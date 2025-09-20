Champions League, gli infiniti viaggi del Kairat Almaty

Sul campo forse non arriverà il passaggio alla fase a eliminazione, ma comunque vada il Kairat Almaty un record lo ha già stabilito. Quello di trasferta più lunga dell’attuale Champions League: ovviamente il discorso vale anche al contrario, ogni viaggio dei kazaki è infinito, per giocare nell’Europa che conta.

Il 26 agosto il Kairat Almaty ha scritto la storia del calcio kazako sconfiggendo il Celtic ai tiri di rigore nel playoff decisivo per l’accesso alla nuova edizione della Champions League. La squadra della città di Almaty ha portato per la prima volta con la vittoria contro i biancoverdi la nuova formula della competizione della coppa dalle grandi orecchie in Kazakistan. L’ultima volta in cui una squadra dello stato dell’Est Europa partecipò alla Champions League fu nella stagione 2015-2016, in quel caso fu l’Astana di Stoilov. I gialloblù conclusero il girone all’ultimo posto, ma con 4 punti conquistati con quattro pareggi e riuscendo a fermare l’Atletico Madrid di Simeone. Per quanto riguarda il Kairat, la squadra di Rafael Urazbakhtin giocherà anche in Italia: il 5 novembre alle ore 21 l’Inter di Lautaro Martinez e Marcus Thuram ospiterà i gialloneri. Una grande fortuna per Chivu e la sua compagine non dover andare, invece, fino allo Stadio Centrale di Almaty: la distanza da percorrere è di circa 6850 chilometri, ben 9 ore di volo per i ragazzi del Kazakistan.

Le squadre italiane hanno schivato la trasferta più lontana della Uefa Champions League 2025-2026, ma in molti casi hanno dovuto compiere viaggi estremamente lunghi per disputare delle gare della competizione calcistica più prestigiosa in Europa. La trasferta più lontana del Bologna in Champions League risale allo scorso anno, circa 2285 chilometri per giungere a Lisbona e pareggiare 1-1 contro i biancoverdi. Nella stagione 1990-1991 il Napoli di Bigon volò a Mosca per il secondo turno della Coppa dei Campioni. 3359 chilometri separano la calda città partenopea dalla fredda città russa. Divennero iconiche le immagini di Diego Armando Maradona con la pelliccia nella Piazza Rossa di Mosca in una situazione di tira e molla con la società. Il Pibe de Oro decise di giocare la partita solamente all’ultimo minuto, ma per gli azzurri fu una notte amara quella del 7 novembre 1990: dopo uno 0-0 ai tempi regolamentari, l’errore di Baroni (l’attuale allenatore del Torino) e la rete di Mostovoi decretarono il passaggio del turno dei padroni di casa.

Per il Milan della stagione 2002-2003, Mosca fu solamente un luogo di passaggio nella cavalcata trionfale che portò i rossoneri alla conquista della Champions League contro la Juventus. Per disputare la gara del 25 febbraio 2003 contro la Lokomotiv Mosca, i rossoneri macinarono 2910 chilometri e furono ripagati dalla vittoria di misura: decisiva la rete di Rivaldo. Anche i cugini nerazzurri dell’Inter hanno affrontato la trasferta in Champions League più lunga della loro storia in Russia, ma non a Mosca. Infatti nella stagione 2009-2010, la squadra di Mourinho affrontò circa 3745 chilometri per arrivare a Kazan e sfidare il Rubin. La futura vincitrice del triplete rischiò la figuraccia dovendo giocare tutto il secondo tempo in 10 per un’ingenuità di Mario Balotelli, ma alla fine il 29 settembre del 2009 al Centrainly Stadion di Kazan finì 1-1. Sono 3878, invece, i chilometri che separano Haifa e Torino. La squadra israeliana ha ospitato per due volte i bianconeri in Medio Oriente. La prima volta, nella fase a gironi della Champions League 2009-2010, vide la Juventus vincere per 1-0 al Ramat Gan National Stadium grazie alla rete di Camoranesi. Andò in un modo completamente diverso al Sammy Ofer Stadium, lo stadio inaugurato nel 2014, nel 2022. I biancoverdi sconfissero la Juventus per 2-0 grazie alla doppietta di Atzili. Per la trasferta più lunga della storia della Fiorentina in Champions League bisogna tornare alla stagione 1969-1970. I toscani affrontarono agli ottavi di finale la Dinamo Kiev dovendo affrontare la distanza di circa 2100 chilometri. La Viola sconfisse per 1-2 i biancoblu grazie ai gol di Chiarugi e Maraschi. Nel 1970, il Cagliari di Scopigno volò fino a Madrid (circa 1750 chilometri) per affrontare i Colchoneros nel secondo turno della Coppa dei Campioni: il match terminò 3-0 e comportò l’eliminazione per i sardi. Nel campionato 1976-1977, il Torino riuscì a strappare un pareggio in casa del Malmo (circa 1580 chilometri) per 1-1 e conquistò in questo modo l’accesso agli ottavi di finale della Coppa dei Campioni. Nel 1986-1987, l’Hellas Verona con il tricolore sul petto sfidò nel debutto in Coppa dei Campioni il Paok. Gli scaligeri vinsero al Toumba Stadium di Salonicco (circa 1970 chilometri) per 1-2 grazie alla doppietta di Elkjaer-Larsen. La Sampdoria ha partecipato una sola volta alla Coppa dei Campioni ed è andata vicinissima al trionfo venendo sconfitta solamente in finale dal Barcellona. Sembra passata un’eternità assistendo al decadimento odierno dell’ex squadre del cuore della leggenda Gianluca Vialli, ma nella stagione 1991-1992 i blucerchiati furono ad un passo dall’alzare la coppa dalle grandi orecchie allo stadio Wembley di Londra. Durante quell’edizione, i doriani sfidarono il Rosenborg a domicilio al Lerkendal Stadion di Trondheim (circa 2550 chilometri). La partita del 2 ottobre terminò 1-2 con una rimonta degli ospiti italiani segnata dalle reti di Gianluca Vialli e Roberto Mancini. Era il 10 dicembre del 1997 quando il Parma si congedò dalla prima fase a gironi (ed unica al momento) della Coppa dei Campioni della sua storia con la trasferta in Turchia, contro il Galatasaray (circa 1950 chilometri). I ducali passarono in vantaggio con il gol di testa, ma i gialloblù furono raggiunti dopo pochi minuti dal gol del rumeno Ilie. Gli emiliani chiusero il girone al secondo posto, dietro il Borussia Dortmund sconfitto in seguito dal Real Madrid vincitore in semifinale. Non ci fu il ripescaggio per i quarti di finale come migliore seconda, il posto andò ad un’altra compagine italiana: la Juventus. Nel 1999 il Parma partecipò alla Champions League, ma solamente ai preliminari e senza accedere alla fase a gironi poiché sconfitti dal Rangers a Glasgow (circa 2000 chilometri). Il 27 settembre del 2017 la Roma gioca contro il Qarabag. La partita valida per la seconda giornata del girone della Champions League 2017/18 si disputa a Baku, la capitale dell'Azerbaigian dista circa 3.110 chilometri dalla capitale dell’Italia. I giallorossi vinsero per 1-2 grazie ai gol di Manolas e Dzeko. Il 12 settembre del 2000 la Lazio affrontò la distanza più lunga della sua storia per giocare una gara in Champions League (circa 2970 kilometri). I biancocelesti affrontarono a Donetsk lo Shakhtar e vinsero per 0-3 grazie alle reti di Lopez, Nedved e Inzaghi. L’Atalanta non ha mai partecipato ad un’edizione della Coppa dei Campioni, ma quella di quest’anno sarà la quinta partecipazione in Champions League. Nella seconda edizione della sua storia (2020-2021), i bergamaschi riuscirono a sconfiggere il Liverpool per 0-2 alla fase a gironi. Le due città sono separate da circa 1600 chilometri. La squadra di Gasperini vinse contro i Reds grazie alle reti di Ilicic e Gosens. Una vittoria storica da parte dei bergamaschi che, però, non poterono festeggiare a pieno questo trionfo poiché la partita fu disputata, causa covid, a porte chiuse. La trasferta più lunga dell’Udinese in Champions League combacia con l’ultima apparizione dei friulani nel torneo più prestigioso dell’intero continente. La squadra di Guidolin si fermò ai preliminari venendo sconfitta ai tiri di rigore dal Braga. All’andata in Portogallo, la sfida finì 1-1 (circa 2325 chilometri) grazie al gol di Basta. Il ritornò terminò con lo stesso punteggio, ma i bianconeri furono condannati dall’errore dal dischetto di Maicosuel che decise di provare il cucchiaio contro Beto: il portiere restò immobile ed oltre a consegnare la qualificazione alla propria squadra riuscì anche ad umiliare l’ex calciatore brasiliano. Molto romantica è la storia breve, ma intensa, del Chievo Verona in Champions League. Dopo lo scandalo Calciopoli che travolse l’intero sistema calcistico italiano, la squadra gialloblù si ritrovò a giocare i preliminari di Champions League scalando dalla settima posizione conquistata durante l’anno precedente al quarto posto. La trasferta più lunga, quindi, combacia con l’unica apparizione della squadra veronese nella competizione più prestigiosa d’Europa. Il 9 agosto 2006, la squadra di Giuseppe Pillon affrontò a domicilio il Levski Sofia in Bulgaria, circa 1275 chilometri, per realizzare un sogno apparentemente impossibile qualche anno prima. I gialloblù persero 2-0 ed al ritorno non riuscirono a rimontare il parziale pareggiando per 2-2 contro la squadra proveniente dalla capitale della Bulgaria.