Champions League, Ajax-Inter, Chivu col dubbio Lautaro: probabili formazioni e orari tv

Milano, 16 settembre 2025 – Due sconfitte in tre gare di campionato. Troppe per chi si chiama Inter. Sei punti di ritardo da Napoli e Juve per la squadra di Chivu che ora deve pensare all’esordio in Champions League programmato per mercoledì 17 settembre ad Amsterdam. Di fronte l’Ajax, che dopo l’uscita di Farioli ha affidato la panchina all’ex giocatore e, in una fase di rigenerazione generale per riportare i lancieri ad alti livelli. Sfuggito il titolo di campione d’Olanda, l’Ajax proverà a risalire la china e la Champions League riporta un club blasonato nel palcoscenico che merita. Teatro sarà la Johann Cruijff Arena, dove l’Inter cercherà di approcciare con tre punti la Coppa dalle grandi orecchie per mandare un segnale a se stessa e agli avversari. Inopinata la sconfitta di Torino, per come è maturata e per la mancata gestione della gara, e un ritardo già da non sottovalutare in Serie A, motivo per il quale riprendere la marcia dall’Europa può rigenerare entusiasmo. E Chivu, tra l’altro, è un grande ex.

Probabili formazioni

Per l’Inter ci saranno da valutare le condizioni di Lautaro Martinez. L’argentino è partito per Amsterdam ma porta con sé un piccolo problema alla schiena ed è stato risparmiato nella rifinitura: toccherà a Chivu capire se sarà in condizione di giocare. Nel caso non ce la facesse è pronto Bonny ad affiancare Thuram. Per il resto, ci sarà qualche cambiamento rispetto a Torino. Dietro Bisseck e De Vrij si candidano per completare il reparto assieme a Bastoni, mentre in mezzo dovrebbe essere titolare Sucic con Calhanoglu e Barella. Sugli esterni Dimarco e Dumfries. Heitinga dovrebbe invece scendere in campo con un 4-3-3 con Jaros in porta, linea difensiva con Gaaei, Itakura, Baas e Wijndal, a centrocampo Regeer, l'ex nerazzurro Klaassen e Taylor, mentre il tridente offensivo sarà composto da Berghuis, Weghorst, Godts. AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Berghuis, Weghorst, Godts. All. Heitinga INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

Chivu, il grande ex

Non una partita banale quella di mercoledì per Christian Chivu che torna ad Amsterdam da avversario. Quattro anni con i lancieri per l’attuale allenatore dell’Inter a cui venne affidata la fascia di capitano a soli 21 anni dall’allora tecnico Ronald Koeman. Per Chivu in Olanda un campionato, una coppa nazionale e una supercoppa prima del passaggio alla Roma e, successivamente, all’Inter, dove ha conquistato il Triplete. Per quanto riguarda, invece, la stagione dell’Ajax, si registrano risultati altalenanti. Terzo posto in classifica dopo cinque giornate con tre vittorie e due pareggi grazie a uno score di 10 gol fatti e 4 subiti. Grossi cambiamenti estivi per i lancieri che hanno investito sui giovani Gloukh e Moro, ma anche su una dose di esperienza con gli ingressi del difensore Itakuara e del centravanti Dolberg.

Precedenti

Sono cinque i precedenti tra Inter e Ajax, con un bilancio di tre vittorie nerazzurre, un pareggio e un successo olandese. Va detto che l’Ajax non ha mai vinto contro l’Inter nella forma moderna della Champions League e infatti lo score è di tre vittorie Inter e un pareggio. In generale, contro formazioni olandesi, l’Inter è imbattuta da 12 partite, mentre i lancieri, contro formazioni di Serie A, hanno vinto solo tre volte nelle ultime venticinque sfide.

Le parole del tecnico nerazzurro

Si fa decisamente fatica a parlare del match di Champions League perché la sconfitta di Torino è ancora fresca e riecheggia sui media. Chivu non ci sta e guarda ancora il lato positivo, ovvero alla prestazione e alla voglia di comandare la sfida. Questo il messaggio del tecnico: “Sappiamo cosa significa in Italia perdere una partita, ma dobbiamo guardare alle cose buone. Abbiamo fatto la partita, come era successo anche con Toro e Udinese, e credo manchi poco per dare continuità. Manca poco per dare morale alla squadra. In ogni caso”. Su Lautaro, invece, Chivu non ha voluto sbilanciarsi. L’argentino verrà valutato direttamente il giorno della partita: “Non si è allenato per un piccolo problema, valuteremo se sarà a disposizione”, la secca risposta di Chivu. E nelle ultime ore è stato messo in discussione pure il portiere Sommer, a detta di molti colpevole sulla sassata dalla distanza di Adzic in zona novantesimo. Chivu ha difeso a spada tratta lo svizzero: “Non mi sembra giusto mettere in piazza Sommer, per noi è un portiere importante e lo ha dimostrato l’anno scorso. Ho grande rispetto anche per Martinez che avrà la sua occasione ma oggi non mi sento di cambiare Sommer perché lo chiede il popolo”. Chivu, dunque, ha chiesto massima attenzione verso i lancieri. Lo sguardo è al presente, alla prossima partita e non ha senso guardare troppo in là: “L’Ajax è una squadra forte, so come affronterà l’Inter. Stiamo parlando di una società andata vicina a raggiungere delle finali di Champions e hanno anche giocato una finale di Europa League. Non farà la vittima sacrificale. Conosco l’ambiente e so cosa possono mettere in campo. Sarà una partita difficile e noi dovremo essere pronti fisicamente e mentalmente. Il mio scopo è pensare solo alla prossima partita. Non voglio guardare troppo avanti”.

Dove vederla in tv

Ajax-Inter, prima giornata della fase campionato della Champions League, si disputerà mercoledì 17 settembre alle 21:00 alla Johann Cruijff Arena e con diretta esclusiva su Prime Video, visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video, disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.

