Dove vedere in tv Inter-Slavia Praga: Chivu con la Thu-La per la Champions

Milano, 29 settembre 2025 – Si è ripresa l’Inter. Dopo le due sconfitte in campionato contro le bianconere Udinese e Juventus, la squadra di Chivu ha riacceso i motori con tre vittorie consecutive tra campionato e coppa. Battute Sassuolo, Ajax e Cagliari e ora si va a caccia di continuità con l’appuntamento fissato a martedì 30 settembre a San Siro contro lo Slavia Praga. La formazione ceca arriva dal pareggio all’esordio per 2-2 contro il Bodo Glimt mentre in patria, dopo dieci giornate, insegue i rivali dello Sparta a un solo punto di distanza (25 a 24), con uno score di 7 vittorie e 3 pareggi. In sostanza, non hanno ancora perso tra campionato e Champions. Un match da non sottovalutare per i nerazzurri ma che rappresenta una buona occasione per fare altri tre punti. Anche i precedenti sono a favore dell’Inter che ha tradizione favorevole sia con lo Slavia Praga sia in generale contro formazioni della Repubblica Ceca. Nella corsa agli ottavi di finale servirà una vittoria.

Probabili formazioni

A Cagliari, Chivu ha dato fiato a Dimarco e Dumfries, subentrati, così è probabile il loro utilizzo dal primo minuto in Champions, mentre in mezzo Barella, Calhanoglu e Sucic saranno i prescelti. In avanti, scalpita Pio Esposito, che si candida a una maglia da titolare, ma Chivu dovrebbe riproporre ancora Lautaro Martinez e Marcus Thuram. In difesa, invece, Akanji, Acerbi e Bastoni. Per quanto riguarda lo Slavia Praga, possibile un 4-2-3-1 disegnato dal tecnito Trpisovsky, sulla panchina ceca da nove anni. In porta Stanek, poi difesa con Mbodji, Zima Ogbu e Doudera, centrocampo composto da Zafeiris e Oscar, mentre Sadilek agirà sulla trequarti con Provod, Chory e Kusej davanti INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Stanek; Doudera, Ogbu, Zima, Mbodji; Zafeiris, Oscar; Provod, Sadilek, Kusej; Chory. All Trpisovsky

Precedenti

Quella contro lo Slavia sarà la terza sfida europea tra le due squadre, dopo il doppio confronto nella fase a gironi della stagione 2019/20. In quell’occasione, l’Inter pareggiò 1-1 a San Siro nella gara inaugurale grazie al gol di Barella e vinse 3-1 a Praga grazie a una doppietta di Lautaro Martínez e a un gol di Romelu Lukaku. La tradizione contro le formazioni ceche parla chiaro: l’Inter ha vinto le ultime quattro partite di Champions League contro avversarie provenienti dalla Repubblica Ceca, con un punteggio complessivo di 10-1 e senza subire reti nelle più recenti tre sfide. Contro lo Slavia Praga, inoltre, è arrivata la prima marcatura multipla in Champions League di Lautaro Martinez, che segnò una doppietta a novembre 2019 in quel di Praga. Il capitano nerazzurro aprì e chiuse le marcature per l’1-3 finale.

Le parole di Christian Chivu

Christian Chivu ha sempre creduto nella squadra, l’ha sempre difesa anche dopo una sconfitta e oggi, in seguito a tre successi di fila, è in piena corsa sui due fronti. L'allenatore dell'Inter continua a guardare al contesto: “Le prestazioni mi sono sempre piaciute sin dalla prima partita – le sue parole in conferenza – Chiaramente il risultato condiziona i giudizi ma ultimamente abbiamo dato continuità anche da questo punto di vista. Ora bisogna pensare alla prossima partita che nasconde delle insidie”. Trovata una base solida di rendimento, ora l’Inter deve continuare il suo processo di crescita: “Serve continuità e umiltà, attenzione massima. Ci sono sempre avversari che possono metterti in difficoltà e bisogna capire i momenti delle partite. Mi piace la voglia della squadra di dominare. E’ un gruppo di uomini veri e che non si guarda mai indietro. Questo gli fa onore perché sono giocatori importanti e non è mai scontato avere questa applicazione e umiltà”. Per quanto riguarda le scelte di formazione, Chivu ne ha svelata una: “Sì, Sommer partirà dall’inizio. Ho la fortuna di avere 22 giocatori che sono tutti titolari. Tutti meritano spazio. I cambiamenti sono sempre fatti in maniera mirata e non solo come giusto premio. C’è la meritocrazia alla base delle scelte”. In conferenza a fianco dell’allenatore era presente anche Federico Dimarco, che non ha lesinato una piccola frecciatina al precedente allenatore. Alla domanda ‘il cambio di allenatore ti ha dato qualcosa in più?’, il laterale ha risposto così: “Alleni la partita solo giocando e più giochi e più migliori. Quello che ho detto in questi anni è che uscendo al sessantesimo era difficile crescere di condizione. Sto migliorando perché sto giocando più minuti”. Sulla partita di Champions, invece, Dimarco è stato chiaro: “Non bisogna sottovalutare l’avversario. Lo Slavia è forte e viene a uomo. Dovremo essere bravi a uscire dalla pressione”. Insomma, Inter favorita della contesa, ma i campioni della Repubblica Ceca non andranno presi sotto gamba. In Champions il rischio è sempre dietro l’angolo. Servono tre punti per continuare la rincorsa ai primi otto posti dopo la vittoria di Amsterdam contro l’Ajax.

Dove vederla in tv

La partita tra Inter e Slavia Praga, valida per la seconda giornata della fase di campionato di Champions League, si disputa martedì 30 settembre allo stadio Meazza di San Siro con calcio d’inizio alle ore 21 e in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. I canali utili per vedere la partita saranno Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, per chi è in possesso di una tv 4K, sul canale 213. Live streaming su Sky Go e Now Tv.

