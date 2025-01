Champions League, Milan-Girona: si rivedono Pavlovic e Gabbia. Musah al posto di Pulisic

Milano, 22 gennaio 2025 – Mandare definitivamente in archivio la brutta sconfitta patita sabato contro la Juventus e portare a casa la quinta vittoria consecutiva in Champions League, che permetterebbe di mettere una seria ipoteca sul passaggio diretto agli ottavi della massima competizione senza passare dalle Forche Caudine del playoff. Due obiettivi decisamente alla portata per il Milan che viaggia a due velocità diverse tra campionato e coppa e che questa sera alle 21 (diretta TV e streaming su Amazon Prime Video) ospiterà a San Siro il Girona, attualmente trentesimo con soli 6 punti e ormai pochissime velleità di classica. Per raggiungere l’obiettivo ai rossoneri servirà però quella fame che mister Sergio Conceiçao non ha visto nella sfida contro la Juventus: “Due velocità diverse tra campionato e coppa? Ogni partita è diversa dall’altra. È vero, giocare nella migliore competizione al mondo per club ti dà grandissime motivazioni e squadre come il Milan devono puntare ad esserci ogni anno. Stiamo lavorando per qualificarci anche l’anno prossimo. Questa settimana ho visto i ragazzi concentrati e focalizzati. Dopo la gara contro la Juve, ho detto alla squadra che questo è un lavoro di carattere mentale e spetta all’allenatore fargli ritrovare il giusto atteggiamento. I ragazzi me lo dimostrano ogni giorno che sono motivati per lavorare e crescere come vogliamo”. A mancare è soprattutto la continuità: “La stiamo cercando. Non devo difendermi per le mie parole. Dopo la Juve ho detto ciò che sentivo. I ragazzi sanno ciò che c’è da fare. Bisogna guardarsi negli occhi, lavorare e credere in ciò che si fa per trovare continuità. Il bello del calcio è questo: il continuo ricominciare. Dopo una buona partita bisogna ripartire per preparare quella dopo. Così come dopo una gara non buona. È un’opportunità per migliorarsi”. Conceiçao ha poi chiamato a raccolta i tifosi: “Sono l’anima del club. Devono appoggiarci ed essere il nostro dodicesimo uomo in campo. Anzi, il primo. Senza di loro il Milan non esiste. Devono mettere da parte ogni simpatia per noi. Il Milan è il Milan. Bisogna guardare il simbolo. Senza i tifosi non è esiste il club. Noi faremo di tutto ma c’è bisogno del loro sostegno”. Probabile la partenza dalla panchina di Pulisic, in dubbio fino all'ultimo: “Rimane con noi e vedremo come starà dopo la rifinitura. Non voglio però rischiare di perderlo a lungo. Potrebbe andare in panchina ma non voglio rischiare”.

Le possibili scelte di Conceiçao e Michel

Il tecnico rossonero dovrebbe optare per il 4-2-3-1: vista la squalifica di Tomori, in retroguardia davanti a Maignan dovrebbe essere riproposta la coppia di centrali Gabbia-Pavlovic, con Emerson Royal e Theo Hernandez sulle corsie laterali. Davanti alla difesa invece ancora Bennacer e Fofana, mentre Leao, Reijnders e Musah saranno i tre trequartisti alle spalle della punta Morata. Dall’altra parte Michel risponderà con un 4-3-2-1 ad “albero di Natale”: Francés, David Lopez, Krejcì e Blind comporranno la linea arretrata a protezione del portiere Gazzaniga. Yangel e Van de Beek saranno invece le mezzali ai lati del regista Romeu, mentre i trequartisti Tsygankov e Bryan Gil agiranno alle spalle di Abel Ruiz. Orari e dove vedere la gara: la partita Milan-Girona, valida per il penultimo turno della prima fase della UEFA Champions League, sarà trasmessa mercoledì 22 gennaio alle ore 22 in esclusiva su Amazon Prime Video sia in TV che in streaming.

Probabili Formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leão; Morata. All. Conceição. Girona (4-3-2-1): Gazzaniga; Francés, David Lopez, Krejcì, Blind; Yangel, Romeu, Van de Beek; Tsygankov, Bryan Gil; Abel Ruiz. All. Michel.