Athletic Bilbao, mentre le trasferte metteranno la Dea alla prova contro PSG, Eintracht Francoforte, Marsiglia e Union Saint-Gilloise. Belgi e tedeschi sono alla portata, lo Slavia è abituato alle coppe ma resta abbordabile, Marsiglia e Bilbao garantiscono fascino e tradizione senza essere irresistibili. L’Union completa un lotto impegnativo, ma non proibitivo.

Non può lamentarsi neppure la Juventus, che ritroverà un vecchio amico da avversario. Pogba incrocerà i bianconeri a Montecarlo con la maglia del Monaco. La prima fascia regala il Borussia Dortmund allo Stadium, mentre la grande serata di calcio sarà al Bernabeu. Nel complesso il percorso appare alla portata. Tudor e i suoi sanno che non si può abbassare la guardia, soprattutto sul sintetico del Bodø/Glimt. E qui conterà molto la datazione del match, con la Norvegia che può essere tana complessa con l’arrivo dell’inverno.

Più complicato, invece, l’impegno del Napoli. Gli azzurri hanno pescato due rivali di altissimo livello come Manchester City e Chelsea, e il percorso complessivo è il più duro tra le italiane. Benfica ed Eintracht Francoforte restano avversari abbordabili, ma la terza fascia non è stata amica con Sporting e PSV prima di Qarabag e Copenaghen. Nel complesso, le italiane evitano il Bayern Monaco e quella che pare la naturale favorita, il Barcellona. Piccola rivoluzione annunciata: a partire dalla finale 2026 alla Puskas Arena di Budapest il calcio d’inizio verrà anticipato alle 18. Che il più grande spettacolo del calcio mondiale abbia inizio.