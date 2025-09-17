Champions, sempre e solo Thuram: l'Inter passa ad Amsterdam 0-2. Ajax ko

Amsterdam, 17 settembre 2025 – Due colpi di testa, due corner. Calhanoglu assiste e Thuram incorna. Così, l'Inter batte 0-2 l'Ajax alla Johann Cruijff Arena e si prende i primi tre punti della Champions League 2025/2026. Una ottima Inter in tutte le fasi di gioco, sia come impostazione, sia come tenuta difensiva, sia come ritmo. I nerazzurri si rilanciano dopo le due sconfitte nelle prime tre giornate di campionato e, soprattutto, scoprono un Pio Esposito già maturo e nel vivo del gioco. Senza Lautaro, problemi alla schiena, il giovane attaccante azzurro ha brillato sul massimo palcoscenico continentale. Per il resto ci ha pensato Thuram.

Doppio Thuram

Heitinga sceglie a centrocampo l’ex Inter Klaassen, mentre davanti Weghorst centravanti con Edvardsen e Godts ai lati. Chivu lascia fuori Lautaro, in non perfette condizioni fisiche, e lancia Esposito al fianco di Thuram. In difesa Akanji, De Vrij e Bastoni. I nerazzurri provano a partire all’attacco e dopo un minuto Dimarco impegna da posizione defilata Jaros. Ritmi alti in avvio, entrambe le squadre si pressano a vicenda e c’è poco tempo per giocare il pallone, così emergono imprecisioni da una parte e dall’altra. Col passare dei minuti, il pressing dell’Ajax si fa più efficace e la fase di costruzione dei nerazzurri diventa più difficile e faticosa. Al 14’ botta da fuori di Gaaei con palla che sfila alta sopra la traversa. Al 17’ è Dumfries a dover anticipare Godts in area di rigore innescato da un teso cross dal vertice dell’area. L’olandese è decisivo nell’anticipo. I lancieri si fanno sempre più predisposti a prendere possesso della metà campo altrui e al 22’ l’Inter traballa dietro su una punizione dalla trequarti che la difesa sventa in calcio d’angolo. Squillo Inter al 30’ con un tentativo da fuori di Dimarco dopo una respinta da corner: palla a lato. Il match resta equilibrato, ma i ritmi scendono e il risultato non si sblocca, con i due portieri sostanzialmente inoperosi con i guantoni e chiamati più che altro a usare i piedi per avviare l’azione. La prima vera occasione da gol è comunque degli ospiti dopo la mezz’ora. Pio Esposito addomestica bene la palla da perno offensivo, poi apertura per Thuram che sfiora il palo con un potente diagonale destro. Qui, cambia l’inerzia. Episodio da moviola al 34’. La palla in verticale di Akanji coglie impreparato Baas, che si fa passare davanti da Thuram per poi trattenerlo dentro l’area di rigore: per Oliver non ci sono dubbi e assegna il penalty. Il Var, però, consiglia l’on field review perché in precedenza c’è stata una trattenuta dell’attaccante. Decisione revocata e niente rigore. Clamoroso rischio al 40’. La linea difensiva nerazzurra è oltre la metà campo così Godts, su lancio in verticale dalle retrovie, è in posizione regolare, ma sulla sua strada trova una straordinaria parata di Sommer. E’ una parata decisiva. Passata la paura, l’Inter passa al 42’. Corner perfetto di Calhanoglu e imperioso stacco di Thuram: 0-1. Inter avanti a metà gara.

Super Esposito

Nella ripresa parte ancora forte l’Inter. E’ sempre Pio Esposito a lavorare bene di sponda per Calhanoglu: destro deviato sul più bello. E’ il preludio al raddoppio, che arriva con lo stesso schema del primo tempo. Basta una pennellata da corner di Calhanoglu per la testa di Thuram: doppietta e 0-2. I nerazzurri prendono in mano la partita e l’Ajax è alle corde. Poco dopo è Dimarco a incunearsi al limite dell’area ma viene respinto al momento della conclusione. Faticano invece i lancieri a reagire alla doppia scoppola e per l’Inter il match sembra incanalarsi sui binari giusti. I nerazzurri cercano di far possesso palla senza addormentarsi e sedersi sul vantaggio, mentre il pressing olandese è meno efficace rispetto al primo tempo. Davanti, poi, c’è il grimaldello Esposito che smarca Dumfries ma il sinistro è disturbato e Jaros para agilmente. Heitinga decide di cambiare attorno all’ora di gioco e prova con le carte McConnel e Dolberg per cercare di riprendere una partita compromessa. Buona fase con il pallone per i nerazzurri che addormentano e accelerano per tenere viva la concentrazione e non dare modo all’Ajax di tentare la rimonta. E’ ancora buona la fase di pressione della squadra di Chivu, abile a inibire i rifornimenti verso le punte olandesi, con solidità e sacrificio anche da parte degli attaccanti. Il tecnico interista opta per Frattesi negli ultimi venti minuti di gioco, mentre l’Ajax tenta la via dei cross e delle palle alte, ma anche Sommer è attento. Il neo entrato si fa subito trovare presente in area quando Dimarco si incunea a sinistra al 77’, ma la difesa anticipa un attimo prima. A dodici dalla fine Dumfries non è perfetto in un contropiede due contro uno mancando una facile assistenza per Thuram lanciato solo a rete, sarebbe stato il tris e l’ipoteca sul successo. Chivu ordina altri cambi, dentro Zielinski e Carlos Augusto per Barella e Dimarco, e l’Inter continua a sfondare. All’ottantesimo è Pio Esposito a sfiorare il terzo con un sinistro ravvicinato contrato dalla retroguardia. Nel finale c'è spazio anche per Bonny, con l'Inter in fase di amministrazione di ritmo e punteggio. Solo al novantesimo c'è l'unica sbavatura di Sommer con una uscita avventata, traiettoria valutata male, su un cross velenoso che Akanji salva sul secondo palo. E' l'ultima emozione della partita. L'Inter torna con una bella prestazione e una buona vittoria, pur senza Lautaro. Pio Esposito prenota il futuro e Thuram continua a segnare. I nerazzurri si rilanciano.