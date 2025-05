Finale Champions 2025 Psg-Inter, le ultimissime sulle formazioni e gli orari tv

Monaco di Baviera (Germania) 31 maggio 2025 – A Monaco di Baviera sale sempre più la febbre per la finale di Champions League che questa sera alle ore 21 (diretta su TV su TV e Sky e streaming su TV, Sky Go e Now) vedrà sfidarsi all’Allianz Arena il Paris Saint-Germain, che non ha mai alzato la coppa dalle grandi orecchie al cielo ed è stata finalista nel 2019-2020, e l’Inter, che ha vinto la sua terza Champions nel 2010, l’anno del “Triplete” targato Mourinho, ed è alla seconda finale negli ultimi tre anni.

Lautaro Martinez in allenamento all'Allianz Arena alla vigilia della finale di Champions Inter-Psg (ANSA)

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, a poche ore dal calcio d’inizio, sembra aver sciolto le poche riserve e aver già deciso quale sarà l’undici titolare nerazzurro, che scenderà in campo schierato con il 3-5-2: Nel terzetto di difesa tornerà dal 1’ Benjamin Pavard, che ha smaltito i problemi alla caviglia rimediati nel match di campionato contro la Roma e farà reparto davanti a Sommer con Acerbi e Bastoni. Le due corsie laterali saranno invece di competenza di Dumfries e Dimarco, mentre Barella, Chalanoglu e Mkhitaryan agiranno come di consueto a presidio del centrocampo. Davanti, infine, la “ThuLa”, la coppia d’attacco formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, che la Champions League la già alzata al cielo nel 2014-2015 quando fece il “Triplete” con il Barcelloina, dovrebbe invece scendere in campo con il 4-3-3: tra i pali della porta transalpina ci sarà ovviamente l’ex Milan Gianluigi Donnarumma, che avrà davanti a sé una linea a quattro formata dall’ex di serata Hakimi, il brasiliano Marquinhos – visto alla Roma –, Pacho e Nuno Mendes. Joao Neves e l’ex Napoli Fabian Ruiz dovrebbero invece essere le due mezzali ai lati del regista Vitinha. In attacco, infine, il tridente formato Doué, Dembelé e l’altro ex Napoli Kvaratskhelia.

La vittoria è un obbiettivo da centrare con determinazione e non un’ossessione, come ha spiegato mister Simone Inzaghi alla vigilia: “Abbiamo lavorato nella maniera migliore e tutti i giocatori sono a disposizione. A me toccherà il compito di scegliere, come sempre. Dovremo avere la giusta determinazione e la vittoria non dovrà essere un’ossessione. Affrontiamo la miglior squadra d’Europa nei dati del possesso palla, ma noi siamo primi in Italia e nel lotto delle migliori in Champions. Dovremo fare bene tecnicamente e avere un buon possesso per togliere il più possibile il palleggio al PSG”. Inzaghi ha invece preferito dribblare le domande sul futuro: “Adesso c’è una finale da giocare, poi ci incontreremo e parleremo sempre tenendo presente il bene dell’Inter”.

Orari e dove vedere la gara

La finale di Champions League 2024-2025 tra Paris Saint-Germain e Inter sarà trasmessa sabato 31 maggio 2025 alle ore 21 in chiaro su TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre) ma anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go, sito di TV8 e Now.

Le probabili formazioni:

Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Douè, Dembelè, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Simone Inzaghi