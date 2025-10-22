Champions League, Atalanta-Slavia Praga: si rivede Zalewski dal 1'

Bergamo, 22 ottobre 2025 – Reduce dal pareggio a reti bianche in campionato contro la Lazio, l’Atalanta è pronta a rituffarsi in UEFA Champions League. Questa sera, infatti, i nerazzurri affronteranno alle ore 21 alla New Balance Arena lo Slavia Praga (diretta su Sky Sport e streaming su Sky Go e Now) nel terzo atto della massima competizione europea per club. La Dea si presenta al calcio d’inizio con tre punti in classifica contro il solo dello Slavia , attualmente ventinovesimo, ma mister Ivan Juric preferisce prendere comunque l’impegno con le molle: “Resta il rammarico di aver fatto, pur senza vincere, una grande partita contro la Lazio – spiega il tecnico dei nerazzurri ai canali ufficiali del club –, ma la squadra sta bene. Abbiamo fatto un buon ultimo allenamento e speriamo di arrivare ben preparati alla gara”. Sullo Slavia: “È una squadra che abbiamo seguito tanto anche l’anno scorso visto che hanno qualche giocatore molto forte. In campionato stanno facendo veramente molto bene e anche in Europa è arrivato un buon risultato, per cui mi aspetto una partita”. Portare a casa i tre punti sarebbe molto importante per la classifica: “Dovremo cercare di giocare il nostro calcio e stare molto attenti all’aggressività dello Slavia che è una squadra davvero super aggressiva. Sono tosti nel ripartire e ci sarà sicuramente un ritmo partita molto alto e quindi, se riusciremo a creare occasioni, bisognerà finalizzarle”. All’appello mancherà Scalvini (lesione di primo grado al flessore della gamba sinistra): “C’è grande dispiacere da parte di tutta la squadra e anche mia. È un ragazzo splendido. Evidentemente la pausa lunga ha lasciato qualche segno, ma speriamo che poi possa filare tutto liscio”. Fondamentale potrebbe essere anche l’apporto del pubblico: “Anche l’altro giorno il pubblico è stato fantastico per tutta la partita. Credo che i tifosi si siano anche divertiti a veder giocare la squadra, anche se la vittoria non è arrivata. Speriamo che questa simbiosi continui e che noi possiamo fare ancora bene”.

Le possibili scelte di Ivan Juric

Il tecnico della Dea Ivan Juric si affiderà ancora al modulo con la difesa a tre (3-4-2-1): tra i pali della porta nerazzurra l’inamovibile Carnesecchi, protetto da un terzetto formato da Djimsitim, Hien e dal giovanissimo Ahanor. Sulla corsia di sinistra si rivede Zalewski, con Zappacosta ad agire su quella di destra e il duo composto da De Roon ed Ederson in mezzo al campo. Davanti, infine, saranno De Ketelaere e Lookman ad agire alle spalle dell’unica punta che sarà Krstovic.

Orari e dove vedere la gara

La partita Atalanta-Slavia Praga, valida per la terza giornata della prima fase della UEFA Champions League, sarà trasmessa mercoledì 22 ottobre alle ore 21 in diretta in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su Sky Go e Now.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Juric Slavia Praga (3-4-2-1): Markovic; Chaloupek, Vlcek, Zima; Hashioka, Oscar, Zafeiris, Sadilek; Kusej, Provod; Chory All. Trpisovsky