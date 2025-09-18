Champions League, Manchester City-Napoli 2-0: Haaland e Doku stendono gli azzurri

Manchester (Inghilterra), 18 settembre 2025 - Dopo un anno di assenza il Napoli torna in Champions League ma il 'bentornato' è tutt'altro che soft: la gara dell'Etihad Stadum si presenta già ostica, ma diventa un Everest da scalare per gli azzurri quando a meno di metà del primo tempo Di Lorenzo atterra Haaland, lanciato a rete da Foden in una voragine della difesa ospite. L'on field review dell'arbitro decreta l'espulsione del capitano e, di fatto, il match del Napoli finisce lì, così come finisce il ritorno 'a casa' di De Bruyne, il sacrificato di Conte nell'occasione. Eppure, il muro azzurro, retto da un grande Milinkovic-Savic, regge fino al 56', quando Haaland (servito da uno strepitoso lob di Foden) lo buca prima del raddoppio firmato da Doku, i due spauracchi della vigilia che si confermano tali. Dall'altro lato, il debutto di Donnarumma con la maglia del Manchester City in Champions League è da autentico spettatore non pagante: l'uomo in meno, un dettaglio non da poco, ma forse una maggiore intraprendenza era lecito attendersela dagli azzurri, che comunque non crollano, limitando i danni per quanto riguarda la differenza reti. Un dato che, nel prosieguo di questa campagna europea appena cominciata, potrebbe non essere da poco per la banda Conte.

Le formazioni ufficiali

Guardiola sceglie un 4-1-4-1 aperto da Donnarumma, protetto da Khusanov, Dias, Gvardiol e O'Reilly, con Rodri in cabina di regia e Haaland davanti, assistito da Bernardo Silva, Reijnders, Foden e Doku. Modulo speculare per Conte, che tra pali schiera Milinkovic-Savic, con Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola in difesa: la mediana vede agire Lobotka, con Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay a supporto di Hojlund.

Primo tempo

Il City parte forte cercando di prendere possesso del pallino del gioco, con la prima chance che arriva al 9', quando dalla sinistra Reijnders, innescato a Doku, esplode una botta di destro che Milinkovic-Savic alza in corner: proprio Doku, solo all'altezza del secondo palo, riceve la sfera dagli sviluppi del calcio d'angolo, ma la sua conclusione viene contrata dal muro azzurro. La replica del Napoli arriva al 12', quando Spinazzola mette in mezzo una palla che arriva ad Anguissa, che prova la sponda per McTominay ma viene anticipato da Rodri. I padroni di casa vanno a loro volta a caccia del cross, prima con Reijnders e poi con Doku, ma prima Beukema e poi Politano spazzano la propria area. Al 17' anche gli azzurri si presentano alla bandierina: svetta Beukema, che trova il miracolo di Donnarumma prima che l'arbitro Zwayer fermi tutto per la posizione di fuorigioco di Hojlund. Sul ribaltamento di fronte avviene un episodio potenzialmente decisivo nell'economia della partita: Foden verticalizza per Haaland, messo giù da Di Lorenzo, che non tocca la palla. L'arbitro va al monitor e, al ritorno in campo, estrae il rosso per il capitano azzurro: Reijnders batte la punizione dal limite, trovando solo una deviazione della barriera. A questo punto l'assedio del City comincia a farsi sempre più fitto: al 24' Haaland svetta su Buongiorno ma non indirizza la sfera a bersaglio. Il ritorno di De Bruyne all'Etihad Stadium dura appena 25', tra l'altro senza acuti: è lui il prescelto di Conte per lasciare il campo a Olivera. Al 31' Milinkovic-Savic neutralizza la rasoiata da fuori di Foden prima di ripetersi poi al 37' su Rodri, che aveva raccolto una palla respinta di testa da Beukema. Il Napoli si distende grazie ad Anguissa e McTominay, chiuso all'ultimo da Khusanov. E' ancora il City a fare la partita e al 41' sfiora la rete quando Bernardo Silva pennella per O'Reilly, che gira di testa ma trova ancora un ottimo Milinkovic-Savic, che poi controlla con lo sguardo la botta da fuori di Gvardiol: prima ancora il portiere azzurro aveva detto di no allo stesso Bernardo Silva, pericoloso di testa dagli sviluppi dell'ennesimo corner. L'assedio prosegue con Reijnders, che di testa alza troppo il suggerimento di Foden. I minuti di recupero sono 4, aperti da un brivido per Politano, che rischia l'autogol con una deviazione sulla botta di Reijnders: Milinkovic-Savic blocca la palla quasi sulla linea. Foden si incarica della battuta di una punizione, che Haaland manda fuori con un tocco di prima: il primo tempo finisce 0-0, e per il Napoli è un affarone.

Secondo tempo

Lo spartito resta il medesimo alla ripresa del gioco, con la prima chance che vede Foden aprire troppo la sua conclusione su assist del solito Doku. Quest'ultimo imperversa a sinistra e la fresca ammonizione di Politano porta Conte a toglierlo, per inserire Juan Jesus e alzare ulteriormente il fortino. Poco dopo, al 56', il City passa in vantaggio con Haaland, che fugge via a Beukema e di testa insacca il suggerimento in lob di Foden, a sua volta cercato sempre in velocità da Rodri. Proprio quest'ultimo, stappata la partita, viene poi sacrificato da Guardiola per inserire Nico Gonzalez. Il Napoli, invece, prova a darsi la sveglia con un lancio di Beukema per Spinazzola, che controlla male la sfera e la regala a Donnarumma. Dall'altro lato, al 66', è invece implacabile Doku, che si esibisce in un slalom speciale che salta come birilli tutti i difensori azzurri e poi capitalizza al meglio l'assist di Reijnders con un diagonale implacabile. L'autore del 2-0 lascia poi il campo a Savinho, mentre Conte getta nella mischia Elmas, Gilmour e Neres per Anguissa, Lobotka e Hojlund. Soprattutto grazie a un generoso Spinazzola, il Napoli prova a regalarsi un finale diverso, mentre Guardiola pensa più che altro a far ruotare i suoi: entrano Bobb e Lewis ed escono Haaland e Reijnders. La partita entra nel tunnel finale ad andamento lento: il City controlla la sfera cercando di addormentare il match, mentre il Napoli pensa più che altro a non subire più reti. Quasi come a voler 'accontentare' le due squadre, l'arbitro assegna solo 2' di recupero, che scorrono via senza che lo score cambi più: vince il City, mentre il Napoli di fatto deve solo difendersi e lo fa con alterni risultati.