Champions League, semifinali di andata: probabili formazioni e orari tv

Bologna, 28 aprile 2025 – Un mercoledì da leoni. Mai come stavolta l’Inter deve aderire a questo motto ormai antico. La squadra Inzaghi, sfumato il Triplete, ha anche messo a repentaglio la vittoria dello Scudetto con la sconfitta interna contro la Roma e il ciclo di ferro, dopo Bologna, Milan e giallorossi, porta a Barcellona per l’andata delle semifinali di Champions in programma mercoledì allo stadio olimpico in Catalogna. Di fronte la capolista del campionato spagnolo e la fresca vincitrice della Copa del Rey, per un triplete che in salsa blaugrana è ancora possibile. A cinque giornate dalla fine, infatti, la squadra di Flick ha quattro punti di vantaggio sul Real, ma un calendario non semplice con ancora Espanyol (derby), Real, Bilbao e Villareal da affrontare. Resta, però, una sfida oltremodo complicata per i nerazzurri piombati in una crisi dura con tre ko in fila da Bologna in avanti. Dall’altra parte del tabellone, invece, la squadra campione di Francia, ovvero il Psg, Ligue 1 mai in discussione, giocherà contro l’Arsenal, che sogna un grande trofeo europeo con Arteta in panchina.

Probabili formazioni

Inzaghi, che ha eliminato il Bayern, prova a tenere la barra dritta e per farlo dovrebbe recuperare Marcus Thuram, che dunque andrà a ricomporre la Thu-La con Lautaro Martinez. Rispetto alla Roma, dove erano squalificati, tornano anche Mkhitaryan in mezzo e Bastoni braccetto di sinistra, con Bisseck e Acerbi a completare il reparto. Sulle fasce, di nuovo titolare Dumfris a destra con la conferma di Dimarco a sinistra. A centrocampo, ovviamente, Calhanoglu e Barella. Nel Barcellona l’ex Juve Szczesny in porta, poi linea a quattro con Koundé, Cubarsi, Martinez e Martin in difesa, a centrocampo i ragionatori de Jong e Pedri, mentre davanti Lopez tra le linee, con Yamal e Raphinha a sostegno di Ferran Torres. Barcellona (4-2-1-3): Szczesny; Koundé, Cubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin; de Jong, Pedri; Fermin Lopez; Yamal, Ferran Torres, Raphinha. All. Hans-Dieter Flick Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M.Thuram. All. Simone Inzaghi Nell’altra semifinale si gioca a Londra la gara di andata tra Arsenal e Psg. I gunners arrivano dalla preziosa vittoria contro il Real Madrid, sostanzialmente dominato tra andata e ritorno, mentre il Psg ha sofferto forse più del previsto nel ritorno a Birmingham contro l’Aston Villa. I gunners con il 4-3-3 con Timber, Saliba, Kiwior e Skelly dietro, in mezzo Odegaard, Parey e Rice, mentre davanti Saka, Merino e Martinelli. Per il Psg modulo speculare con Gigio Donnarumma in porta, difesa con Hakimi, Pacho, Marquinhos e Mendes, a centrocampo Neves, Vitinha e l’ex Napoli Fabian Ruiz, mentre davanti Barcola e Kvara a sostegno di Dembele. Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli. All. Arteta. Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian; Barcola, Dembele, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

Orari tv

Una due giorni di Champions League tutta da vivere, anche in chiaro. Si parte martedì con la sfida tra Arsenal e Psg che sarà trasmessa su TV 8 per tutti, mentre a pagamento da Sky Sport. Mercoledì, invece, l’Inter sarà sia su Amazon Prime che in chiaro sul Nove (canale 9 del digitale). Martedì 29 aprile Arsenal-Psg ore 21 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 251, Tv8 Mercoledì 30 aprile Barcellona-Inter ore 21 Amazon Prime e Canale 9.

