Barcellona-Inter: primi tifosi nerazzurri in una città alla ricerca di normalità

Milano, 29 aprile 2025 – I primi tifosi dell'Inter sono arrivati già ieri e qualcuno ha preso un volo di buon mattino già oggi alle 8 da Malpensa. Gli ultimi arriveranno domani, il giorno stesso della gara contro il Barcellona. Il settore ospiti dello stadio Lluís Companys è già esaurito da diversi giorni, 2.869 biglietti venduti.

I biglietti

Molti meno dei 5.000 che nel 2010 arrivarono in città per seguire la semifinale di Champions, allora per il ritorno, ma si giocava nel ben più capiente Camp Nou, quasi 100.000 unità presenti, mentre la casa attuale dei catalani (provvisoria, in attesa di poter tornare allo storico impianto dopo una restaurazione che porterà i seggiolini presenti a 111.000) ne ospita poco più di 55.000.

Black out

La buona notizia per tifosi e semplici turisti è che la città si è svegliata con qualche strascico del black out di ieri, ma con un sempre più evidente ritorno alla normalità. "Non funzionano ancora i treni attorno alla città", ci spiegano in taxi, il che ha avuto un effetto sul traffico in alcune zone.

Parte dei tassisti si ritrovano a viaggiare fino a Malaga o ad Alicante, dove i voli ancora non atterrano (la prima tratta mattutina da Milano a Malaga risulta effettivamente cancellata). In compenso sono tornati a funzionare i pagamenti elettronici e la città è illuminata, non solo dal sole primaverile.

La vigilia

Alle 11 cominciano le attività della vigilia, con l'allenamento del Barcellona alla Ciutat Esportiva Joan Gamper. Alcuni tifosi blaugrana sono già fuori dal centro sportivo a un'ora dall'inizio, speranzosi di strappare foto o autografi alle star della squadra, tuttora in corsa per la tripletta Campionato-Champions League-Coppa del Re dopo aver vinto il trofeo nazionale sabato scorso, in finale contro il Real Madrid.