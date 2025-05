Inter-Barcellona, le ultime sulle formazioni della sfida di Champions

Milano, 6 maggio 2025 – Tutto in novanta minuti, o forse di più. Ma con un Lautaro nel motore. L’Inter affronta stasera la storia, per riscriverla, cercando di ritorna in finale di Champions League dopo tre anni. Il capitano ci sarà. Lautaro farà uno sforzo, anche rischiando, ma è troppo importante la semifinale di ritorno col Barcellona per rinunciare. L’elongazione muscolare in Catalogna è avvenuta solo sei giorni fa, ma il numero dieci è rientrato in gruppo a tempo di record e stasera sarà titolare al fianco di Marcus Thuram. Si ricompone dunque la Thu-La, su cui Inzaghi poggerà le chance di qualificazione contro un Barcellona stellare davanti ma con qualche difetto dietro. A proposito di blaugrana. Recupera Robert Lewandowski, ma il tecnico Flick dovrebbe farlo partire dalla panchina per lasciare spazio a Ferran Torres davanti.

Le probabili formazioni

L’unica defezione in casa nerazzurra sarà quella di Benjamin Pavard, non ancora al meglio. Inzaghi manterrà il classico 3-5-2 e Bisseck si candida a essere titolare in un reparto difensivo completato dai soliti Acerbi e Bastoni. A centrocampo, Dumfries, doppietta a Barcellona, scorrazzerà sull’out di destra, Dimarco sarà a sinistra, mentre in mezzo Calhanoglu perno con Barella e Mkhitaryan ai lati. Davanti, come detto, rientra Lautaro dal primo minuto per fare coppia con Thuram. Nel Barcellona c’è il rientro di Robert Lewandowski, ma il polacco partirà dalla panchina e il centravanti sarà Ferran Torres. Dietro di lui solito terzetto con Yamal, Olmo e Raphinha, mentre la mediana davanti alla difesa sarà composta da De Jong e Pedri. In difesa fuori Koundè per infortunio, spazio a Garcia, Cubarsi, Martinez e Gerard Martin.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia, Cubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick.

Dove vederla in tv

La partita si gioca martedì 6 maggio alle ore 21 presso lo stadio Meazza di Milano con doppia diretta tv. Live a pagamento sui canali Sky Sport, in particolare il 201, il 251 e il 213, in streaming su Sky Go e Now Tv. Diretta anche in chiaro su TV 8, canale 8 del digitale terrestre. I telecronisti saranno Fabio Caressa e Beppe Bergomi.