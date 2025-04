Champions League: sconfitte indolori per Psg e Barcellona, che volano in semifinale

Roma, 15 aprile 2025 - Le operazioni rimonta ad Aston Villa e Borussia Dortmund riescono solo a metà: le vittorie davanti al pubblico amico ci sono, ma non bastano a ribaltare i verdetti sanciti nelle gare di andata dei quarti di finale di Champions League. Paris Saint-Germain e Barcellona, dal canto loro, perdono il secondo round ma staccano il pass per le semifinali: i francesi se la vedranno con una tra Arsenal e Real Madrid, mentre gli spagnoli sfideranno la vincente del confronto tra Bayern Monaco e Inter.

I risultati del ritorno dei quarti di finale di Champions League

Lo spettacolo e le reti non mancano su entrambi i campi ed è un po' l'ovvia conseguenza di due squadre messe con le spalle al muro dal verdetto della gara di andata. L'Aston Villa al Parco dei Principi si era illuso con Rogers prima di incassare la tripla rimonta a firma di Doué, Kvaratskhelia e Mendes. Nonostante il pesante 1-3 incassato la scorsa settimana, gli inglesi impattano male il ritorno e vanno sotto due volte tramite le reti di Hakimi e Mendes su assist di Dembelé. Erroneamente, il Paris Saint-Germain probabilmente pensa di aver chiuso la pratica ma non è così e se ne accorgerà strada facendo. I padroni di casa dimezzano lo svantaggio prima del duplice fischio con Tielemans su assist di McGinn, che poi a inizio ripresa firmerà il 2-2, rimpinguato dopo appena due giri di lancette dalla rete di Konsa su suggerimento di Rashford. Le chance non mancheranno all'Aston Villa per cercare di regalarsi una rimonta che avrebbe del clamoroso ma che alla fine, anche grazie alle solite grandi parate di Donnarumma, non ci sarà: seppur soffrendo, in semifinale avanza il Psg, che a questo punto attende una tra Arsenal e Real Madrid. Lo spettacolo non manca neanche al Signal Iduna Park, che spinge e preme nonostante lo 0-4 incassato dal Borussia Dortmund a Barcellona: nel primo round erano andati a segno Raphinha e Yamal, con la doppietta di Lewandowski ad appesantire ulteriormente il passivo. Stavolta il protagonista è a tinte giallonere e si chiama Guirassy, che finisce sul tabellino con una tripletta: apre la perfetta esecuzione dal dischetto, segue la rete su assist di Bensebaini, che suo malgrado tornerà protagonista prima del tris finale del proprio compagno di squadra. Proprio l'algerino sarà l'autore dell'autogol su cross di Fermin Lopez che di fatto vanificherà qualsiasi tentativo ulteriore di rimonta dei tedeschi. La magra consolazione, comune all'Aston Villa, è il congedo dalla Champions League con uan vittoria, mentre il Barcellona, nonostante un secondo round più complicato del previsto, ora aspetta una tra Bayern Monaco e Inter.

Leggi anche - Napoli, la 'premiata ditta Lukaku-McTominay' riaccende il sogno scudetto