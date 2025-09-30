Champions League, Atalanta-Brugge: Juric ritrova Ederson dal 1'. Probabili formazioni e orario tv

Bergamo, 30 settembre 2025 – Reduce dal pareggio con la Juventus nell’anticipo della quinta giornata di campionato, l’Atalanta è pronta a rituffarsi nella UEFA Champions League per affrontare, dopo il battesimo di fuoco contro i campioni d’Europa del Paris Saint-Germain, il Club Brugge in un match già di grande importanza per la classifica, che si disputerà oggi alle 18.45 al New Balance Stadium di Bergamo (la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go). Un impegno sulla carta meno probante rispetto a quello contro i parigini, anche se il Brugge ci arriva dopo aver battuto il Monaco nella prima giornata. La voglia è quella di fare una grande partita e di un immediato riscatto europeo, come spiegato dal tecnico nerazzurro Ivan Juric alla vigilia attraverso i canali ufficiali del club: “Non abbiamo avuto molto tempo per preparare, ma abbiamo tanta fame, voglia di rivincita e di fare bene al di là dell’emergenza in difesa. Ho visto i ragazzi sul pezzo e so che giocheremo contro una grande squadra che anche l’anno scorso ha dimostrato il suo valore, ma noi dobbiamo giocare una grande partita”. Sul Brugge: “L’anno scorso sono rimasto impressionato da loro vedendo le due partite. Hanno tanti talenti, un buon gioco e grande intensità. Bisognerà davvero essere al massimo perché altrimenti si rischia di perdere”. Importante anche il supporto del pubblico del New Balance Stadium: “Fino ad oggi, in ogni partita, anche quelle meno positive come contro il Pisa, abbiamo sentito il grande appoggio del nostro pubblico. Anche contro il Brugge ci daranno sicuramente un’ottima spinta”. Chiare le richieste alla squadra: “Al di là degli aspetti tattici, perché sappiamo che se lasciamo giocare il Brugge e ci scopriamo ci esponiamo a ripartenze pericolose, ho chiesto una carica agonistica importante”.

Le possibili scelte di Juric

All’appello in casa della Dea mancheranno ancora giocatori decisamente importanti come De Ketelaere, Zalewski, Hien, Scalvini, Kolasinac e Scamacca. Sarà quindi soprattutto il reparto arretrato dove le scelte saranno pressoché obbligate. I tre centrali del 3-4-2-1 nerazzurro, davanti al portiere che sarà ovviamente ancora Carnesecchi, dovrebbero essere Carnesecchi, Kossounou e Djimsiti. Le due corsie laterali dovrebbero essere invece di competenza di Bellanova e Zappacosta. In mezzo al campo ci sarà il ritorno dal 1’ di una pedina fondamentale come il brasiliano Ederson, il quale tornerà a far coppia con De Roon, espulso nell’ultimo impegno di campionato contro la Juventus. Lo scacchiere della formazione nerazzurra sarà poi completato dal reparto offensivo composto dai due trequartisti Samardzic e Pasalic, chiamati a dare supporto alla punta centrale che sarà ancora una volta il montenegrino Krstovic.

Orari e dove vedere la gara

La partita Atalanta- Club Brugge, valida per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025-2026, sarà trasmessa martedì 30 settembre dalle ore 18.45 in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 253 e in streaming su SkyGo.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic, Pasalic; Krstovic. All. Ivan Juric. Club Brugge (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Audoor, Stankovic; Forbs, Vanaken, Tzolis; Tresoldi. All. Nicky Hayen.