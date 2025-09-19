City-Napoli, cosa ha detto Conte sull’espulsione e sul cambio di De Bruyne

Resta quindi grande amaro in bocca al Napoli, come ammesso ai microfoni di Sky Sport da mister Antonio Conte: “Credo che tutti quanti siamo rimasti con l’amaro in bocca, perché comunque dispiace. Avevamo preparato la partita nel modo in cui l’abbiamo giocata nei primi venti minuti. Questa espulsione sicuramente ha cambiato la gara. Che sia giusta o meno non voglio dirlo perché non l’ho neppure vista bene. Già è difficile giocare contro il City in undici contro undici. Per venti minuti ho visto comunque un grande atteggiamento e credo che il City avrebbe trovato grandi difficoltà a giocare contro di noi in parità numerica. I ragazzi sono stati bravi a tenere botta, ma come ho detto già è dura tenere botta in undici contro undici, se poi rimani 75-80 minuti in dieci diventa impossibile”.

Conte (ANSA)

La sostituzione di De Bruyne

Sul “sacrificio” di De Bruyne dopo l’espulsione di Di Lorenzo: “A volte il Diavolo ci mette la coda e c’è un destino beffardo. L’anno scorso non abbiamo mai ricevuto cartellini rossi. Oggi giocavamo qui contro il City, dopo 20’ minuti c’è stata l’espulsione e purtroppo era l’unica cosa che potessi fare. Mi è dispiaciuto per il ragazzo e anche perché mi sono privato del suo apporto. Gli abbiamo tolto la soddisfazione di poter tornare a giocare gran parte della gara nel suo vecchio stadio contro il suo ex club”. Sulla rabbia nel finale: “Sono molto onesto. Come ho detto, nei primi 20’ ho avuto la sensazione che la partita l’avessimo preparata nel modo giusto andandoli a prendere molto alti e quando avevamo la palla pensavo potessimo arrivare a fargli male. Mi dispiace perché queste son partite che possono essere rovinate da un’espulsione da una parte o dall’altra perché non ti permette di fare le giuste valutazioni.

A un certo punto è subentrata anche la stanchezza e al 70’ ho dovuto far entrare gente più fresca perché Lobotka e Anguissa avevano dato tanto. Politano ha dovuto fare il quinto e non lo è. Ci siamo un po’ snaturati. Però, sono contento dell’abnegazione, della mentalità e della voglia che hanno messo i ragazzi. Esco da questa partita con sensazioni positive anche per il futuro cammino europeo. Queste sono partite in cui sei costretto a difenderti. Abbiamo preso gol andando a pressare su un fallo laterale. Li abbiamo sbagliato perché contro squadre di questo livello in inferiorità numerica bisogna giocare una partita di contenimento, cosa che non vogliamo fare. In certe situazioni bisogna essere più maturi ma il nostro è stato eccesso di generosità. Ero più arrabbiato per gli ultimi dieci minuti giocati contro la Fiorentina”.