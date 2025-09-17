Champions League, Atalanta-PSG: Juric punta su Krstovic e De Ketelaere

Parigi (Francia), 17 settembre 2025 – Battesimo di fuoco per l’Atalanta che questa sera alle ore 21 (il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go e Now) andrà al Parco dei Principi a far visita ai campioni d’Europa in carica del Paris Saint-Germain per l’esordio di Champions League. Una dal fascino e dal coefficiente di difficoltà che parlano da soli, alla quale i nerazzurri arrivano però reduci dal 4-1 in campionato rifilato al Lecce e con il giusto spirito, come spiegato ai canali del club da mister Ivan Juric: “Tutto pronto? Speriamo proprio di sì. Domenica abbiamo fatto una buona partita e adesso ci aspetta questa grande gara. Speriamo che vada tutto bene, come vogliamo. Il PSG all’esordio? È capitato così e va bene. Affronteremo i campioni in carica, i migliori e potremo vedere a che livelli siamo arrivati in questo momento. Sono molto curioso di vedere anche dal vivo questo tipo di giocatori. Credo che ci siamo preparati bene e vogliamo fare una grande partita. La vittoria a Lecce? Ne avevamo bisogno. Penso che le prestazioni non siano mai mancate ma siano mancati i gol per i punti. Ne abbiamo fatti quattro l’altro giorno, dimostrando che possiamo giocare un buon calcio. Per i ragazzi, secondo me, era molto importante capire che riescono a giocare bene, vincere e fare anche tanti gol”. Sulla formazione anti-PSG il tecnico serbo ha preferito non sbilanciarsi anche perché potrebbe esserci ancora qualche piccolo dubbio: “Formazione già decisa? Penso di sì, anche se forse a una cosa devo ancora pensarci bene. Emozioni? Sinceramente in questo momento non c’è l’emozione ma la preoccupazione di preparare al meglio la partita per fare una grande gara. Pensiamo a giocare bene a calcio. Dobbiamo pensare bene a come affrontarli, a come poterli colpire. Sappiamo che dovremo soffrire ma per me i ragazzi sono pronti.

Le possibili scelte di Juric e Luis Enrique

Juric non rinuncerà al consueto 3-4-1-2 schierando Kossonou, Hien e Djimsiti a protezione del portiere Carnesecchi, con Zappacosta e Zalewski a cui saranno affidate le due fasce. In mezzo al campo la diga formata da De Roon e Musah. Davanti, infine, la coppia d’attacco formata da Krstovic e De Keteleare, preferiti a Lookman e Scamacca e supportati sulla trequarti da Pasalic. Il PSG di Luis Enrique, che dovrà rinunciare a Doué e Dembelé, risponderà con il collaudatissimo 4-3-3: tra i pali della porta Chevalier, schermato da una linea a quattro di difesa formata da Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes. Joao Neves e l’ex Napoli Fabian Ruiz saranno le mezzali ai lati del play Vitinha, mentre davanti, con Kvaratskhelia in forse, il tridente potrebbe essere formato da Mbaye, Gonçalo Ramos e Barcola

Orari e dove vedere la gara in TV: la partita Paris Saint-Germain-Atalanta, valida per la prima giornata della prima fase della UEFA Champions League, sarà visibile mercoledì 17 settembre alle ore 21 in esclusiva sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport (252) e in streaming sulle app di Sky Go e Now.

Probabili formazioni:

Paris Saint-Germain (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola. All. Luis Enrique.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Musah, Zalewski; Pasalic; De Ketelaere, Krstovic. All. Juric.