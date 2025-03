Champions League, via agli ottavi con l’Inter in campo: programma e orari tv

Bologna, 3 marzo 2025 – Riparte il grande spettacolo della Champions League e si inizia a fare sul serio. Archiviati gli spareggi, con l’eliminazione dolorosa di tutte e tre le italiane (Atalanta, Milan e Juve), rimane in gara solo l’Inter per quanto riguarda la Serie A e tutto sommato il sorteggio non ha detto male. L’avversario sarà il Feyenoord che ha eliminato il Milan, più per demeriti rossoneri che per effettivi meriti degli olandesi, in una doppia sfida che parte mercoledì a Rotterdam e si chiude martedì prossimo a Milano. Ma sarà un grande turno a eliminazione diretta con partite di assoluto spessore e spettacolo. A Madrid, per esempio, si gioca il derby tra Atletico e Real, a Parigi farà visita il Liverpool e poi la sfida tutta tedesca tra le big Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.

Il quadro degli ottavi

L’Inter è finita nella parte bassa del tabellone e incrocerà il Feyenoord che ha eliminato negli spareggi il Milan. Se i nerazzurri dovessero passare il turno incrocerebbero la vincente della sfida tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, in una porzione di tabellone dove sono presenti anche le sfide tra Dortmund e Lille e tra Benfica e Barcellona. Nella parte alta, invece, la vincente del derby di Madrid andrà a incontrare la vincente della sfida tra PSV, che ha eliminato la Juve, e Arsenal, ma in quella zona di tabellone ci sono anche Liverpool-Psg e Club Bruges-Aston Villa, le cui vincenti si affronterebbero nei quarti. I belgi, va ricordato, hanno eliminato a sorpresa l’Atalanta e vogliono sorprendere ancora. Molto interessante anche la sfida di Parigi, perché il Psg è mina vagante dopo aver rischiato nel girone, mentre i Reds hanno dominato la fase a girone unico e vogliono tornare ad alzare la coppa.

Programma e orari tv

L’andata degli ottavi di finale si disputa tra martedì 4 e mercoledì 5 marzo, mentre il ritorno è fissato per settimana prossima tra martedì 11 e mercoledì 12 a campi invertiti. Per quanto riguarda l’andata dell’Inter, giocandosi di mercoledì, la diretta tv sarà affidata in esclusiva ad Amazon Prime, mentre tutti gli altri match saranno in diretta Sky. In chiaro su Tv 8 ci sarà mercoledì il big match tra Psg e Liverpool. Martedì 4 marzo Club Bruges-Aston Villa ore 18.45 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 253 Borussia Dortmund-Lille ore 21.00 Sky Sport 254 Real Madrid-Atletico Madrid ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252 PSV-Arsenal ore 21.00 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253. Mercoledì 5 marzo Feyenoord-Inter ore 18.45 Amazon Prime Psg-Liverpool ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252. In chiaro su TV 8. Bayern Monaco-Bayer Leverkusen ore 21.00 Sky Sport 253 Benfica-Barcellona ore 21.00 Sky Sport 254 Sul 201 dalle 21 attivo il canale Diretta Gol Champions League. Leggi anche - Pedro su rigore al 97': la Lazio sbanca San Siro