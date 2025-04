Barcellona-Inter, dove vederla (anche in chiaro). Formazioni: Inzaghi ritrova Thuram

Milano, 29 aprile 2025 – Fuori dalla Coppa Italia, seconda in campionato a tre punti dal Napoli di Conte, l’Inter è chiamata a una reazione in Champions League, perché il rischio è passare dal possibile Triplete al famoso ‘zeru tituli’. I nerazzurri, reduci da tre sconfitte in fila (Bologna e Roma in campionato più Milan in Coppa Italia) affrontano a Barcellona l’andata delle semifinali di Champions contro la capolista della Liga e fresca vincitrice della Copa del Rey ai danni del Real Madrid. Servirà una impresa considerando lo stato di forma dell’Inter, in netto calo, e un Barcellona molto prolifico in Champions (3 gol a partita), in uno stadio olimpico gremito e desideroso di prendersi una rivincita rispetto al 2010, quando i nerazzurri eliminarono i blaugrana in semifinale grazie a un grande match di andata e resistendo al Camp Nou (che oggi è in ristrutturazione). La buona notizia per Inzaghi è il rientro di Marcus Thuram, che potrà dunque far di nuovo coppia con Lautaro Martinez.

Simone Inzaghi recupera qualche giocatore rispetto alla gara di domenica contro la Roma. In campionato erano squalificati Mkhitaryan e Bastoni, che invece torneranno titolari a Barcellona, mentre davanti dovrebbe esserci il rientro di Marcus Thuram al fianco di Lautaro. Confermati gli altri, con Dimarco a sinistra, il ritorno da titolare di Dumfries a destra dopo il lungo stop e Calhanoglu perno centrale a centrocampo. Acerbi e Bisseck completeranno invece la difesa davanti a Sommer. Barcellona con Szczesny in porta Koundé, Cubarsi, Araujo (Martinez potrebbe rifiatare) e Balde in difesa, De Jong e Pedri a dare regia a centrocampo, mentre davanti ci saranno Yamal, forse Fermin Lopez e non Olmo sulla trequarti, e Raphinha a supporto di Torres. Barcellona (4-2-3-1): Szczesny, Koundé, Cubarsi, Araujo, Balde; Pedri, de Jong; Yamal, Lopez, Raphinha; Torres. All. Flick Inter (3-5-2): Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez. All. Inzaghi.

Sono 16 i precedenti totali tra Barcellona e Inter in competizioni europee con otto successi blaugrana, cinque pareggi e tre vittorie nerazzurre. Le ultime sfide non sono andate male per Inzaghi che ha vinto 1-0 a San Siro e pareggiato 3-3 al Camp Nou nella fase a gironi 2022/2023. Nella fase a eliminazione diretta, invece, c’è un solo precedente e risale alla ben nota semifinale 2010. La squadra di Mourinho vinse 3-1 al Meazza e difese strenuamente il vantaggio perdendo solo 1-0 al ritorno nonostante l’espulsione di Thiago Motta. Fu il preludio al Triplete. Quella di domani a Barcellona sarà anche una serata speciale per Simone Inzaghi, che festeggia la cinquantesima panchina di Champions League (settimo allenatore italiano di sempre a raggiungere questo traguardo), con un bilancio di 26 vittorie, record di sempre davanti a Marcello Lippi che si è fermato a 25. Come detto, di fronte ci sarà una squadra oltremodo prolifica. Il Barcellona segna infatti 3.1 gol di media a partita in Champions League, con un Raphinha in versione extralusso con 15 reti e 11 assist, dietro solo a Haaland e Suarez nelle prime 25 presenze. L’altro spauracchio, ovviamente, è Lamine Yamal, che proprio con Raphinha trova una grande sintonia in campo: la loro intesa ha prodotto più gol rispetto a qualsiasi altra coppia in questa Champions League (cinque) e generato in totale 16 occasioni.

Barcellona-Inter, valevole per la semifinale di andata di Champions League, si gioca mercoledì 30 aprile alle ore 21 allo stadio Olimpico Lluis Companys di Barcellona e sarà trasmessa sia a pagamento che in chiaro. Live in esclusiva su Prime Video, che ha il diritto di trasmettere la miglior partita del mercoledì, con telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Per tutti gli appassionati di calcio, però, c’è una buona notizia. La sfida sarà trasmessa anche in chiaro sul canale NOVE del digitale terrestre (canale 9), in ottemperanza alle regole dell’AgCom che prevedono che qualora nelle semifinali di Champions League sia coinvolta una squadra italiana, gli incontri debbano essere trasmessi in chiaro in quanto eventi di interesse nazionale.

Hansi Flick rispetta molto l’Inter e vede una partita in cui il Barcellona dovrà utilizzare bene il possesso palla ed evitare sanguinose transizioni, su cui i campioni d'Italia possono essere molto pericolosi. Queste le sue parole in conferenza: “Siamo concentrati, l’Inter è un avversario difficile perché gioca bene in difesa ed è forte in transizione. Possiamo arrivare in finale ed è un sogno essere qui. La squadra è concentrata”. Contro il Real si è visto qualche errore difensivo nella finale di Copa del Rey, Flick chiede miglioramenti: “Abbiamo visto cosa migliorare e cosa dobbiamo fare contro l’Inter. Siamo concentrati totalmente su questa gara e solo dopo penseremo al campionato. Sarà molto importante tenere palla e fare meno errori possibili. L’Inter gioca bene e dovremo chiudere gli spazi”. Dall’altra parte Simone Inzaghi e una Inter nel ciclone dopo tre sconfitte di fila. Fuori dalla Coppa Italia, quindi niente Triplete, poi la sconfitta con la Roma che ha compromesso anche le possibilità di vittoria del campionato: c’è il rischio di zero tituli: “Veniamo da una brutta settimana, ma giocheremo questa semifinale con tanto entusiasmo e contro una delle squadre più forti al mondo – le parole del tecnico a Sky – Dovremo assolutamente essere applicati e concentrati, il Barcellona gioca all’attacco e con baricentro alto, poi sono molto forti nelle riaggressioni e servirà massima concentrazione per tutta la partita. Thuram? Ha fatto il primo allenamento stamattina e nelle prossime ore vedremo se potremo schierarlo titolare”. Poi, la difesa di ufficio dopo quattro anni di lavoro in nerazzurro: “Una settimana non può cancellare quattro anni. I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario e la stagione è stata entusiasmante. Certo, potevamo fare meglio, ma siamo qui a competere su ogni obiettivo”.

L'arbitro della sfida tra Barcellona e Inter, valida per l'andata delle semifinali di UEFA Champions League, sarà il francese Clément Turpin. Gli assistenti saranno Nicolas Dano e Benjamin Pages, il quarto ufficiale sarà François Letexier. VAR dell'incontro Jérôme Brisard, Assistente VAR Willy Delajod.

