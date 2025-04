Champions League, i risultati dell'andata dei quarti: vincono Barcellona e Psg

Roma, 9 aprile 2025 - Il quadro dell'andata dei quarti di finale di Champions League si è chiuso mercoledì 9 aprile, con il Barcellona a ipotecare il passaggio del turno con un rotondo poker ai danni del Borussia Dortmund e il Paris-Saint Germain che invece batte 3-1 l'Aston Villa.

I risultati dell'andata dei quarti di finale di Champions League

La serata magica dei blaugrana la apre, su assist di Cubarsì, Raphina, che poi si mette a disposizione di Lewandowski, che in seguito troverà la doppietta personale su imbeccata di Fermin Lopez. Dall'estrema esperienza del bomber polacco alla freschezza di Yamal, che chiude la goleada sfruttando il secondo passaggio vincente della serata di Raphina. I tedeschi sembrano quasi degli imbucati alla festa dell'Estadio Olimpico, nonostante i 13 tiri tentati sembrino dire ben altro: fatto sta che al ritorno, per ribaltare un parziale così netto e regalarsi la semifinale contro una tra Bayern Monaco e Inter, potrebbe non bastare la carica fornita dal famoso muro giallonero del Westfalenstadion. Nell'altro match l'Aston Villa si illude con il gol di Rogers su assist di Tielemans. Poi il Paris Saint-Germain pareggia i conti con Doué su suggerimento vincente di Mendes prima che il sorpasso venga firmato da un gol tutto 'made in Napoli', con retrogusto di amarcord più o meno recente: Fabian Ruiz suggerisce per Kvaratskhelia, che con una serpentina delle sue fa esplodere il Parco dei Principi, che poi festeggia ancora quando, in pieno recupero, Mendes cala il tris su un'idea di Dembélé. Per il Psg sembra vicina l'operazione semifinale, dove incontrerebbe la vincente del confronto tra Arsenal e Real Madrid. I quarti di finale di Champions League si erano aperti ieri con le prime due partite, quelle in programma martedì 8 aprile. La grande sorpresa di giornata era stato l'Arsenal, che aveva liquidato il Real Madrid con un rotondo 3-0 aperto dalla pregevole doppietta su punizione di Rice e chiuso dalla rete di Merino su assist di Lewis-Skelly. Per la banda Ancelotti piove sul bagnato allorché Camavinga viene ammonito e, da diffidato, salterà il ritorno, prima addirittura di farsi espellere nel finale, chiudendo così la sua serata horror. In un certo senso, specialmente pensando al periodo non facilissimo attraversato in campionato, stupisce anche l'impresa esterna dell'Inter, che batte a domicilio il Bayern Monaco grazie alle reti di Lautaro Martinez (assist di Thuram) e Frattesi, in gol allo scadere su suggerimento di Carlos Augusto dopo che Muller, in odore di storico addio a fine stagione, aveva momentaneamente pareggiato la partita su imbeccata di Laimer.

