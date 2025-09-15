Champions League al via: programma e orari tv della prima giornata

Bologna, 15 settembre 2025 – Napoli, Inter, Atalanta e Juve a caccia della gloria. Parte martedì 16 settembre la Champions League 2025/2026, sempre con la formula introdotta l’anno scorso, con una prima giornata spalmata su tre giorni. Martedì, mercoledì e giovedì con 18 partite totali, sei al giorno, e già alcuni big match tutti da seguire: spettacolo su tutta la linea. L’obiettivo delle italiane, ovviamente, è il passaggio del turno, con ambizioni di primi otto posti per l’accesso diretto agli ottavi di finale. La formula della competizione è già in essere dall’anno scorso. Trentasei squadre partecipanti alla fase a campionato, otto partite da giocare per ogni formazione, e una classifica finale che decreterà le qualificate diretta agli ottavi (le prime otto della graduatoria) e quelle qualificate ai playoff (dal nono al ventiquattresimo posto), mentre le ultime dodici saranno eliminate senza ‘retrocessione’ in Europa League. Rimasti anche gli slot orari con due partite al giorno alle 18.45 e le restanti alle 21.

Le partite delle italiane

Subito partite di alto livello per le quattro formazioni italiane in gara. La prima a scendere in campo sarà la Juve, che attenderà allo Stadium il Borussia Dortmund martedì sera alle 21. Le due formazioni si sono già affrontate in estate in amichevole, vittoria Juve in trasferta, e lo si può già considerare uno scontro diretto per i primi otto posti. Juve prima in Serie A a punteggio pieno, Dortmund secondo in Germania a due punti dal Bayern: sarà bella sfida. Mercoledì è invece il turno di Atalanta e Inter. La Dea avrà un esordio difficile contro i campioni in carica del Psg in quel di Parigi, mentre l’Inter di Chivuo, dopo due sconfitte su tre partite di campionato, si tarerà nella complicata trasferta di Amsterdam contro l’Ajax. Entrambe saranno in campo alle 21 di mercoledì 17. Infine, il Napoli di Antonio Conte campione d’Italia sarà di scena a Manchester contro il City di Guardiola. La squadra inglese è partita a rilento in campionato con sei punti in quattro giornate e un ritardo di sei lunghezze dal Liverpool capolista, ma resta una delle favorite del torneo europeo e con un Haaland che fa sempre paura. Appuntamento alle 21 di giovedì 18 settembre.

I big match

Oltre alle italiane, tutte con sfide difficili e stimolanti, nella prima giornata di Champions League segnaliamo anche altri quattro big match internazionali. Per esempio, l’Arsenal di Arteta, semifinalista l’anno scorso, farà visita all’Athletic Bilbao. I baschi sono squadra temibile, protagonisti l’anno scorso in Europa League, ma hanno mancato l’aggancio alla vetta in Liga perdendo in casa con l’Alaves e rimanendo a tre punti dal Real che è primo a punteggio pieno. I gunners, invece, hanno battuto agilmente il Nottingham Forest e inseguono il Liverpool a tre punti di distanza. Si gioca martedì a Bilbao. Mercoledì altri due big match. A Monaco di Baviera il Bayern di Kompany affronta i campioni del mondo del Chelsea, oggi quinti in Premier a quattro punti dal Liverpool. Sfida di alto livello e tra due formazioni che vogliono arrivare in fondo (appuntamento mercoledì alle 21). Nello stesso giorno un’altra sfida succosa. La capolista della Premier, il Liverpool, nonché prima l’anno scorso nella fase a campionato della Champions, ospiterà l’Atletico Madrid del cholo Simeone, reduce da un avvio negativo con soli 5 punti in quattro giornate di campionato. Dopo essere stati fermati sul pari da Alaves ed Elche, i colchoneros si sono ripresi sabato con la vittoria 2-0 sul Villareal, ma ancora non sembrano a pieno regime. Infine, un succoso Newcastle-Barcellona in programma giovedì sera. I magpies sono partiti con le marce basse ma sabato hanno sconfitto il Wolverhampton e si sono in parte rilanciati, mentre il Barcellona è secondo in Liga a due punti dal Real, ma è reduce dal set rifilato al Valencia (6-0)

Dove vedere la Champions League

La Champions League è una esclusiva a pagamento di Sky e, come miglior partita del mercoledì, di Amazon Prime. La pay tv satellitare trasmetterà a pagamento tutte le partite della competizione e tutte quelle delle italiane (a eccezione della migliore del mercoledì), mentre in chiaro andrà in onda la miglior partita delle straniere del mercoledì su TV8, canale 8 del digitale. Per la prima giornata su Sky verranno trasmesse Atalanta, Napoli e Juve, mentre Amazon darà l’Inter. In chiaro, ci sarà Liverpool-Atletico Madrid da Anfield. Sky metterà a disposizione anche il canale 251 per la diretta gol Champions. Di seguito tutto il programma. Martedì 16 settembre Psv-Union Saint Gilloise ore 18.45 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 254 Athletic Club-Arsenal ore 18.45 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 253 Real Madrid-Marsiglia ore 21.00 Sky Calcio, 202, Sky Sport 253 Benfica-Qarabag ore 21.00 Sky Sport 255 Juventus-Borussia Dortmund ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252 Tottenham-Villareal ore 21.00 Sky Sport Max, 206, Sky Sport 254 Mercoledì 17 settembre

Olympiacos-Pafos ore 18.45 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253 Slavia Praga-Bodo Glimt ore 18.45 Sky Sport Arena, 204, Sky Sport 254 Psg-Atalanta ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252 Bayern Monaco-Chelsea ore 21.00 Sky Sport Max, 206, Sky Sport 254 Liverpool-Atletico Madrid ore 21.00 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253 e TV 8 Ajax-Inter ore 21.00 Amazon Prime Video Giovedì 18 settembre

Club Brugge-Monaco ore 18.45 Sky Sport Arena, 204, Sky Sport 254 Copenaghen-Leverkusen ore 18.45 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253 Manchester City-Napoli ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252 Francoforte-Galatasaray ore 21.00 Sky Sport 254 Sporting Lisbona-Kairat Almaty ore 21.00 Sky Sport 255 Newcastle-Barcellona ore 21.00 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253

Leggi anche - Infinito Modric, un suo gol stende il Bologna