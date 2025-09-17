Champions League, PSG devastante: Atalanta travolta 4-0

Juric punta sul collaudatissimo 3-4-2-1 proponendo il trio di centrali formato da Kossounou, Hien e Djimsiti davanti al portiere Carnesecchi. La prima grande novità è sulla fascia di sinistra dove c’è il giovane Bernasconi. Sull’out opposto Bellanova, con Musah e De Roon a presidio della mediana. Inedito e leggero l’attacco, formato da De Ketelaere e Maldini, supportati sulla trequarti da Pasalic. Luis Enrique replica con un 4-3-3 a trazione anteriore: tra i pali Chevalier, che ha davanti a sé una linea a quattro formata dalla coppia di centrali Marquinos e Pacho e gli esterni Hakimi e Nuno Mendes. In mezzo al campo a fare da regista Vitinha, con ai lati le mezzali Joao Neves e Fabian Ruiz. Davanti, vista anche l’assenza di Dembele, il tridente composto da Kvaratskhelia – recuperato in extremis –, Mayulu e Barcola.

PSG show: subito in gol Marquinhos e poi raddoppia Kvara. Carnesecchi para un rigore

I parigini hanno subito messo in mostra i muscoli e i galloni dei campioni d’Europa in carica, sbloccando le ostilità dopo appena 3’: tutto è nato da un recupero sulla trequarti Marquinhos che ha poi servito Barcola; l’attaccante del Paris ha poi subito scaricato per l’accorrente Ruiz che con un preciso cross basso dalla sinistra ha servito Marquinhos che a due passi dalla porta avversaria non ha fallito l’appuntamento con il gol. Una doccia ghiacciata per i nerazzurri che sono subito finiti in apnea al cospetto di un PSG capace come di consueto di pressare con ferocia, giostrare il pallone a memoria senza dare punti di riferimento alla difesa avversaria e creare diverse palle gol in rapida successione: la seconda capitata al 5’ sui piedi di Nuno Mendes, il quale a tu per tu con Carnesecchi ha calciato di prima intenzione trovando la miracolosa risposta dell’estremo difensore atalantino che ha deviato la palla in corner. Il portiere della Dea si è poi superato anche all’8’ quando Hakimi ha trovato l’imbucata giusta per Barcola che di destro non ha dato sufficiente forza e angolazione al pallone. L’ex terzino dell’Inter, due minuti più tardi, si è quindi trovato nel ruolo di rifinitore quando, sugli sviluppi dell’ennesima azione che ha colto di sorpresa la difesa atalantina, è stato servito dal tacco di Fabian Ruiz ma ha di nuovo trovato sulla sua strada un provvidenziale Carnesecchi che ha deviato la palla sulla parte esterna del palo. Una tempesta perfetta da cui i nerazzurri hanno provato ad uscire al 18’ presentandosi per la prima volta dalle parti di Chevalier con la conclusione scoccata dal limite dell’area da Kossounou (ben assistito da De Ketelaere) ma finita ampiamente fuori misura. Un lampo a squarciare solo parzialmente l’assolo dei parigini, che al 22’ hanno trovato, a seguito di un recupero palla, il 2-0 con Barcola, partito però in posizione di leggero in fuorigioco e punito dal controllo del VAR. Un raddoppio soltanto rimandato di circa 17’ e suggellato al 39’ da Kvaratskhelia che, dopo essersi accentrato al limite dell’area con una bellissima percussione, ha scaricato in porta un destro irresistibile. A negare un passivo ancor più pesante nonostante un’Atalanta che ha cercato di alzare il baricentro nel quarto d’ora conclusivo di primo tempo, ci ha poi pensato ancora il “solito” Carnesecchi che al 43’ ha neutralizzato un calcio di rigore causato da un pestone di Musah su Mrquinhos e battuto troppo debolmente da Barcola.

Mendes e Ramos la chiudono

A inizio ripresa Juric ha provato a rivoluzionare l’attacco sostituendo Maldini e De Ketelaere – troppo timidi nei primi 45’ – con Krstovic e De Ketelaere, ma il canovaccio di gara è rimasto invariato, con i parigini che al 51’ hanno calato il tris grazie a Nuno Mendes che, dopo aver disorientato De Roon con una finta al culmine di un’iniziativa sulla sinistra, è rientrato sul destro e con il mancino a incrociare ha infilato nell’angolino il 3-0. Trovato anche il tris, Luis Henrique – tornato in panchina dopo aver scelto di proposito di seguire dalla tribuna e in collegamento con gli assistenti sul campo i primi 45’ di gioco – ha optato per i primi cambi inserendo prima Lee e Zaire-Emery al posto di Fabian Ruiz e Mayulu e successivamente Gincalo Ramos al posto dell’infortunato Joao Neves. Con il risultato ormai in ghiaccio, nell’ultima mezzora i parigini hanno comprensibilmente abbassato i giri del motore pur continuando a tenere in mano il pallino del gioco, senza correre alcun rischio (velleitario il tentativo di Krstovic al 63’) ed anzi calando il definitivo poker all’inizio del recupero con Goncalo Ramos, bravo ad approfittare di un passaggio errato di Bellanova e a superare Carnesecchi con un leggero scavetto.

Il tabellino:

Paris Saint-Germain (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (dal 75’ Zabarnyi); João Neves (dal 58’ Ramos), Vitinha, Fabian Ruiz (dal 55’ Lee); Barcola, Mayulu (dal 45’ Zaire-Emery), Kvaratskhelia (dal 75’ Mbaye). All. Luis Enrique.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti (dal 75’ Scalvini e dall’85’ Ahanor); Bellanova, De Roon, Musah (dal 75’ Brescianini), Bernasconi; Pasalic; De Ketelaere (dal 45’ Samardzic), Maldini (dal 45’ Krstovic). All. Juric.

Marcatori: Marquinhos (3' Paris Saint-Germain), Kvaratskhelia (39' Paris Saint-Germain), Nuno Mendes (51’ Paris Saint-Germain), Ramos (91’ Paris Saint-Germain).

Note – Ammonizioni: Musah (Aralanta).