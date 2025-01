Brugge-Juventus 0-0, bianconeri qualificati ai playoff di Champions League

Brugge, 21 gennaio 2025 - Finisce a reti inviolate la trasferta belga della Juventus. In occasione della settima giornata della fase a gironi di Champions League, la Vecchia Signora non riesce a superare l'ostacolo Brugge. Con questo risultato la formazione bianconera ha la certezza di partecipare al playoff per accedere alla fase ad eliminazione diretta.

Le scelte dei due allenatori

Brugge (4-5-1): Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Talbi, Jashari, Vanaken, Onyedika, Tzolis; Jutgla. All. Hayen.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Mbangula; Weah. All. Thiago Motta.

Primo tempo

Juve senza McKennie, Thuram, Yildiz e Vlahovic dal 1': titolari fra gli altri Savona, Douglas Luiz e Weah. Passa poco più di un minuto e i piemontesi perdono un brutto pallone in uscita, ma non vengono puniti dalla conclusione di Jutgla, larga. Fuori misura anche il cross dello stesso Jutgla per Tzolis, dopo una bella combinazione fra Sabbe e Talbi. Tanti errori per la Vecchia Signora, padrona del gioco ma incapace di rendersi pericolosa dalle parti di Mignolet. I belgi tengono ottimamente il campo, anche se pure loro non riescono ad impensierire Di Gregorio per il momento. I minuti scorrono senza che si vivano grosse emozioni. Le occasioni scarseggiano e infatti all'intervallo il risultato è ancora bloccato sullo 0-0.

Secondo tempo

Dopo quattro minuti dall'inizio della ripresa, il malinteso fra Di Gregorio e Savona causa la prima grande palla gol del match: dopo la sfera persa dagli ospiti, Vanaken serve immediatamente Tzolis, che a sua volta va dal liberissimo Jutglà, la cui conclusione si spegne sul fondo di un niente. La risposta degli uomini di Thiago Motta è immediata: doppio strappo di Mbangula, che mette in mezzo un cross invitantissimo, ma al momento di colpire a rete Nico Gonzalez inciampa sul pallone, poi il tentativo di Douglas Luiz finisce alto. Stessa sorte per il mancino dalla distanza di Koopmeiners al 57'. Al 65' primi cambi per Madama, con Yildiz e il rientrante Conceicao al posto di Mbangula e Weah. Dall'altra parte Hayen toglie Sabbe e Jutgla, e inserisce Seys e Nilsson. Al 70' chance importante per Koopmeiners, la cui zuccata su cross di Conceicao non inquadra per poco il bersaglio. Trascorrono tre minuti e stavolta è il Brugge è farsi vedere in zona offensiva con la girata di Nilsson, che conclude la propria corsa oltre la traversa. Thiago Motta si fioca anche le carte Thuram, McKennie e Vlahovic, dentro per Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez, mentre sull'altro forte Vetlesen rileva Tzolis. Locatelli ci prova con un tiro deviato in angolo da Mignolet. Sull'altro fronte Di Gregorio è puntuale nell'uscita sulla fuga di Talbi, che poi lascia il campo per Meijer. Il forcing della Vecchia Signora non porta a niente e così dopo i tre minuti di recupero concessi il match va in archivio sullo 0-0.

Il tabellino

Brugge (4-5-1): Mignolet; Sabbe (68′ Seys), Ordonez, Mechele, De Cuyper; Talbi (89′ Meijer), Jashari, Vanaken, Onyedika, Tzolis (77′ Vetlesen); Jutglà (68′ Nilsson). All. Hayen. A disp. Jackers, Romero, Meijer, Vermant, Nilsson, Skoras, Siquet, Spileers. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz (74′ Thuram); Weah (63′ Conceicao), Koopmeiners (74′ McKennie), Mbangula (63′ Yildiz); Nico Gonzalez (74′ Vlahovic). All. Thiago Motta. A disp. Perin, Pinsoglio, Adzic, Fagioli, Rouhi. Ammoniti: 37′ Koopmeiners, 76′ Conceicao. Arbitro: Bastien (FRA).

