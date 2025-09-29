Champions League, seconda giornata: programma e orari tv

Bologna, 29 settembre 2025 – Ritorna lo spettacolo della Champions League. Dopo la settimana scorsa dedicata all’Europa League (vittoria Roma e sconfitta Bologna), la coppa dalle grandi orecchie propone la seconda giornata della fase a campionato spalmata tra martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre. In campo le quattro italiane, reduci da una prima giornata di alti e bassi. Sconfitte per Atalanta, nettamente a Parigi, e per Napoli, a Manchester in inferiorità numerica, pareggio sofferto e in rimonta per la Juve contro il Dortmund e vittoria autorevole dell’Inter ad Amsterdam. Nulla è perduto e tutto è ancora in gioco sia per i playoffs sia per gli ottavi di finale e di sicuro ci si attende una due giorni ben diversa. L’impegno più gravoso, forse, sarà per la Juve contro il Villareal, mentre le altre tre italiane giocheranno in casa match che potranno dare tre punti.

Programma

Turno ricco di incontri interessanti e da seguire. Si parte alle 18.45 di martedì con il Real Madrid che avrà una lunghissima trasferta in Kazakistan contro l’Almaty, mentre l’Atalanta, allo stesso orario, ospiterà il Bruges nella rivincita dei playoffs dell’anno scorso. Alle 21, a Milano, l’Inter affronta lo Slavia Praga per un’altra occasione ghiotta da tre punti in ottica primi otto posti. Incontri di cartello internazionale Galatasaray-Liverpool alle 21 e Atletico Madrid-Eintracht Francoforte. Nella giornata di mercoledì altri due incontri alle 18.45 (Qarabac-Copenaghen e Union-Newcastle), poi il Napoli a caccia del primo successo in Champions contro lo Sporting Lisbona campione di Portogallo alle 21 e la Juve in trasferta in Spagna contro il Villareal. Tra gli incontri interessanti Monaco-Manchester City alle 21, Borussia Dortmund-Bilbao alle 21 e soprattutto Barcellona-Psg sempre alle 21. Per quanto riguarda la tv, come sempre tre italiane saranno diretta esclusiva Sky e una Amazon Prime. Sulla pay tv satellitare andranno Atalanta, Inter e Napoli, mentre la Juventus andrà in diretta su Prime. Per seguire tutto contemporaneamente (tranne la Juve) disponibile Diretta gol Champions League sul canale 251 di Sky. Di seguito il programma completo. Martedì 30 settembre Kairat-Real Madrid ore 18.45 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 254 Atalanta-Club Brugge ore 18.45 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 253 Olympique Marsiglia-Ajax ore 21.00 Sky Sport 257 Inter-Slavia Praga ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252 Chelsea-Benfica ore 21.00 Sky Sport 254 Galatasaray-Liverpool ore 21.00 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253 Pafos-Bayern Monaco ore 21.00 Sky Sport 255 Bodo Glimt-Tottenham ore 21.00 Sky Sport 258 Atletico Madrid-Eintracht ore 21.00 Sky Sport 256 Mercoledì 1 ottobre

Qarabag-Copenaghen ore 18.45 Sky Sport Max 206. Union SG-Newcastle ore 18.45 Sky Sport Calcio 202. Monaco-Manchester City ore 21.00 Sky Sport 254 Borussia Dortmund-Athletic Bilbao ore 21.00 Sky Sport 256 Napoli-Sporting Lisbona ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252 Villareal-Juventus ore 21.00 Amazon Prime Arsenal-Olympiacos ore 21.00 Sky Sport 255 Barcellona-Psg ore 21.00 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253 Leverkusen-Psv Eindhoven ore 21.00 Sky Sport 257

