Le italiane in Champions League: quando giocano e chi affronteranno nella prima fase

Roma, 30 agosto 2025 – Ci siamo: oggi sono stati sorteggiati i calendari della prossima Champions League, che partirà il prossimo 16 settembre alle 18:45 con le sfide tra PSV Eindhoven e Union SG e tra Athletic Bilbao e Arsenal. Saranno quattro le squadre italiane impegnate nella più importante competizione europea: l'Inter di Chivu, la Juventus di Tudor, l'Atalanta di Juric e il Napoli di Conte. Andiamo a vedere il loro cammino nella league phase della prossima stagione di Champions League

Il cammino dell'Inter

I nerazzurri sono una delle squadre più misteriose di questa Champions League: dopo la finale della passata stagione hanno cambiato guida tecnica, salutando Simone Inzaghi e affidandosi a Cristian Chivu. Riuscire a raggiungere nuovamente la finale non sarà semplice, ma l'Inter deve provarci e il lungo cammino partirà dalla trasferta di mercoledì 17 settembre alle 21 contro l'Ajax. Il 30 settembre, alle 21, a San Siro si giocherà Inter – Slavia Praga, mentre la terza giornata sarà il 21 ottobre alle 21 contro l'Union Saint Gilloise. Per la quarta giornata, mercoledì 5 novembre alle 21, a Milano arriverà il Kairat Almaty, mentre tra quinto, sesto e settimo turno (mercoledì 26 novembre, martedì 9 dicembre e martedì 20 gennaio) per i nerazzurri si prospetta un vero e proprio tour de force contro Atletico Madrid (in trasferta), Liverpool (in casa) e Arsenal (in casa). Si chiude mercoledì 28 gennaio alle 21 contro il Borussia Dortmund.

Il cammino del Napoli

I partenopei, freschi della vittoria del campionato, tornano in Champions League dopo un anno di assenza e riprenderanno il loro percorso da Manchester, dove il 18 dicembre alle 21 affronteranno il City di Guardiola. Il 1 ottobre, sempre alle 21, a Napoli arriverà lo Sporting Lisbona, mentre il 21 ottobre sarà la volta di PSV – Napoli. La quarta giornata (il 4 novembre), i partenopei la giocheranno in casa alle 18:45 contro l'Eintracht Francoforte, così come la quinta, martedì 25 novembre, alle 21 contro il Qarabag. Sesta e settima giornata (mercoledì 10 dicembre e martedì 20 gennaio) coincidono con due trasferte, contro Benfica e Copenaghen. L'ultimo turno, invece, vedrà Conte e i suoi impegnati al Maradona contro il Chelsea, mercoledì 28 gennaio.

Il cammino della Juventus

Per i bianconeri il primo impegno sarà martedì 16 settembre alle 21 in casa contro il Borussia Dortmund, poi mercoledì 1 ottobre sempre alle 21 in trasferta contro il Villarreal. Mercoledì 22 ottobre, per il terzo turno, Tudor e i suoi affronteranno il Real Madrid in trasferta, per poi tornare all'Allianz Stadium per la gara di martedì 4 novembre contro lo Sporting Lisbona. Il 25 novembre la Vecchia Signora affronterà il Bodo/Glimt in trasferta (alle 21), mentre il 10 dicembre il Pafos tra le mura amiche. La penultima giornata (21 gennaio) coincide con la gara interna contro il Benfica, mentre l'ultimo turno (28 gennaio) con la trasferta a Monaco.

Il cammino dell'Atalanta

il primo avversario dell'Atalanta di Juric sarà il PSG, con la gara in programma al Parco dei Principi alle 21 di mercoledì 17 settembre. Il Bruges sarà il secondo avversario della Dea: fischio d'inizio alle 18:45 di martedì 20 settembre al Gewiss Stadium. Il 22 ottobre a Bergamo arriverà lo Slavia Praga, mentre il 5 novembre andrà in scena Marsiglia – Atalanta, tutte e due le gare alle ore 21. Quinta giornata (mercoledì 26 novembre) in trasferta contro l'Eintracht Francoforte, sesta e settima (9 dicembre e 21 gennaio) in casa contro Chelsea e Athletic Bilbao. Si chiude in trasferta contro l'Union Saint Gilloise, il 28 gennaio alle 21.