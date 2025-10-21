Champions, l'Inter vola anche in Belgio: poker al Saint Gilloise

Bruxelles, 21 ottobre 2025 - Sette vittorie consecutive, terza di fila in Champions League. L'Inter non si ferma più. La squadra di Chivu vince e convince anche in Belgio contro l'Union Saint Gilloise, annichilita per 0-4. Nerazzurri a punteggio pieno nella fase a campionato dopo tre giornate e una risalita poderosa dopo le sconfitte iniziali contro Udinese e Juventus. Da lì, l'Inter non si è più fermata e si è confermata anche il Belgio, dove Dumfries e Lautaro hanno spianato la strada nel primo tempo, due gol in pochi minuti sul finale, poi Calhanoglu su rigore ed Esposito ad arrotondare il punteggio anche per migliorare la differenza reti che nella nuova formula resta un parametro da valutare. Un grande carico di fiducia verso Napoli-Inter di sabato al Maradona.

Dumfries e Lautaro a fine primo tempo

Hubert sceglie Ait El Hadj, David e Niang in avanti per cercare di non arroccarsi dietro, Chivu conferma Lautaro e al suo fianco lancia Pio Esposito con Zielinski e Frattesi mezze ali. Parte a razzo l’USG con una fuga in verticale di David, abile a scappare a De Vrij, ma Sommer ci mette le mani a salvare subito il risultato. E’ una raffica di occasioni in pochi secondi. Dal corner successivo Burgees supera il portiere ma Lautaro salva sulla linea, poi sulla ribattuta Rasmussen spara un destro dalla distanza che Sommer devia ancora in angolo. Avvio choc dei nerazzurri. I padroni di casa assaltano e pressano, soprattutto sfruttano la fisicità del centravanti David per mettere apprensione sulla verticale e solo col passare dei minuti l’Inter riesce a calmare la situazione con un possesso palla ragionato, ma sempre condito da qualche imprecisione. Non succede granché dalle parti di Scherpen fino al 16’: alla prima vera azione nerazzurra, Lautaro riesce ad attaccare la profondità per l’inserimento di Esposito, il quale non riesce a trovare la porta in scivolata ravvicinata. L’Inter prende in mano il possesso palla a metà primo tempo e chiude l’Union nella propria metà campo trovando linee di gioco più qualitative e una precisione migliore. Al 23’ viene concesso spazio a Calhanoglu dai 25 metri: destro che Scherpen devia in angolo. Ancora ospiti al 24’. I belgi si fanno trovare scoperti su una punizione da metà campo, così Calhanoglu lancia verticale per Augusto che di sinistro conclude altro sopra la traversa. Poco dopo c’è un corner battuto dal mediano turco che pesca la zuccata a centro area di Esposito: palla ancora alta. Rischia l’Inter al 32’ su un cross teso di Khalaili che finisce in una selva di gambe, ma David non riesce a trovare la coordinazione per battere a rete. Nel finale di tempo l’Inter imbastisce una bella manovra che sfocia con l’uno-due tra Esposito e Lautaro, poi l’argentino di destro sorvola la traversa. L’occasionissima arriva al 40’ con una visione di Zielinski per Lautaro, ma Scherpen è decisivo nella parata a salvare, momentaneamente, il risultato. Infatti, dal corner successivo il più reattivo di tutti è Dumfries che di rapina trafigge di sinistro il portiere belga. Rischia di crollare un minuto dopo l’Union quando Leysen regala palla a Lautaro tutto solo davanti a Scherpen, ma l’argentino incespica incredibilmente sul pallone e cestina il raddoppio. Il numero dieci, in ogni caso, si fa perdonare allo scoccare del 45’. La squadra di Chivu crea un’azione perfetta, a partire da Bastoni che apre in verticale per Dumfries, poi centro per Esposito e infine destro di prima intenzione del capitano che si infila sotto l’incrocio. E’ lo 0-2 con cui si va all’intervallo.

Prima gioia europea per Esposito

Parte subito forte l’Inter nella ripresa con due occasioni in pochi minuti, prima con Lautaro a centro area, murato, poi stessa sorte per Dumfries su centro di Carlos Augusto. Al terzo cross in area Lautaro stacca di testa verso la porta, trovando la deviazione di Mac Allister. Il capitano nerazzurro reclama rigore per tocco di mano ma l’arbitro dice di no, così deve intervenire il Var per l’on field review: braccio alto e penalty. Dal dischetto va Calhanoglu con una esecuzione perfetta per il tris al minuto al 53’. Partita in discesa per gli ospiti dopo i primi minuti difficili e pieno controllo della situazione, tanto che Chivu ordina tre cambi al sessantesimo con Dimarco, Bonny e Sucic. I nerazzurri vanno di palleggio facendo correre a vuoto un Union ormai privo di tutto l’entusiasmo iniziale e quasi sul punto di arrendersi. Può andare in piena gestione la squadra ospite cercando poi di sfruttare il contropiede a fronte di un Union sbilanciato in avanti. Niang ci prova di sinistro da appena dentro l’area: palla sul fondo e senza troppe pretese. Va a terra il morale della squadra di casa e non ci sono grossi problemi per l’Inter a gestire tempo e risultato verso il novantesimo e, forse, già con la mente al big match con il Napoli. Ci sarebbe anche tempo per il poker, ma Pio Esposito se lo divora a porta vuota su assist perfetto di Dumfries. Nemmeno Frattesi riesce a trovare il poker di sinistro da dentro l’area, smarcato da Sucic, perché davanti a lui si para il mastodontico Scherpen a murare. Alla fine, il primo gol in Champions di Esposito giunge al 76’: bella percussione di Bonny per il destro ravvicinato del giovane attaccante che chiude definitivamente i conti. Finale di partita di puro garbage time di stampo cestistico e risultato che non ha più nulla da dire. Sono sette vittorie di fila per l'Inter che ora può preparare in tutta serenità la sfida di sabato contro il Napoli di Antonio Conte.