Champions League, Real Madrid-Juventus 1-0: decide Bellingham

Madrid (Spagna), 22 ottobre 2025 - Al Santiago Bernabeu le occasioni non mancano su ambo i fronti, ma alla fine a far festa è il Real Madrid, che al 57' capitalizza il proprio dominio con Bellingham, bravo a ribadire nel sacco la palla scagliata da Vinicius Junior sul palo. Al palo, quello metaforico, si ferma la Juventus, che nel finale prova a imbastire il forcing a caccia di un pareggio che avrebbe un sapore ben diverso dai tanti collezionati finora in stagione. Invece, niente da fare e così i punti per i bianconeri restano appena 2 dopo 3 giornate di Champions League disputate: urge accelerare il passo prima di perdere il treno buono almeno per gli spareggi.

Le formazioni ufficiali

Xabi Alonso sceglie un 4-4-2 aperto da Courtois, protetto da Valverde, Eder Militao, Asencio e Carreras: a centrocampo ci sono Diaz, Tchouaméni, Guler e Vinicius Junior, mentre in attacco tocca a Bellingham e Mbappé. Tudor replica con un 3-4-3 che tra i pali vede schierato Di Gregorio, con Gatti, Rugani e Kelly in difesa e la coppia Kalulu-Cambiaso come quinti: in mezzo al campo ci sono Thuram e McKennie, mentre davanti giocano Koopmeiners, Vlahovic e Yildiz.

Primo tempo

Proprio Yildiz prova subito il tiro, trovando però il muro della squadra di casa. In seguito, il Real Madrid prova subito a guadagnare campo, ma al 6' è ancora la Juventus a rendersi pericolosa quando Kalulu (bravo in precedenza a chiudere Vinicius Junior) va al cross basso per Vlahovic, anticipato in maniera provvidenziale da Asencio. All'8' invece Valverde serve Tchouaméni, la cui botta viene respinta da Kelly. Al 10' McKennie si presenta in zona tiro e preoccupa Courtois, che non si fida della presa e si rifugia in corner: al 14', ancora dagli sviluppi di un tiro dalla bandierina, Gatti carica la conclusione, con il portiere di casa che dice di no in due tempi. Il brivido scuote il Real Madrid, che si procaccia due chance ravvicinate: la prima se la crea Valverde che, servito da Diaz, cerca Vinicius Junior, chiuso in calcio d'angolo da Kelly e Gatti e poi dagli sviluppi del tiro dalla bandierina svetta Tchouaméni, che però non angola troppo il colpo di testa facilitando il lavoro di Di Gregorio. Il numero 14 ci riprova poco dopo, ancora dagli sviluppi di corner e stavolta su assist di Guler, ma stavolta la mira è proprio imprecisa. Il Real Madrid continua a fare incetta di tiri dalla bandierina e al 20' a svettare è Eder Militao, ma la palla termina sopra la traversa. Al 22' entra in scena Mbappé, servito da Bellingham: il tiro, deviato da Gatti, si spegna ancora in corner. Al 25' Valverde va da Diaz, che cerca il primo palo ma trova i guantoni di Di Gregorio e dall'ennesimo calcio d'angolo Tchouaméni calcia forte ma trova la sagoma di Kalulu. Al 34' Guler mette a sedere Kalulu e crossa alla ricerca di Diaz, che non riesce a trovare la porta. Ancora Guler va alla bandierina e stavolta stacca Militao, che non centra il bersaglio. Al 37' il turco, servito da Mbappé, si mette in proprio e impegna Di Gregorio: quest'ultimo poco dopo deve opporsi proprio al francese. Mbappé è sempre più nel vivo del gioco e al 43' si libera di Cambiaso e serve Eder Militao, il cui destro si rivela di poco alto, mentre la botta successiva di Vinicius Junior tocca solo l'esterno della rete all'alba dell'1' di recupero concesso che non farà schiodare il match dallo 0-0.

Secondo tempo

Al rientro in campo Carreras perde subito una palla sanguinosa che va a Kalulu, chiuso in maniera provvidenziale da Eder Militao: si va alla bandierina con Koopmeiners, con Yildiz che ci prova da fuori ma senza precisione. Al 50' Vlahovic va in progressione e batte nel duello Eder Militao, ma non Courtois, che sventa la minaccia, così come dall'altro lato fa Kalulu su Vinicius Junior: il Real Madrid aggiunge altri due corner alla sua collezione, sul secondo dei quali Guler apparecchia per l'avvitamento di Bellingham leggermente impreciso. Al 56' torna in attacco la Juventus con Cambiaso, il cui tiro viene smorzato da Thuram, diventando una telefonata per Courtois: poi Yildiz cerca Vlahovic, che per poco manca l'appuntamento con la sfera. Dopo tante chance sciupate su ambo i lati, al 57' Bellingham sblocca la contesa ribadendo in rete con il mancino la conclusione di Vinicius Junior che si era spenta sul palo. La prima mossa di Tudor è Conceicao per Thuram, ma è la coppia Vlahovic-Yildiz che al 64' si rende pericolosa, con Courtois attento. Dall'altro lato Bellingham serve Mbappé, che a sua volta impegna Di Gregorio. Al tiro vanno poi Diaz e Valverde, entrambi contrati in corner da Gatti: al 71' i bianconeri vengono invece salvati due volte nel giro di pochi secondi da Di Gregorio, provvidenziale prima su Vinicius Junior e poi su Diaz. Tudor inserisce Locatelli, David e Openda per Koopmeiners, Vlahovic e Yildiz, mentre Xabi Alonso getta nella mischia Camavinga per Guler, Garcia per Vinicius Junior e Mastantuono per Diaz. All'86' la Juventus sfiora il pareggio sull'asse dei nuovi: David offre una gran palla a Openda, che aspetta troppo e si fa chiudere da Asencio, che per problemi fisici abdica proprio dopo questa azione: al suo posto entra Gonzalo, mentre Tudor inserisce Kostic per Cambiaso. I minuti di recupero sono 5, aperti da un cross di Locatelli facile preda di Courtois, imitato dall'altro lato da Di Gregorio sulla sventola di Mbappé. I bianconeri avviano l'assalto finale con Kostic, il cui tiro a giro non sorprende Courtois: il problema per la banda Tudor è che si tratta dell'ultima chance per pareggiare la partita, che invece prende inesorabilmente la via del Real Madrid, che addirittura all'ultimo respiro ha la chance del raddoppio con Valverde, che perde l'attimo buono sia per calciare che per andare da Gonzalo.