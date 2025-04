Arsenal-Psg 0-1: Dembelé-gol e i miracolo di Donnarumma. Gunners ko all'Emirates

Londra, 29 aprile 2025 - Il Paris Saint Germain ha espugnato l'Emirates Stadium nella partita di andata delle semifinali di Uefa Champions League. I parigini si sono imposti di misura contro l'Arsenal, grazie ad un gol di Ousmane Dembelé realizzato proprio in apertura di match, al quarto minuto. Nel nord di Londra va in scena una sfida dall'enorme tasso tecnico e ad altissima intensità, durante la quale i Gunners hanno avuto qualche opportunità per evitare la sconfitta. A dire loro di no è stato un super Donnarumma, che in un paio di occasioni ha salvato i suoi con le sue prodezze. Recrimina qualcosa anche il Psg, che nel finale ha sciupato due grosse palle gol per mettere k.o i rivali. Arteta, privo di tantissimi giocatori chiave, avrà comunque la possibilità di recuperare lo svantaggio nella partita di ritorno al Parco dei Principi. Dall'altra parte esulta Luis Enrique, che comincia al meglio la doppia sfida che regalerebbe al Paris la seconda finale di Champions League della propria storia.

Le formazioni titolari

Mikel Arteta schiera il suo miglior undici a disposizione, considerate le assenze di Gabriel, Calafiori, Jorginho, Tomiyasu, Partey, Gabriel Jesus e Havertz. Nelll'Arsenal c'è così Raya tra i pali, con Timber, Saliba, Kiwior e Lewis Skelly che formano la retroguardia a quattro. Rice comanda il centrocampo spalleggiato da Merino e Odegaard, mentre Martinelli e Sakà si posizionano ai lati della punta Trossard. Luis Enrique gode di una rosa al completo e preferisce Doué a Barcola, nell'unico ballottaggio della vigilia in casa parigina. Tra i pali c'è Donnarumma, coperto da Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes. A metà campo ci sono Fabian Ruiz, Vitinha e Neves. Il trio offensivo, oltre al già citato Doué, è completato da Dembelé e Kvaratskhelia.

Primo tempo

Pronti, via ed è doccia gelata per l'Arsenal, che incassa un gol già al quarto minuto. Dembelé comincia una manovra a campo aperto da metà campo, allarga a sinistra per Kvaratskhelia e riceve nuovamente proprio dal georgiano; da circa quindici metri l'ex Barcellona schiaccia un po' la conclusione, ma trova l'angolino sul secondo palo. Raya raccoglie dal sacco il pallone che vale lo 0-1, dopo che questo ha baciato il palo. Avvio a tutta birra per il Psg, che gioca bene di prima, con fluidità, e mette in difficoltà continua le scalate difensive dei padroni di casa. I londinesi non riescono ad entrare bene in partita, anche a causa del pressing asfissiante dei parigini. Gli ospiti si fanno vedere nuovamente al 14' su un traversone di Hakimi che trova la testa di Marquinhos, fermato da Raya. Dopo una ventina di minuti di dominio territoriale francese, i Gunners prendono le misure e iniziano ad attaccare con insistenza. Al 25' il Paris ha una folata e Kvaratskhelia impegna Raya da posizione angolata. Il portiere di Arteta è fondamentale al minuto 31, quando Doué si accentra dalla sinistra e calcia forte rasoterra sul primo palo: Raya va giù come un gatto e salva i suoi, poco dopo graziati dal fuorigioco di Fabian Ruiz, che aveva comunque colpito il palo. Nel finale di frazione il match si scalda e l'arbitro deve tenere a bada le animosità dei giocatori in campo. Proprio durante il primo e unico minuto di recupero è Donnarumma a salire in cattedra. Lewis Skelly manda in porta Martinelli con un filtrante illuminante e il portiere italiano si supera con una grande parata in tuffo. Su questo intervento cala il sipario sul primo tempo: le squadre vanno negli spogliatoi con il Paris Saint Germain sopra di una marcatura.

Secondo tempo

La seconda frazione di gioco si apre con l'illusione del pareggio per l'Arsenal. Su un calcio di punizione calciato dalla trequarti, Mikel Merino anticipa tutti di testa e infila Donnarumma. Un lungo check del Var, di circa tre minuti, smorza l'entusiasmo dell'Emirates Stadium: fuorigioco dello spagnolo e gol annullato. Il Paris deve ringraziare ancora Donnarumma, che al 56' compie un miracolo degno dei più grandi: Trossard viene lanciato verso la porta, angola benissimo di mancino verso secondo palo e l'estremo difensore ci arriva incredibilmente con la punta delle dita. I parigini cercano di abbassare i ritmi quando in possesso palla, dopo aver retto botta al momento di massimo sforzo degli avversari. La fatica inizia a farsi sentire in campo. Al 78' una fiammata del Psg, su un errore dei Gunners, propizia una buona opportunità per Neves, il quale spara alto sopra la traversa dal limite dell'area. I londinesi sembrano avere poche riserve di energia e nel finale rischiano tantissimo. All'84' Barcola si divora un'occasione d'oro per il 2-0, incrociando con il destro di pochissimo a lato, a Raya già battuto. Un minuto dopo è Goncalo Ramos a bucare in profondità la retroguardia di casa e a colpire la traversa con un tiro potente di punta.

Il tabellino del match

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber (83' White), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard (90' Nwaneri), Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli. Allenatore: Arteta. Paris Saint Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves (89' Zaire-Emery); Doué (76' G. Ramos), Dembelé (70' Barcola), Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique. Marcatori: 4' Dembelé (Psg) Direttore di gara: Slavko Vincic. Ammonizioni: Trossard (Ars), Saka (Ars), Hakimi (Psg), Neves (Psg) Espulsioni: -

Leggi anche: Barcellona-Inter, le parole di Inzaghi alla vigilia