Juve-Psv 2-1: Mbangula decide il match di Champions League

Torino, 11 febbraio 2025 - Il primo atto dei playoff di Champions League va alla Juventus. All'Allianz Stadium i bianconeri si impongono 2-1 ai danni del Psv Eindhoven. Le reti decisive portano la firma di McKennie e di Mbangula. Inutile per gli olandesi il gol del momentaneo pareggio dell'ex Inter Perisic. Fra otto giorni il ritorno a campi invertiti, con la Vecchia Signora che sarà chiamata a difendere il vantaggio acquisito per conquistare il pass per gli ottavi di finale.

Le scelte degli allenatori

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Kelly; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta. Psv Eindhoven (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro Junior; Saibari, Schouten, Veerman; Perisic, De Jong, Lang. All. Bosz.

Primo tempo

Parte forte e con le idee chiare la Juventus, che crea già un'occasione al 4', quando il tiro cross da posizione defilata di Weah impegna Benitez. E' ancora l'americano con un traversone insidioso ad impensierire la retroguardia avversaria, che anticipa Kolo Muani di un soffio. La risposta degli olandesi sta in una conclusione larga di Saibar. Al 15' è Nico Gonzalez a provarci da fuori, ma Benitez para in due tempi. Passano pochi stavolta e stavolta è la Vecchia Signora a rischiare: Di Gregorio respinge con un pugno un cross, poi al volo Saibar non inquadra la porta (vuota). Adesso sono gli ospiti a fare la partita e al 19' Flamingo per poco non gonfia la rete sulla sponda di testa di De Jong. La sfida prosegue sui binari dell'equilibrio, spezzato dai bianconeri al 33': Gatti se ne va con caparbietà sulla destra, Benitez dice di "no" al tap-in di Kolo Muani, ma sulla respinta un destro violentissimo di McKennie che buca l'estremo difensore avversario e firma l'1-0. La reazione del Psv è timida e sta tutta in un destro di Schouten che finisce sul fondo.

Secondo tempo

In avvio di ripresa una novità nella file piemontesi, dato che al posto di Yildiz va dentro Mbangula. E' proprio il belga a sfiorare il 2-0 al 50': il cross di Weah arriva sui piedi del classe 2004 che calcia al volo di sinistro, ma sulla traiettoria c'è Flamingo, decisivo nel salvare i suoi. Al 56' ecco la doccia gelata per Madama: il tiro di Lang - deviato da Locatelli - diventa un assist per Perisic, che prima manda al bar Kelly e poi con il mancino trafigge Di Gregorio. Thiago Motta allora decide di inserire Conceicao per Nico Gonzalez. Poco dopo scocca l'ora anche di Koopmeiners e Thuram, che sostituiscono McKennie e Locatelli, mentre dall'altra parte escono Lang e Saibari per far spazio a Til e Bakayoko. I minuti passano e le emozioni scarseggiano. La Juve si gioca pure la carta Vlahovic (out Kolo Muani), ma a sbloccare l'impasse è Mbangula: all'82' il belga strappa in mezzo al campo, la sfera arriva a Conceicao, il cui cross viene smanacciato da Benitez proprio in zona Mbangula, che realizza il 2-1. Ritrovato il vantaggio, la Vecchia Signora è costretta a soffrire e nel primo dei quattro minuti di recupero serve la premiata ditta Renato Veiga-Di Gregorio per negare il pari a Til, chiuso in angolo. E' l'ultima chance del match, che va così in archivio con la vittoria di misura dei padroni di casa.

Il tabellino

Juventus-Psv 2-1

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Kelly; Locatelli (68' Thuram), Douglas Luiz; Gonzalez (58' Conceição), McKennie (68' Koopmeiners), Yildiz (46' Mbangula); Kolo Muani (77' Vlahovic). All. Thiago Motta.

Psv (4-2-3-1): Benitez, Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro Junior; Schouten, Veerman; Perisic, Saibari (72' Til), Lang (72' Bakayoko); De Jong. All. Bosz.

Arbitro: Daniel Siebert (Germania).

Marcatori: 34' McKennie (J), 56' Perisic (P), 82' Mbangula (J).

Note: ammonito De Jong.

Leggi anche: Napoli, le tre idee di Conte per la crescita del club. Intanto si ferma Neres