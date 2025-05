Diretta finale di Champions 2025 Psg-Inter: le formazioni ufficiali. Scontri tra tifosi nella metro di Monaco

Roma, 31 maggio 2025 – È la notte del tutto o niente a Monaco di Baviera. Inter e Psg si sfidano per un sogno che vale non solo una stagione, ma la storia. La finale di Champions League 2025 può significare il triplete per i transalpini, che hanno investito 1,3 miliardi di euro dal 2011 e la Coppa dalle grandi orecchie non l’hanno mai alzata. Ma hanno già messo in bacheca Ligue 1 e Coppa di Francia in questo 2025. Vincere serve ai nerazzurri per trasformare l’annata dall’incubo zero titoli a trionfo. E per dimostrare che il ciclo di Simone Inzaghi non è terminato. Diffuse le formazioni ufficiali (Inter con Thu-La davanti e Pavard dietro), fischio d’inizio ore 21 con diretta tv su Tv8 (in chiaro) e su Sky . Allianz Arena ovviamente esaurita, a Monaco ci sono 40mila tifosi dell’Inter a fronte dei soli 18mila biglietti disponibili. Già prima della partita si segnalano tensioni, con l’Èquipe e la Bild a riferire di scontri in metropolitana tra supporter nerazzurri e del Paris Saint Germain.

Il trofeo della Champions League arriva allo stadio di Monaco di Baviera (Ansa)

Psg-Inter, le notizie live