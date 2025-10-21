Disastro Napoli, Conte accusa il mercato: “Troppi 9 giocatori nuovi da inserire”

Eindhoven (Olanda), 21 ottobre 2025 - La terza giornata della Champions League vede il PSV Eindhoven vincere e, a dispetto del risultato tennistico, non si tratta di un set: gli olandesi travolgono per 6-2 un Napoli che appare con sempre meno certezze in ogni reparto e, in particolare, con una fase difensiva che lascia a dir poco a desiderare.

Le dichiarazioni di Di Lorenzo

Dopo una figuraccia del genere, capitan Giovanni Di Lorenzo ci mette la faccia presentandosi per primo ai microfoni del dopo partita. "Sicuramente una brutta figura, bisogna analizzarla bene e capirne le motivazioni. Abbiamo parlato tanto in spogliatoio e ne riparleremo nei prossimi giorni. E' andato tutto storto". In realtà, i problemi difensivi del Napoli sembrano andare ben oltre la serataccia del Philips Stadion, come in parte confermato anche da un senatore come Di Lorenzo. "Siamo fragili in questo momento. L'anno scorso eravamo molto solidi, quest'anno abbiamo perso compattezza ed equilibrio. Stiamo proponendo qualcosa di diverso in avanti, ma non possiamo perdere certi gol. Dobbiamo riflettere bene su questa partita e analizzarla". Infine, un commento su quella cattiveria agonistica venuta meno dopo il 3-1 del PSV, quindi decisamente troppo presto. "E' vero, ma già dall'inizio abbiamo preso gol che non si possono prendere. Abbiamo perso compattezza, equilibrio e voglia di non prendere gol. C'è sempre la sensazione che gli altri possano farci male e, contro queste squadre in Champions League, gli errori gli paghi. Tante volte, sconfitte così grosse possono far bene e possiamo trarre qualcosa di importante da questi risultati. Ci dispiace per i tifosi: cercheremo di rialzarci subito e di pensare alla prossima partita che è tra qualche giorno".

Le dichiarazioni di Conte

Il microfono passa ad Antonio Conte, che non nasconde la propria delusione, scagliandosi contro il mercato, il fattore che sembrava il fiore all'occhiello del Napoli campione d'Italia. "C'è delusione, ma queste situazioni non capitano per caso. Dovremo essere bravi a capitalizzare quanto successo stasera per cercare di invertire la tendenza. L'anno scorso abbiamo vinto un campionato incredibile con pochissimi giocatori che sono andati oltre i loro limiti. C'era grande compattezza. Quest'anno abbiamo dovuto inserire nuovi giocatori. Secondo me nove calciatori sono stati troppi: nove teste nuove nello spogliatoio per chi lo vive è complicato. Il livello è questo: abbiamo poco da dire, tanto da lavorare, ma sappiamo che anche lavorando tanto comunque ci vorrà tanta fatica quest'anno. Io vedo i calciatori ogni giorno - continua Conte - e quando freno un pochettino è perché vedo situazioni che mi inducono a pensare che sarà un anno complesso. Quando porti tante nuove teste dentro una squadra, ci deve essere il tempo per la giusta con connessione". Un'invettiva vera e propria che si chiude anche con la motivazione di un mercato così corposo. "L'anno scorso avevamo una rosa striminzita e siamo stati bravi a vincere lo scudetto. Abbiamo messo dentro nove giocatori: ci vogliono tempo e pazienza. I vecchi che hanno fatto l'impresa devono essere bravi a mettersi in gioco, così come me".

