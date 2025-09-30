Champions League, vittoria facile per l'Inter: 3-0 sullo Slavia Praga. Doppio gol di Lautaro e Dumfries

Milano, 30 settembre 2025 - L'Inter sbriga con grande autorità la pratica Slavia Praga. I tre punti del Meazza sono stati più facili del previsto grazie a una partita di intensità e qualità, soprattutto nel primo tempo dove i nerazzurri hanno messo le cose in chiaro. Sei punti in due partite, vetta della classifica e Slavia Praga sconfitto nettamente per tre a zero.

Stanek, il portiere, regala il primo gol a Lautaro, poi l'Inter si costruisce da favola gli altri due (Dumfries e sempre Lautaro) e si porta a casa la seconda vittoria consecutiva di Champions e la quarta di fila dopo la sconfitta per 4-3 contro la Juve. Unico neo il probabile infortunio muscolare per Marcus Thuram

Erroraccio Stanek, ne approfitta Lautaro

Chivu sceglie come da previsione la Thu-La, ma la vera novità è Zielinski a centrocampo con Calhanoglu e Sucic, mentre partono dalla panchina Mkhitaryan e Barella. Slavia con Kusej punta centrale sorretto da Provod e Sadilek. L’Inter aggredisce subito in avanti con l’intenzione di fare la partita e di riprendere il pallone in zone interessanti di campo, lo Slavia prova a rispondere cercando a sua volta di giocare alta senza chiudersi troppo, ma non ci riesce. La prima occasione è interista al settimo minuto; la crea Calhanoglu da corner, poi spizzata di Bastoni e deviazione di Dumfries che sorvola la traversa. L’Inter prosegue nel suo avvio frizzante e al 14’ Thuram ci prova di destro dal limite ma trova le mani di Stanek a deviare. Poco dopo una manovra avvolgente dei nerazzurri si conclude con un palleggio volante e un sinistro dal limite dell’area di Calhanoglu: palla a lato. Fa grande fatica lo Slavia a uscire dalla metà campo anche se l’intenzione iniziale era cercare di pressare in avanti, ma l’intensità interista è maggiore e così il predominio territoriale è netto.

Al 24’ girata aerea di Lautaro su sviluppi di corner, palla ancora alta sulla traversa. È Una sorta di assedio alla porta ceca. L’Inter trova anche spazi in campo aperto quando lo Slavia si proietta in avanti perdendo palla, ma l’azione si conclude con un sinistro di Thuram che si spegne sul fondo. Il gol, comunque, è nell’aria e arriva nel modo più incredibile.

L’errore lo commette il portiere Stanek, che sbaglia un appoggio in area di rigore verso il compagno Zima e spalanca la porta a Lautaro, lesto a ricevere l’assist involontario per segnare a porta vuota: 1-0 al 31’. Non si riprende lo Slavia che capitola tre minuti dopo. Thuram ne salta un paio in serpentina e arriva sul fondo, poi palla tesa per l’accorrente Dumfries sul primo palo: 2-0 e San Siro in festa. Forse fin troppo facile. Nel finale di tempo l’Inter può amministrare di più ritmo e punteggio, senza affannarsi di dover sbloccare la partita, così all’intervallo il doppio vantaggio è ampiamente meritato.

Doppietta per Martinez, occhio a Thuram

Tripsovsky ne cambia due all’intervallo e sceglie Chory e Schranz per cercare di invertire una inerzia sfuggita fin dai primi minuti, ma l’Inter controlla bene il match, aumentando e rallentando a piacimento in base alle situazioni di gioco e senza concedere possibilità. E’ lo Slavia che non riesce ad alzare la sua qualità e così la squadra di Chivu ha buon gioco a governare il due a zero che sembra rassicurare il Meazza. Proprio su un errore in disimpegno l’Inter sfiora il terzo con Lautaro, che da centro area non trova forza e precisione con l’esterno destro.

Al 58’ grande chance per il tris. Lautaro gestisce bene spalle alla porta, poi filtrante per Sucic che scavalca il portiere ma non Chaloupek che salva prodigiosamente sulla linea. Dalle parti di Sommer, invece, non succede granché e il portiere svizzero vive per larghi tratti di match la classica giornata tranquilla in ufficio. Infatti, arriva il tre a zero per l’Inter. Lautaro ha un’altra ottima gestione della palla a centrocampo per la verticale verso Thuram, molto abile a pescare Bastoni, che a sua volta trova proprio Lautaro per il facile tap in. Il problema è il possibile infortunio muscolare dell’attaccante francese al momento del gol, probabilmente flessore dato che è uscito toccandosi la coscia.

Cambi per Chivu che gestisce le rotazioni con Pio Esposito, Bonny, Akanji e Barella in campo tutti assieme. La partita, di fatto, è finita qui. Il tris consente ai nerazzurri di navigare in acque tranquille verso il novantesimo al cospetto di uno Slavia spento e poco combattivo, così gli ultimi venti minuti sono di gestione pura, per non dire da garbage time cestistico. Si tratta solo di portare a termine i tabellini a risultato acquisito.

Nel frattempo, Esposito va vicino al quarto con una deviazione ravvicinata su centro di Sucic: palla di poco a lato. Scende, ovviamente, la spettacolarità della partita, ma il suo dovere l’Inter lo ha già fatto in precedenza e non c’è bisogno di spingere ancora sull’acceleratore. A creare scompensi è sempre Stanek, che al 77’ esce un po’ a casaccio sull’incursione di Bonny, ma dietro di lui ci sono due difensori a governare la porta. Il timore in casa Inter è solo relativo agli infortuni. Dopo Thuram anche Calhanoglu accusa una botta in iperestensione del ginocchio e a cambi ultimati, ma il turco stringe i denti e resta in campo. Non succede altro. L'Inter colleziona la quarta vittoria consecutiva tra campionato e coppa e si conferma in forte crescita dopo l'avvio stentato. Ora la Cremonese sabato sempre a San Siro.

