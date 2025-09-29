Torna la Champions League: Inter-Slavia Praga a San Siro. E Dimarco punge Inzaghi

Dopo tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League, l'Inter affronterà lo Slavia Praga martedì sera al Meazza, alle 21.00. Sarà la prima in casa nel torneo continentale, che i nerazzurri affrontano avendo già in cascina i tre punti della trasferta di Amsterdam. "A me le prestazioni sono sempre piaciute - dice Cristian Chivu alla vigilia - Ultimamente abbiamo dato continuità anche ai risultati, ma dobbiamo pensare alla prossima perché le insidie non mancano. In Champions nessuna partita è facile e noi non possiamo guardare troppo avanti. Stiamo coi piedi per terra, senza andare troppo in là". Il tecnico dedica poi spazio ad alcuni dei singoli. "Bisseck si sta allenando bene e prima o poi lo vedremo in campo. Bonny? Tutti mi mettono in difficoltà allenandosi bene ogni giorno e io cerco di premiare i giocatori anche se non posso farlo sempre, anche perché la squadra non subisce se ne cambi uno o due. Arriverà il giusto momento per tutti". Sicuramente tornerà tra i pali Sommer. "Ho la fortuna di avere ventidue titolari e parto da quello - dice ancora Chivu - Però vi posso dire che partirà dall'inizio". In crescita le quotazioni di Federico Dimarco, seduto in conferenza al fianco di Chivu e che a Cagliari è subentrato ad inizio secondo tempo, servendo ad Esposito l'assist dello 0-2. "L'Inter arriva bene a questa gara, dopo tre vittorie consecutive - dice -. Personalmente sto cercando di ritrovare la fiducia che ho un po' perso in questo periodo, grazie al mister e tramite allenamenti e partite. Non pensiamo al passato, pensiamo al presente. E' qualcosa che ci dicevamo anche quando abbiamo vinto lo scudetto". Nelle riflessioni dell'esterno nerazzurro c'è anche una piccola frecciata a Simone Inzaghi: "Allenare la partita è possibile solo giocando. Più giochi, più migliori la condizione. Uscendo matematicamente al 60' era difficile crescere di condizione, quest'anno sto migliorando anche perché gioco di più".

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

SLAVIA PRAGA (4-3-3): Stanek; Doudera, Holes, Zima, Mbodji; Zafeiris, Dorley; Kusej, Chory, Provod. All. Trpisovsky.

ARBITRO: Kavanagh (Inghilterra). TV: ore 21 diretta Sky Sport.