Champions League 2025-26 in tv: orari e partite della quarta giornata

Bologna, 3 novembre 2025 – Una sola italiana, per ora, dentro ai primi otto posti e a punteggio pieno. L’Inter comanda la classifica della Champions League con nove punti assieme a Psg, Bayern, Arsenal e Real Madrid, mentre Atalanta, Napoli e Juventus oggi devono combattere per entrare nei playoffs anche se l’ottavo posto non è poi così distante. La Dea ha 4 punti (una vittoria, un pari e una sconfitta), Napoli e Juve 3 (con due sconfitte) e la quarta giornata dovrà portare a un rilancio netto delle quotazioni anche per una questione di ranking. Si parte martedì 4 novembre con il Napoli al Maradona contro l’Eintracht e la Juve allo Stadium contro lo Sporting, mentre mercoledì l’Inter ospiterà i kazaki dell’Almaty e l’Atalanta avrà una trasferta ostica in quel di Marsiglia.

Le avversarie

Un martedì importante e rilevante per il Napoli in Champions. Le chance di qualificazione passano da una vittoria in casa contro l’Eintracht Francoforte, formazione tedesca oggi ottava in Bundesliga con 14 punti e ventiduesima in Champions con una sola vittoria in tre partite, esattamente come il Napoli. Va detto che i tedeschi contro le big fanno fatica avendo preso 5 gol a Madrid con l’Atletico e 5 in casa con il Liverpool, ma anche per loro sarà match decisivo e venderanno cara la pelle. A Conte servono tre punti. Lo Sporting Lisbona, avversario della Juve, è invece secondo in Portogallo a tre punti dal Porto in testa e davanti al Benfica terzo, mentre in Champions ha sei punti grazie alle vittorie con il Marsiglia e con il Kairat, motivo per il quale Spalletti dovrà fare molta attenzione per non compromettere il cammino in Europa. Non è una partita scontata. Mercoledì, invece, match abbordabile per l’Inter contro i kazaki del Kairat, che sono campioni in patria ma in Champions hanno ottenuto un solo punto in casa contro il Pafos, perdendo nettamente al cospetto di Sporting e Real Madrid. Per Chivu una grande occasione per tenere l’Inter a punteggio pieno e con ulteriore slancio per i primi otto posti. Ogni risultato che non sia la vittoria risulterebbe deludente. Infine, l’Atalanta. La Dea è nella parte destra in classifica in Serie A e ha bisogno di una scossa dopo la scoppola di Udine, ma la trasferta di Marsiglia sarà oltremodo insidiosa contro una formazione seconda in Ligue 1 a due punti dal Psg. In Champions la situazione è simile perché i francesi sono dietro di un punto ai bergamaschi e la sfida del Velodrome ha il sapore dello scontro diretto per il passaggio del turno.

Programma e orari tv

Tutte le gare della Champions League saranno in diretta Sky, tranne la miglior partita del mercoledì che è ad appannaggio di Amazon (questa settimana toccherà a Inter-Kairat). In streaming su Sky Go e Now Tv. In chiaro su TV 8 ci sarà City-Borussia Dortmund Martedì 3 novembre Napoli-Eintracht ore 18.45 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 253. Slavia Praga-Arsenal ore 18.45 Sky Sport Arena, 204, Sky Sport 254 Atletico Madrid-Union SG ore 21.00 Sky Sport 256 Liverpool-Real Madrid ore 21.00 Sky Sport Arena, 204, Sky Sport 253 Tottenham-Copenaghen ore 21.00 Sky Sport 255 Olympiacos-PSV Eindhoven ore 21.00 Sky Sport 257 Juventus-Sporting ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252 PSG-Bayern Monaco ore 21.00 Sky Sport 254 Bodo Glimt-Monaco ore 21.00 Sky Sport 258 Mercoledì 5 novembre Pafos-Villareal ore 18.45 Sky Sport Arena, 204, Qarabag-Chelsea ore 18.45 Sky Sport Calcio, 202, Manchester City-Borussia Dortmund ore 21.00 Sky Sport Arena, 204, Sky Sport 253, TV 8 Newcastle-Athletic Bilbao ore 21.00 Sky Sport 255 Ajax-Galatasaray ore 21.00 Sky Sport 257 Club Bruges-Barcellona ore 21.00 Sky Sport 254 Benfica-Leverkusen ore 21.00 Sky Sport 256 Inter-Kairat ore 21.00 Amazon Prime Olympique Marsiglia-Atalanta ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252.