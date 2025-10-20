Champions League, PSV-Napoli: probabili formazioni e orari tv. Conte e il rebus McTominay

Napoli, 20 ottobre 2025 - Cercare nella Champions League il pronto riscatto dopo un doloroso tonfo in campionato: il Napoli, vittorioso contro lo Sporting dopo aver perso per mano del Milan, sa come si fa e stavolta, reduce dal ko con il Torino, tocca andare a caccia del bis dello medesimo spartito. Una variazione sul tema però c'è, perché stavolta il teatro del match contro il PSV Eindhoven, in programma martedì 21 ottobre alle 21, non sarà il Maradona, mai come quest'anno un grande alleato, bensì il Philips Stadion.

Le probabili formazioni

PSV Eindhoven (4-3-3): Kovar; Salah-Eddine, Gasiorowski, Obispo, Mauro Junior; Veerman, Schouten, Saibari; Perisic, Man, Til. Allenatore: Bosz Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, Lang; Lucca. Allenatore: Conte

Orario e dove vedere la partita in tv e streaming

PSV Eindhoven-Napoli (fischio d'inizio alle 21) sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky tramite i canali Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (numero 253): disponibile anche lo streaming sui dispositivi Sky Go e NOW.

Le dichiarazioni di Conte

La conferenza stampa della vigilia, in versione serale, viene aperta da Antonio Conte, che pronti via e batte subito su un tasto importante: ritrovare la giusta grinta, quella mancata nel primo tempo di Torino. "Siamo stati poco concreti, ma la prestazione globalmente mi era piaciuta: poi sicuramente il risultato è stato negativo e può condizionare i giudizi in generale". Quel che è stato è stato: ora all'orizzonte per il Napoli c'è il PSV, un'altra trappola da schivare. "C'è da affrontare questa partita contro un'ottima squadra, che ha vinto il campionato olandese l'anno scorso ed è sempre protagonista. Giocano sicuramente un calcio particolare, bisogna fare grande attenzione, perché comunque non siamo venuti qui per fare la vittima sacrificale ma per giocarci la partita. Ci saranno due fasi, cercheremo di farle nel migliore dei modi". In generale, al di là degli avversari, sono gli azzurri che sembrano dover crescere ancora in diversi ambiti. "Rispetto all'anno scorso abbiamo concesso più gol però ne abbiamo fatti di più. Al livello di media si è alzata. Anche nell'ultima partita abbiamo avuto tante situazioni in cui potevamo fare gol, ci vuole quella concretezza, perché rispetto alla stagione scorsa la mole di gioco è migliorata in maniera importante. Forse è anche questo che ti espone un po' al contropiede e ad altri rischi, che l'anno scorso magari ne prendevi di meno perché eri meno dominante durante la partita. Però la strada nostra era ed è questa, è la strada europea: tutti giocano per cercare di fare un gol in più. Le grandi squadre, chi vuole salire di livello, deve pensare di prendersi qualche rischio in più, devi concedere campo alle spalle. Però è quello che bisogna fare se vogliamo fare lo step successivo". Step che potrebbe avvenire già domani, in quello che a molti sembra già uno snodo chiave nell'ottica della qualificazione al turno successivo di Champions League. "Sono tutte partite importanti e difficili. Abbiamo perso contro il Manchester City, abbiamo vinto in casa contro lo Sporting praticamente senza la difesa titolare dell'anno scorso. Sembra che tutto sia dovuto e passi tutto inosservato, ma non è così. Stiamo fronteggiando situazioni importanti da inizio anno. Cercheremo come sempre di fare nel nostro meglio. Serve fiducia e pazienza, non esaltare e non ammazzare, cosa che spesso accade e non ci aiuta".

I singoli

In questa altalena di emozioni e giudizi ci è finito anche Scott McTominay, protagonista di un inizio di stagione più in tono minore rispetto agli acuti della scorsa stagione: situazione peggiorata dal recente acciacco fisico che l'ha tolto di mezzo dalla trasferta di Torino e che lo mette in dubbio anche per domani, come confermato da Conte. "Abbiamo grandissima fiducia in Scott, io ripongo massimo rispetto sulla decisione non solo sua perché comunque avremmo potuto forzare qualcun altro ma non lo stiamo facendo, perché rischiamo poi di avere delle problematiche. Già è stato un inizio anno abbastanza travagliato da questo punto di vista, perciò non ha senso andare a forzare la mano su certe situazioni che potrebbero andare solo a peggiorare. Quindi Scott è uno che si è messo sempre a disposizione: se potrà giocare lo farà, se deciderà di no è perché sarà impossibilitato. Quindi massima disponibilità e apertura nei confronti dei miei calciatori. Però ribadisco che non sono un allenatore che forza le situazioni, non mi è mai piaciuto neanche quando io ero giocatore". Insomma, deciderà lo scozzese, argomento ricorrente della conferenza stampa al punto che a Conte tocca approfondirne le attuali condizioni fisiche, ripetendosi su quanto già detto. "Bisogna aspettare domani. Sarà il ragazzo a prendere la decisione. Ieri ha svolto lavoro differenziato, oggi ha svolto una parte dell'allenamento. Ha avuto questo problema di questo taglio sulla parte superiore della caviglia. Sicuramente starà a lui prendersi la responsabilità della decisione. Io - continua l'allenatore salentino - ho fatto il calciatore e forzarli non va mai bene. Aspettiamo la sua decisione, sapendo che per noi è un calciatore importante: se ci sarà saremo ben contenti, altrimenti c'è una soluzione pronta già". Dopo la gioia strozzata in gola di sabato per il gol annullato contro il Torino, chissà che nella sua Olanda non fiorisca finalmente Noa Lang, arrivato in estate proprio dal PSV. "Penso che stia crescendo soprattutto da un punto di vista tattico, perché qui in Olanda aveva una libertà di azione, lavorava molto a livello offensivo, aveva una libertà assoluta di spaziare. Noi nel momento in cui abbiamo deciso di far giocare i quattro centrocampisti, uno spazio doveva ridursi e sicuramente si è ridotto a sinistra. Abbiamo dovuto cercare una soluzione alternativa per dare ampiezza, dandola con il terzino". Si chiude con l'altro neerlandese Sam Beukema. "Sicuramente il suo periodo di apprendimento è facilitato, perché ha già giocato nel campionato italiano. Lui è più abituato: sta lavorando e cercando di migliorare e secondo me lo sta facendo".

