Champions League, Manchester City-Napoli: probabili formazioni e orari tv

Napoli, 17 settembre 2025 - Dopo le tre vittorie su altrettanti match disputati in Serie A, il Napoli sogna di proseguire la striscia positiva anche in Champions League: per farlo, nella partita in programma giovedì 18 settembre alle 21, dovrà battere a domicilio il Manchester City, match che segnerà il ritorno degli azzurri nella competizione europea più prestigiosa dopo un anno di assenza.

Le probabili formazioni

Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O'Reilly; Bernardo Silva, Rodri, Reijnders; Foden, Haaland, Doku. Allenatore: Guardiola Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte

Orario e dove vedere Manchester City-Napoli

Manchester City-Napoli (fischio d'inizio alle 21) sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 252). Disponibile anche lo streaming sui dispositivi Sky Go e Now, la cui app è disponibile su Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

Le dichiarazioni di Di Lorenzo

Per un appuntamento così importante capitan Giovanni Di Lorenzo non poteva non metterci la faccia, aprendo la conferenza stampa serale (e slittata di qualche minuto) della vigilia e partendo proprio dall'euforia per il ritorno in Champions League. "Sicuramente c'è voglia ed entusiasmo per il ritorno in questa competizione. C'è il desiderio di confrontarsi col Manchester City e con tutte le altre big europee: siamo contenti di essere tornati e faremo del nostro meglio". Dalla parte del terzino azzurro ci sarà da arginare lo spauracchio Jérémy Doku, che incute timore ma solo fino a un certo punto. "Sicuramente cercherò di giocare la mia partita: quando ci sarà da difendere lo farò e farò del mio meglio anche quando ci sarà da attaccare proverò a dare il mio contributo anche davanti". Per non parlare di Erling Haaland. "Sappiamo che affronteremo un grandissimo attaccante, tutta la squadra è di livello altissimo. Dovremo stare attenti e giocare da squadra come abbiamo fatto sempre in questo anno e mezzo col mister. Dovremo difendere al meglio". Di Lorenzo si addentra più nello specifico del match dell'Etihad Stadium, tra aspettative, auspici e timori. "Per noi sarà una partita difficile, avremo davanti grandissimi calciatori, una grande squadra, un grande allenatore. Sarà difficile, ma come ho detto prima c'è voglia di confrontarsi con questi campioni. Cercheremo di fare del nostro meglio, di fare la partita. Veniamo qui a giocarci la nostra partita, con le nostre armi, sapendo che ci saranno momenti in cui dovremo difendere e momenti in cui dovremo soffrire. Ci sarà da sbagliare il meno possibile perché a questo livello se sbagli qualcosa vieni punito. La squadra - continua Di Lorenzo - ha avuto una preparazione giusta alla partita, una preparazione seria. Siamo curiosi di vedere a che livello siamo. L'anno scorso ci è mancato questo confronto in Europa. Vedremo domani con un avversario di questo tenore a che livello siamo". Se per il capitano la partita di domani sarà speciale, per il grande ex Kevin De Bruyne lo sarà ancora di più. "Kevin sin dal primo giorno si è presentato con grandissima umiltà, è un grandissimo campione. Non ci ha parlato particolarmente dei suoi compagni, ma sono sicuro che sarà contento di giocare domani e di essere in questo stadio dove ha passato momenti belli. Avrà un'accoglienza bella e se la merita".

Le dichiarazioni di Conte

Il microfono passa ad Antonio Conte, elettrizzato per tornare su un palcoscenico che ha già calcato da avversario. "Tornare in Inghilterra fa sempre piacere, le esperienze come quelle con Chelsea e Tottenham ti rimangono dentro, il livello che è molto alto. Allenare qui è stata un'esperienza bellissima, sotto tutti i punti di vista. Tornare a Manchester nella più importante competizione europea è motivo d'orgoglio e soddisfazione. Andiamo ad affrontare una squadra che negli ultimi anni è stata protagonista assoluta. Ci arriviamo con grande umiltà, con lo scudetto sulla maglia, frutto di un'annata straordinaria. Ora vogliamo confrontarci in Europa in maniera molto umile". Umiltà, sì, ma anche la voglia di dimostrarsi all'altezza della tanto agognata Champions League. "Il livello è altissimo: un anno fa squadre come il Real Madrid e proprio il Manchester City hanno dovuto disputare lo spareggio. Il format è complicato, ma arriviamo con gioia ed entusiasmo". Non solo Conte: anche calciatori come Rasmus Hojlund e soprattutto Scott McTominay hanno già esperienza con il calcio inglese, tra alti e bassi. "Conoscevo già entrambi e le loro potenzialità. McTominay si sta divertendo con noi e noi stiamo sfruttando le sue qualità straordinarie. Quanto a Hojlund - continua l'allenatore azzurro - si tratta di un giocatore ancora giovane e ricco di potenzialità, che all'Atalanta aveva impressionato: ora deve crescere ancora di più per diventare un attaccante fortissimo. In generale, al di là dell'arrivo o meno dalla Premier League, è importante avere tra le mani giocatori che possano dare una mano e che possano crescere di pari passo con il Napoli". Napoli che, passando ai pali, recupera Alex Meret dopo il problema accusato prima del match del Franchi. "C'era il rischio che incappasse in un infortunio più serio, quindi abbiamo preferito gestirlo per riabbracciarlo in gruppo in questi giorni". La conferenza stampa di Conte si chiude passando dai singoli al generico, con quelle che sono le aspettative del Napoli in vista di un match molto suggestivo. "Noi dall'anno scorso abbiamo iniziato un processo coi ragazzi, da inizio stagione partimmo da alcune certezze. Almeno personalmente cercavo di dare una stabilità alla squadra che aveva subito tantissimi gol. Siamo partiti in un modo poi abbiamo cambiato. Andiamo avanti con un progetto che prevede ciò che state vedendo. Abbiamo iniziato l'anno scorso e stiamo continuando a lavorare. Per continuare questo processo, dobbiamo continuare la strada che stiamo percorrendo. Snaturare la squadra non fa per me".

